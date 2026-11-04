Das israelische Artilleriefeuer zielte auf Mansuri und Wadi Zebqin am Mittwochmorgen, den 4. November. Im ersten Bericht, der um 7.17 Uhr in Beirut veröffentlicht wurde, wurden weder die Anzahl der Granaten noch die Aufschlagpunkte angegeben. Es bietet kein menschliches oder materielles Gleichgewicht. Dieser Mangel an Informationen macht es unmöglich, zu dem Schluss zu kommen, dass es keine Opfer gibt. Die möglichen Schäden und Folgen für die Bewohner müssen noch ermittelt werden, während diese neuen Informationen von den Bombenanschlägen der vergangenen Tage unterschieden werden müssen.

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Das israelische Artilleriefeuer zielte am Mittwochmorgen, dem 4. November, auf Mansuri und Wadi Zebqin im Südlibanon. Eine libanesische Nachrichtenagentur berichtete über die Bombardierung in einem ersten Bericht, der um 0717 Uhr in Beirut ausgestrahlt wurde.

Mansouri und Wadi Zebqine am Morgen erwähnt

Der Bericht erwähnt Mansouri und das Zebqine-Tal. Es wird nicht die Anzahl der abgefeuerten Busse oder die Aufprallpunkte angegeben. Es gibt keine menschlichen oder materiellen Aufzeichnungen, die diese ersten Informationen begleiten.

Das Fehlen einer Aufzeichnung in diesem Bericht lässt nicht den Schluss zu, dass es keine Opfer gibt. Mögliche Schäden und Folgen für die Bewohner müssen noch ermittelt werden. Zu diesem Zeitpunkt stellen die verfügbaren Informationen die heute Morgen gemeldeten Schüsse fest, ohne eine vollständige Bewertung zu ermöglichen.

Kreditlinie

Foto der Südlibanon-Grenze aus der Libnanews-Fotobibliothek. Dieses Bild stellt nicht die Aufnahmen vom 4. November in Mansouri oder Wadi Zebqine dar. Foto: François el Bacha für Libnanews.com. Alle Rechte vorbehalten.

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