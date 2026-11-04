Oman: Tanker trifft nahe Lima am 3. November

Ein Tanker meldete zwei Einschläge in seinem Maschinenraum am Dienstag, den 3. November, um 19 Uhr UTC, 14 Seemeilen nordöstlich von Lima, Oman. Der britische Alarm 195-26 erwähnt keine Opfer oder Verschmutzung, die zu diesem Zeitpunkt gemeldet wurden. Es identifiziert nicht das Schiff, seine Ladung oder den Feuerwehrmann. Die Behörden untersuchen und empfehlen den Navigatoren Vorsicht. Dieser Bericht muss von anderen jüngsten Vorfällen auf See unterschieden werden und entspricht nicht einem Anschlag vom 4. November.

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Ein Tanker wurde am Dienstag, den 3. November, vor Lima, Oman, von zwei nicht identifizierten Projektilen getroffen. Das UKMTO Marine Safety Centre hat den Vorfall um 19 Uhr UTC lokalisiert. Seine Stellungnahme bezog sich auf den Aufprall im Maschinenraum. Bei der Ausschreibung wurden keine Verletzungen oder Umweltschäden gemeldet.

Tanker traf 14 nautische Meilen von Lima

Der Sicherheitsbeauftragte des Unternehmens, das das Schiff betreibt, leitete den Bericht weiter. Der Tanker liegt 14 Seemeilen nordöstlich von Lima, etwa 26 Kilometer entfernt. Er gibt seinen Namen, seine Flagge oder seine Ladung nicht an.

Der Ursprung der Projektile bleibt in diesem Dokument unbekannt. Kein Autor wird benannt. Es kann auch nicht gesagt werden, dass ein Feuer erklärt wurde oder dass das Schiff seinen Antrieb verloren hat.

Eine vorläufige Bewertung, keine Warnmeldung

Die Abwesenheit von Opfern und die gemeldete Verschmutzung entsprechen den zum Zeitpunkt der Berichterstattung erhaltenen Informationen. Es ist kein vollständiger Experte für Schäden. Die Behörden untersuchen, heißt es in der Stellungnahme.

Schiffe, die sich in dem Gebiet befinden, werden aufgefordert, mit Vorsicht zu navigieren und verdächtige Aktivitäten zu melden. Der künftige Status des Tankschiffs muss noch festgelegt werden.

Navigation bleibt ein Thema in den Diskussionen über Ormuz

Der Vorfall ereignet sich, während der diplomatische Austausch in der Straße von Ormuz fortgesetzt wird. Am Dienstag, den 3. November, berichtete Katar, dass Washington und Teheran die Vorschläge der Vermittler überprüften. Die Diskussionen umfassen die Bedingungen für eine Wiederaufnahme der Schifffahrt und Sanktionen.

Dieser Kontext erlaubt es nicht, den Angriff einer der Parteien zuzuschreiben. Maritime Berichterstattung und diplomatische Erklärungen stellen zwei getrennte Informationen dar. Zu diesem Zeitpunkt verbindet nichts in der Stellungnahme 195-26 veröffentlichtes die Projektile mit einer in den Verhandlungen angekündigten Entscheidung.

Eine Identifizierung des Schiffes, eine technische Bewertung oder eine begründete Zuordnung würde zusätzliche Informationen erfordern. Das verfügbare Dokument bleibt eine Warnung vom 3. November, nicht die Ankündigung eines Angriffs am 4. November.

Quellen und Referenzen

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