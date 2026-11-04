Mindestlohn: Unterhändler bleiben gespalten

Der Mindestlohn steht weiterhin im Mittelpunkt der Gespräche, ohne dass am 4. November eine Vereinbarung bekannt gegeben wurde. Nabil Fahd erklärt, dass sich die Wirtschaftsorgane nicht auf einen kostenpflichtigen Vorschlag geeinigt haben. Béchara Asmar meldet Hinweise von einigen Arbeitgebern, ohne dass ein gemeinsames Angebot bestätigt wurde. End-of-Service-Zulagen erschweren auch die Verhandlungen. Ihr möglicher Zeitpunkt muss noch festgelegt werden. Die Transportzulage folgt einer gesonderten Entscheidung und stellt keine Erhöhung des Mindestlohns dar. Zukünftige Diskussionen sollten die Positionen des anderen klären.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Der Mindestlohn im Libanon liegt in den laufenden Diskussionen weiterhin bei 28 Millionen Pfund, ohne eine angekündigte Vereinbarung über seine nächste Erhöhung. Seit dem 4. November beschreiben Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertreter den Verhandlungsstand immer noch nicht auf die gleiche Weise. Nabil Fahd erklärt, dass sich die Wirtschaftsorgane nicht auf einen kostenpflichtigen Vorschlag geeinigt haben. Béchara Asmar hingegen ruft Hinweise von bestimmten Arbeitgebern hervor. Diese Differenz verhindert, dass die im Umlauf befindlichen Beträge als gemeinsames Angebot betrachtet werden.

Der Handel wurde Anfang September innerhalb der Indexkommission wieder aufgenommen. Es wird erwartet, dass ein Treffen mit dem Arbeitsminister die Gespräche in dieser Woche nach der Verschiebung einer früheren Ernennung verlängern wird. Es wird kein endgültiger Zeitplan für die Annahme angekündigt. Die Meinungsverschiedenheit betrifft das monatliche Einkommen, aber auch die Verpflichtungen der Unternehmen gegenüber dem Nationalen Sozialversicherungsfonds.

Mindestlohn im Libanon: zwei Lesungen der Vorschläge

Der Vizepräsident der Wirtschaftsorganisationen, Nabil Fahd, sagte, dass ihre Position noch nicht in Zahlen diskutiert wurde. Es unterscheidet ihren internen Austausch von Gesprächen mit anderen Parteien. Ihm zufolge haben die Arbeitgebervertreter keinen akzeptablen Betrag oder eine Obergrenze für die Kapazität der Unternehmen festgelegt.

Fahd bezieht sich auch auf die $ 600 Zahl als ein Niveau, das von der anderen Partei als logisch angesehen wird. Sie stellt ihn nicht als von den Arbeitgebern akzeptierten Vorschlag vor. Diese Klarstellung bedeutet, dass die Angabe eines Betrags in einer Verhandlung nicht bedeutet, dass sich ein Verhandlungsführer verpflichtet, ihn zu unterstützen.

Der Präsident des Allgemeinen Verbandes der libanesischen Arbeiter, Béchara Asmar, liefert ein weiteres Licht. In einigen Wirtschaftskreisen sind Zuwächse von 70-80% vorgesehen. Das Panel hält sie im Verhältnis zum Kaufkraftverlust für unzureichend. Diese Erklärung erlaubt jedoch nicht, allen Wirtschaftsorganen ein formelles Angebot zu unterbreiten.

Die beiden Beamten sprechen daher von unterschiedlichen Diskussionsebenen. Asmar ruft Ideen hervor, die unter einigen Gesprächspartnern zirkulieren. Fahd behauptet, dass eine kollektive Position noch definiert werden muss. Sie in einem einzigen Vorschlag zusammenzufassen, würde die Unsicherheit über die Wiederaufnahme der Gespräche verschleiern.

Ein Minimum in Büchern, Marker in Dollar

Die 28-Millionen-Pfund-Schwelle liegt bei etwa 313 US-Dollar und beträgt 89.500 US-Dollar pro Dollar. Diese Umrechnung beschreibt einen Vergleichswert. Es verwandelt das gesetzliche Minimum nicht in einen auf Dollar lautenden Lohn.

Asmar verwendet das Minimum von 450 $ vor der Krise als Benchmark. Im Jahr 2019 erreichte es 675.000 £ zum offiziellen Kurs von 1.507,5 £ pro Dollar. Die nominale Erhöhung seit diesem Zeitraum bedeutet daher nicht, dass die Arbeitnehmer eine gleichwertige Vergütung erhalten haben.

Der Dollar-Vergleich bleibt jedoch unvollständig, um die Kaufkraft zu messen. Sie allein ist kein Index der Lebenshaltungskosten. Der Preis für Wohnraum, Transport oder Dienstleistungen kann sich vom Wechselkurs ändern. Die Verhandlungsführer müssen angeben, was sie korrigieren wollen: Lohnschwelle, Arbeitskosten oder Sozialleistungen.

Asmar schließt auch ein Minimum von $ 1.200 unter den aktuellen Umständen aus. Er sagte, er sei offen für Kompromisse. Diese Verfügbarkeit bedeutet nicht die Annahme einer bestimmten Summe oder den Verzicht auf eine Erhöhung.

Soziale Verbindlichkeiten begleiten Lohndiskussion

Der andere sensible Punkt sind die Beträge, die Unternehmen CNSS für Leistungen aus dem Leistungsende schulden. Eine Verteilung der Zahlungen ist einer der diskutierten Tracks. Höhe, Dauer und Behandlung der Zinsen sind noch zu bestimmen.

Fahd verteidigt zwei parallele Arbeitsplätze: den Mindestlohn korrigieren und sich mit diesen Verpflichtungen auseinandersetzen. Er hoffte, dass keine der beiden Akten auf die Fertigstellung der anderen warten würde. Diese Methode ist noch keine Durchsetzungsvereinbarung.

Asmar legt eine Bedingung für jede Anpassung fest: Sie darf die Zahlung von Arbeitnehmerrechten am Ende ihres Dienstes nicht aufschieben. Die Debatte konzentriert sich daher auch darauf, wie die Begünstigten geschützt werden können, während Unternehmen ihre Verbindlichkeiten begleichen.

Transport folgt einer gesonderten Entscheidung

Die Transportzulage fällt unter einen anderen Mechanismus, der mit dem Benzinpreis verbunden ist. Seine Anpassung stellt keine Erhöhung des Mindestlohns dar. Beide Linien können das verfügbare Einkommen eines Mitarbeiters verändern, sind aber nicht austauschbar.

Für die Diskussionen im November bleibt der zu erarbeitende Punkt ein gemeinsamer Vorschlag und die damit verbundenen Bedingungen. In der nächsten Sitzung sollten die von den einzelnen Parteien verteidigten Nummern und der Ablauf der Akte über das Ende der Dienstentschädigung angegeben werden.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews