Handicap: Messstrategie 2026-2030

Die Nationale Strategie für die Rechte und die Inklusion von Menschen mit Behinderungen umfasst den Zeitraum 2026-2030. Sie wurde im Grand Sérail ins Leben gerufen und beschäftigt mehrere Ministerien und öffentliche Institutionen. Die Überwachung muss nun zwischen den angekündigten Maßnahmen, den verfügbaren Mitteln und den tatsächlich zugänglichen Dienstleistungen unterscheiden. Zeitpläne, Verantwortlichkeiten, Basisdaten und Stakeholder-Beteiligung werden den Fortschritt messen. Bildung, Beschäftigung, Gesundheit, Kultur und Notfallvorsorge bieten konkrete Bereiche für die Überprüfung der Umsetzung der Verpflichtungen.

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Die Behindertenstrategie 2026-2030 wurde am 3. November auf der Grand Sérail in Beirut ins Leben gerufen. Sie bindet alle öffentlichen Institutionen ein. Seine Anwendung muss in Schulen, Dienstleistungen, Budgets und Verfahren über die Startzeremonie hinaus gemessen werden.

Die libanesische Regierung eröffnet eine neue Phase ihrer Inklusionspolitik. Die Nationale Strategie für die Rechte und Inklusion von Menschen mit Behinderungen umfasst fünf Jahre, von 2026 bis 2030. Der Ministerrat hat ihn am 26. Februar gebilligt. Sein öffentlicher Start stellt nun die Frage der Ausführung in den Vordergrund.

Das Sozialministerium führt dieses Programm mit dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen und der Wirtschafts- und Sozialkommission für Westasien durch. In Serail betonte Premierminister Nawaf Salam eine gemeinsame Verantwortung. Jedes Ministerium und jede öffentliche Institution muss in ihrem Bereich handeln.

Eine Behindertenstrategie 2026-2030, die in Dienstleistungen umgesetzt wird

Das Programm basiert auf zehn Achsen. Dazu gehören Gesetze, Behindertenbewertung, Bildung, Gesundheit sowie sozialer und rechtlicher Schutz. Beschäftigung, Zugänglichkeit, soziales Verhalten, politische Teilhabe sowie Kultur-, Tourismus- und Sportleben ergänzen diesen Bereich.

Dies beschränkt die Aufnahme auf eine Zulage oder einen Spezialdienst. Ein Kind hat möglicherweise ein Recht auf Schulbildung, ohne der Klasse beitreten zu können. Ein Erwachsener kann die Beschäftigungsbedingungen ohne Zugang zum Gebäude oder notwendigen Werkzeugen erfüllen. Das Follow-up sollte sich daher auf die gesamte Route konzentrieren und nicht auf eine isolierte Maßnahme.

Sozialministerin Hanine Sayed stellte die Fähigkeit zu lernen, zu arbeiten und teilzunehmen als Kriterium für den Erfolg dar. Dieses Ziel bietet einen konkreten Ausgangspunkt für die Evaluierung. Es erfordert jedoch vergleichbare Daten zwischen Anfang und Ende des Zeitraums.

Identifizierbare Verantwortlichkeiten und Zeitpläne

Die Strategie bietet einen nationalen Koordinierungsrahmen. Sie sollte die Rollen klären und die Kohärenz zwischen den Interessengruppen verbessern. Es umfasst auch Mechanismen zur Überwachung, Rechenschaftspflicht und Messung des Fortschritts. Die Beteiligung von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen betrifft Vorbereitung, Durchführung und Entscheidungen.

Um diese Verpflichtungen zu bewerten, wäre ein erster Indikator die Veröffentlichung eines Kalenders nach Institution. Jede Maßnahme sollte die verantwortliche Person, das voraussichtliche Datum und den Stand der Entwicklung angeben. Eine allgemeine Ankündigung zur Zugänglichkeit reicht nicht aus, um zu wissen, welche Geräte in welcher Reihenfolge und nach welchen Standards angepasst werden.

Es besteht auch die Notwendigkeit, ein angekündigtes Verfahren von einem tatsächlich nutzbaren Dienst zu unterscheiden. Die Anzahl der untersuchten Gebäude gibt beispielsweise nicht an, wie viele zugänglich gemacht wurden. In ähnlicher Weise ist die Schulung des Personals ein Schritt, liefert jedoch keine Informationen über Hindernisse, auf die Benutzer allein stoßen.

Der Haushalt, eine separate Prüfung

Die Unterstützung für den Start konzentriert sich auf die Umsetzung von Verpflichtungen in Politik, Gesetzgebung und Haushalte. Es allein verschlüsselt keinen verfügbaren Umschlag. Kein Gesamtbetrag der Finanzierung kann von den Aussagen bei dieser Zeremonie abgezogen werden.

Eine sinnvolle finanzielle Begleitung würde die geplanten Mittel, die gebundenen Beträge und die geleisteten Zahlungen voneinander trennen. Diese drei Schritte beantworten nicht die gleiche Frage. Eine Mittelausstattung zeigt eine haushaltspolitische Absicht an. Die getätigten Ausgaben geben Auskunft über die tatsächlich mobilisierten Mittel. Die Ergebnisse müssen dann mit den betroffenen Personen bewertet werden.

Diese Unterscheidung gilt auch für externe Beiträge. Technischer Support, Versprechen und Zahlung sind nicht austauschbar. Die zugesagten Mittel sollten mit den Projekten, für die sie bestimmt sind, in Einklang gebracht werden, ohne davon auszugehen, dass jede Achse bereits ihre Finanzierung hat.

Verbinden Sie die betroffenen Personen mit der Kontrolle

Beim Start brachte ein Dialog Menschen mit Behinderungen, ihre Organisationen und mehrere Minister zusammen. Eine Virtual-Reality-Erfahrung zeigte auch Hindernisse im öffentlichen Raum. Die Minister verzeichneten die Verpflichtungen in einem gemeinsamen Format.

Der nächste Schritt besteht darin, diese Verpflichtungen überprüfbar zu machen. Insbesondere könnten Verbände dabei helfen, Dienstleistungen zu testen und anhaltende Schwierigkeiten zu dokumentieren. Damit diese Beteiligung wirksam ist, müssen die Folgeinformations- und Konsultationsverfahren selbst zugänglich sein.

Auch die Notfallvorsorge ist Teil der Strategie. Es geht um Evakuierung, Unterbringung, Zugang zu Pflege und Schutz. In dieser Hinsicht muss die Existenz eines Plans von seiner Prüfung unterschieden werden. Übungen und Audits von Aufnahmezentren würden es ermöglichen zu sehen, ob die Bedürfnisse vor einer Krise integriert werden.

Der Start am 3. November bietet ein Referenzdatum. Die nächsten Dokumente, die geprüft werden müssen, sind die zugewiesenen Verantwortlichkeiten, die Zeitpläne für die Umsetzung und die tatsächlich eröffneten Mittel. Ihre Veröffentlichung wird den Übergang von Verpflichtungen zu Dienstleistungen bis 2030 ermöglichen.

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