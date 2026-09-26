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LIBAN IN THE BORD OF SOCIAL EXPLOSION – Streiks, Löhne, Inflation: Wut steigt

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LIBANON 🇱🇧 am RANDE der SOZIALEN AUSBEUTUNG – Streiks, Löhne, Inflation: Die Wut steigt

Generalstreik, pensionierte Soldaten auf der Straße, Mindestgehalt bei $ 100 … Der Libanon steht vor der schwersten Krise seiner jüngeren Geschichte.

Zusammenbruch des libanesischen Pfunds (-98%), Inflation bei mehr als 122%, 80% der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze.

Zurück ins Jahr 2019: Wie das Bankensystem zusammenbrach, warum die Einlagen blockiert bleiben und was der jüngste Weltbank-Bericht von 2026 zeigt.

Und in Baabda betrachtet Joseph Aoun eine weitere Bedrohung: die einer sozialen Wut, die sich gegen die Institutionen selbst konvergieren könnte.

Eine vollständige Entschlüsselung des realen Zustands des Landes, die auf Zahlen basiert.

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