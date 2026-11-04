Das Mousan-Zentrum in Tyrus erhielt Batterien für seine Solarenergie mit einer Spende des chinesischen Kontingents. Botschafter Chen Chuandong besuchte den Präsidenten des Zentrums und lokale Vertreter. Die Hilfe muss die Kontinuität der Bildungs- und Rehabilitationsmaßnahmen für Menschen mit Behinderungen unterstützen. Die Freigabe gibt nicht die Anzahl der Batterien, ihre Kapazität oder den Wert der Spende an. Die zusätzliche Autonomie dieser Geräte muss daher noch dokumentiert werden.

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Das Mousan-Zentrum in Tyrus erhielt eine Spende von Batterien für Solarenergie von dem chinesischen Kontingent. Diese Hilfe soll die Fortsetzung ihrer Bildungs- und Rehabilitationsaktivitäten für Menschen mit Behinderungen unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung des Zentrums vom Mittwoch, dem 4. November.

Solarbatterien für das Mousan-Zentrum

Der Präsident des Zentrums, Ingenieur Ali Charafeddine, begrüßte den chinesischen Botschafter Chen Chuandong anlässlich der Spende. Vertreter der Gemeinden Tyrus, Burj al-Shemali und Ramiyah waren anwesend, mit Schulleitern und Studentenfamilien.

Das Zentrum präsentiert diese Batterien als Unterstützung für die Stabilität der Umgebung, die den Studenten angeboten wird. Die Pressemitteilung gibt jedoch nicht die Anzahl der Geräte, ihre Kapazität oder den Wert der Spende an. Sie ermöglicht daher keine Quantifizierung der zusätzlichen elektrischen Reichweite.

Unterstützung der Bildungskontinuität

Der Botschafter lobte Mousans Erfahrung, die seit über 30 Jahren in der speziellen Bildung und Rehabilitation aktiv ist. Er drückte auch seine Bereitschaft aus, seine Schüler weiterhin zu unterstützen.

Dieser Besuch geht nach den vorgelegten Informationen nicht mit der Ankündigung einer zusätzlichen kostenpflichtigen Finanzierung einher. Der praktische Umfang der Spende sollte an der Kontinuität der Tätigkeiten des Zentrums und dem Betrieb der erhaltenen Ausrüstung gemessen werden.

Kreditlinie

Blick auf den Hafen von Tyrus, Foto von Libnanews. Geografische Darstellung: Dieses Bild zeigt weder das Mousan-Zentrum noch die empfangenen Batterien. Foto: François el Bacha für Libnanews.com. Alle Rechte vorbehalten.

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