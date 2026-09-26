LIBAN IN THE BORD OF SOCIAL EXPLOSION – Streiks, Löhne, Inflation: Wut steigt

- Advertisement -

26

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

LIBANON 🇱🇧 am RANDE der SOZIALEN AUSBEUTUNG – Streiks, Löhne, Inflation: Die Wut steigt

Generalstreik, pensionierte Soldaten auf der Straße, Mindestgehalt bei $ 100 … Der Libanon steht vor der schwersten Krise seiner jüngeren Geschichte.

Zusammenbruch des libanesischen Pfunds (-98%), Inflation bei mehr als 122%, 80% der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze.

Zurück ins Jahr 2019: Wie das Bankensystem zusammenbrach, warum die Einlagen blockiert bleiben und was der jüngste Weltbank-Bericht von 2026 zeigt.

Und in Baabda betrachtet Joseph Aoun eine weitere Bedrohung: die einer sozialen Wut, die sich gegen die Institutionen selbst konvergieren könnte.

Eine vollständige Entschlüsselung des realen Zustands des Landes, die auf Zahlen basiert.

Abonnieren Sie, um jede Woche libanesische Nachrichten zu verfolgen.

Sehen Sie sich das Originalvideo auf YouTube an

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews