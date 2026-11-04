EDL: Zahlungsversprechen müssen noch gemessen werden

Die EDL-Kampagne reagiert auf die Schuldnerverwaltungen, aber die Zahlungsversprechen liefern noch keine Bilanz der Erholung. Die gemeldeten Kontakte beziehen sich auf Teilzahlungen und monatliche Fristen. Die Sitzung des Verwaltungsrats mit Nabih Berri stellt keine Abrechnung der Verbindlichkeiten dar. Um die Ergebnisse zu messen, muss zwischen alten Rechnungen, aktuellem Verbrauch, Verpflichtungen und tatsächlich erhaltenen Beträgen unterschieden werden. Die Überwachung muss auch die wieder angeschlossenen Standorte angeben, ohne einen Stromausfall mit der vollständigen Abschaltung eines öffentlichen Dienstes zu verwechseln.

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Die Sammlung öffentlicher Rechnungen wird zum Haupttest der Kampagne von Electricity of Lebanon. Nachdem die Kürzungen am 2. November eingeleitet wurden, wurden Kontakte und Vergleichsverpflichtungen zwischen der EDL und den Schuldnerverwaltungen gemeldet. Aus den am 4. November vorliegenden Informationen geht jedoch kein konsolidierter tatsächlich erhaltener Betrag hervor. Ein Zahlungsversprechen erlaubt es daher noch nicht, das finanzielle Ergebnis der Transaktion zu messen.

Das Thema hat auch das Parlament erreicht. Am 3. November empfing Nabih Berri den Vorstand der EDL unter dem Vorsitz von Nassib Nasr. Die Delegation stellte ihre Strategie und Programme für den Sektor vor. Diese Sitzung gilt jedoch nicht für die Zahlung von Rückständen oder die Annahme eines allgemeinen Zeitplans.

Sammlung von Regierungsrechnungen: Drei separate Schritte

Die Kampagne richtet sich an Ministerien, öffentliche Einrichtungen und Gemeinden. Zum Zeitpunkt des Starts hatte EDL angegeben, dass die Maßnahmen Organisationen betrafen, die nicht bezahlt und sich nicht kontaktiert hatten, um ihre Situation zu regeln. Dies kann zu Verhandlungen führen, bevor die gesamte Schuld beglichen ist.

Die gemeldeten Verpflichtungen umfassen Teilzahlungen und dann monatliche Laufzeiten. Ihr Umfang hängt von den für jede Organisation gewählten Bedingungen ab. Aus den verfügbaren Erklärungen geht nicht hervor, wie viele dieser Vereinbarungen bereits unterzeichnet oder eingehalten wurden.

Drei Schritte müssen daher getrennt werden. Der erste ist der Kontakt. Die zweite ist die Einigung auf einen Zeitplan. Die dritte ist die Registrierung einer Zahlung durch EDL. Nur letzteres legt ein tatsächlich erhaltenes Rezept fest.

Eine Organisation hat möglicherweise ein Haushaltsverfahren eingeleitet, ohne dass das Geld den Lieferanten bereits erreicht hat. Umgekehrt kann eine erste Zahlung die Verbindlichkeiten reduzieren, ohne alle Rechnungen zu bezahlen. Eine verlässliche Bilanz sollte diese Situationen klären, anstatt sie unter der allgemeinen Regularisierung zusammenzuführen.

Kumulierte Zahlungsrückstände zu unterschiedlichen Sätzen

Die Stromschulden der Regierung bringen Rechnungen aus sehr unterschiedlichen Perioden zusammen. Die Akte unterscheidet die alten Rückstände, die mit dem Zeitraum 1992-2022 und mit einer Rate von 1.500 Pfund pro Dollar verbunden sind, von den nachfolgenden Abrechnungen, die mit 89.500 Pfund berechnet wurden. Diese beiden Sätze können nicht so verglichen werden, als ob sie der gleichen monetären Basis entsprachen.

Das Datum einer Rechnung, der angewandte Tarif und der ausstehende Betrag müssen vor jeder Hinzufügung bekannt sein. Eine nominale Summe in Pfund reicht nicht aus, um das wirtschaftliche Gewicht der ausgegebenen Jahrzehnte zu messen. Der alte Bestand muss auch vom aktuellen Verbrauch unterschieden werden.

Diese Trennung betrifft Zeitrahmen. Eine Zahlung, die einer aktuellen Rechnung zugewiesen wird, beweist nicht, dass die alten Rückstände bezahlt werden. Umgekehrt garantiert die Rückzahlung eines Teils der Haftung nicht, dass die Organisation ihren zukünftigen Strom regelmäßig finanziert.

Verwechseln Sie nicht Unterbrechung und Unterbrechung des Dienstes

Die betreffenden Agenturen erfüllen unterschiedliche Aufgaben: Verwaltung, kommunale Dienste, Wasser oder Telekommunikation. Der Ausfall der EDL-Stromversorgung kann einen Generatorbetrieb erfordern. Es beweist nicht automatisch, dass der für die Öffentlichkeit erbrachte Dienst eingestellt wurde.

Ogero meldete private öffentliche Stromzentren und warnte vor einem Risiko für die Kommunikation. Der Betreiber kündigte keine allgemeine Panne des Telefons und des Internets an. Bei der Überwachung werden der Fütterungszustand und die tatsächlich festgestellten Störungen gesondert ermittelt.

Am 4. November erklärte der Abgeordnete Ibrahim Kanaan auf X, dass die Kürzungen Wasseranlagen erreicht hätten, insbesondere in der Nord-Metn. Er beschuldigte Beamte, die Nutzer für die Folgen unbezahlter Zahlungen zu belasten. Diese politische Erklärung ist keine unabhängige technische Erhebung der betroffenen Standorte.

Am selben Tag, nach einem Anruf des Parlamentsabgeordneten Bilal Abdallah, versicherte Rabih Khalifé, der Direktor des Wasserwerks Beirut und Mount Lebanon, dass das Problem der Iqlim al-Kharroub-Brunnen gelöst worden sei, um ihren Betrieb und ihre Versorgung der Bewohner zu gewährleisten. In dieser Ankündigung wird nicht der Betrag einer Zahlung oder eines Zeitplans angegeben. Daher kann nicht davon ausgegangen werden, dass die entsprechenden Schulden entstanden sind.

EDL forderte auch, dass keine Namen von abgeschnittenen Organisationen ohne Bestätigung in Umlauf gebracht werden. Eine Liste der Schuldnerverwaltungen sollte daher nicht in eine derzeit stromlose Baukarte umgewandelt werden.

Die erwartete Bilanz sollte Einnahmen abdecken

Der nächste Statusbericht sollte die erhaltenen Beträge, die vereinbarten Fristen und die noch offenen Rechnungen in Einklang bringen. Es würde auch wieder verbundene Standorte und Bedingungen für die Aufrechterhaltung des Dienstes identifizieren.

Zu diesem Zeitpunkt zeigen die gemeldeten Kontakte eine Reaktion der Verwaltungen auf die Kampagne. Sie liefern noch keine quantifizierte Bilanz der Erholung. Die Höhe der von EDL erfassten Zahlungen bleibt die Daten, die notwendig sind, um zu messen, was sich seit dem 2. November tatsächlich geändert hat.

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