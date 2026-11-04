Abdul El-Sayed gewann laut Associated Press den Sitz des Senats von Michigan. Der Progressive verteidigt ein Waffenembargo gegen Israel. Sein demokratischer Rivale Haley Stevens, der in der Grundschule geschlagen wurde, hatte den Republikaner Mike Rogers unterstützt. Dieser Sieg zeigt eine politische Spaltung, ohne die US-Außenpolitik sofort zu ändern.

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Abdul El-Sayed gewann die Michigan Senatswahl gegen den Republikaner Mike Rogers, nach der Associated Press Award am 4. November 2026 angekündigt. Der Progressive Demokrat muss im Januar der erste muslimische Senator in den Vereinigten Staaten werden. Sein Sieg gab auch eine nationale Reichweite für die demokratische Spaltung über Israel: Haley Stevens, sein geschlagener Rivale auf der primären Ebene, hatte Rogers schließlich unterstützt.

Die Abstimmung fand am 3. November statt. Die Bekanntgabe eines Gewinners durch eine Nachrichtenagentur stellt keine offizielle Bestätigung der Ergebnisse dar. Es zeigt jedoch eine politische Tatsache: In einem umstrittenen Staat gewann El-Sayed, ohne seine Kritik an der amerikanischen Militärhilfe für Israel aufzugeben. Diese Position hatte die Angriffe ihrer Gegner während der primären und allgemeinen Kampagne gefüttert.

Abdul El-Sayed gewinnt demokratischen Sitz

Der zukünftige Senator wird die Nachfolge von Gary Peters antreten, einem Demokraten, der keine neue Amtszeit anstrebte. Es ist also kein von den Republikanern gerissener Sitz, sondern ein von den Demokraten behaltener Sitz. Vor ihm wurde Mike Rogers, ein ehemaliger republikanischer Vertreter, von Donald Trump unterstützt.

Diese Unterscheidung zählt, um den Sieg zu messen. El-Sayed machte zwei verschiedene Schritte: die demokratische Nominierung zu erhalten, dann über die Wählerschaft der Primär zu sammeln. Sein gesamterfolg war eine antwort auf diejenigen, die fühlten, dass sein profil zu gespalten für eine michigan-weite wahl war. Er allein beweist nicht, dass jeder seiner Vorschläge eine Mehrheit hat.

Die erste Konfrontation war zwischen dem Progressiven und Haley Stevens, einem Bundesvertreter des gemäßigten Flügels der Partei, gewesen. El-Sayed schlug ihn wenig am 4. August primäre. Mallory McMorrow, ein weiterer Erstkandidat, hatte das Rennen vor dieser Abstimmung verlassen. Sie rief dann die Rallye um den Sieger herum.

Über Israel, eine praktische Meinungsverschiedenheit über Waffen

Die El-Sayed-Linie beschränkt sich nicht auf eine Kritik an Benjamin Netanyahu. In seinem Programm forderte er ein sofortiges Waffenembargo gegen Israel. Er weigert sich, zwischen offensiven und defensiven Waffen zu unterscheiden. Es fordert auch die Anwendung von US-Gesetzen, die Militärhilfe und Verkäufe konditionieren.

Der Kandidat beschrieb die israelische Kampagne in Gaza als « Genozid ». Dies ist seine Position, die von der israelischen und amerikanischen Regierung bestritten wird. Seine Verweigerung bedingungsloser militärischer Finanzierung ist Teil einer umfassenderen Doktrin, die sich auch gegen mehrere arabische Partner in Washington richtet. Gleichzeitig sieht das Programm eine Wiederbelebung der internationalen Hilfe vor, insbesondere für die UNRWA, die Agentur der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge.

Diese Unterscheidung zwischen militärischer und humanitärer Hilfe beleuchtet sein Projekt. Er schlägt keinen Rückzug amerikanischer Aktionen im Nahen Osten vor. Er will die Instrumente dieser Aktion ändern, mit einem Fokus auf Menschenrechte und Diplomatie. Seine Position zu Israel umfasst daher spezifische Haushaltsentscheidungen, die seine künftigen Abstimmungen bewerten können.

Haley Stevens verteidigte eine weitere Beziehung zu Israel

Stevens verteidigt eine enge Allianz mit Israel. Aber seine Rede mit vorbehaltloser Unterstützung für Netanyahu zusammenzufassen, wäre ungenau. In einem Fernsehinterview am 9. Juli kritisierte sie ihre Kriegsführung und ihre Unfähigkeit, Frieden zu schaffen. Sie hatte auch eine Zwei-Staaten-Lösung und das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung verteidigt.

Im selben Interview präsentierte sie die Anerkennung des Existenzrechts Israels als einen großen Unterschied zu El-Sayed. Sie beschuldigte ihn für seine Antworten auf diese Frage. Sie unterstützte auch den Wiederaufbau von Gaza. Die Meinungsverschiedenheit betraf somit die Garantien, die Israel gegeben werden sollten, die Bedingungen für die amerikanische Unterstützung und die Worte, mit denen der Krieg beschrieben wurde.

Die Opposition beschränkt sich daher nicht auf zwei Persönlichkeiten, die den Frieden wünschen oder ablehnen. Es geht um die Druckmittel, die Washington auf seinen Verbündeten ausüben sollte. El-Sayed beabsichtigt, die Einstellung von Waffenlieferungen zu nutzen. Stevens verteidigt eine unterstützende Beziehung, während er die israelische Regierung kritisiert.

Stevens Unterstützung für Rogers machte die Pause sichtbar

Nach seiner Niederlage in der Grundschule hatte Stevens zunächst El-Sayed unterstützt. Am 1. November, zwei Tage vor den Parlamentswahlen, wechselte sie die Seiten und kündigte ihre Unterstützung für Mike Rogers an. Sie erschien mit ihm in einer Kirche in Detroit. Diese Wahl verwandelte eine interne Rivalität in öffentliche Unterstützung für den republikanischen Kandidaten.

Die Trennung beschleunigte sich um eine Werbung von einer Gruppe außerhalb der El-Sayed-Kampagne. Es verband die Kosten des Lebensmitteleinkaufs mit der US-Unterstützung für Israel. Stevens bat um seine Überzeugung. Nachdem das Team des Kandidaten sie gebeten hatte, nicht an ihren Veranstaltungen teilzunehmen, entschied sie sich für Rogers.

El-Sayed lehnte den Inhalt dieser Anzeige vor der Wahl ausdrücklich ab. Dieser Punkt verhindert, dass er automatisch alle Nachrichten zuordnet, die von Gruppen gesendet werden, die für seine Wahl günstig sind. Er versuchte, die Kampagne auf die Lebenshaltungskosten zu konzentrieren. Der Streit vermischte somit politische Meinungsverschiedenheiten, Werbekontroversen und persönlichen Zusammenbruch.

Der angekündigte Sieg bedeutet, dass dieser Übertritt seine Wahl nicht verhindert hat. Es misst nicht, wie viele stevens stimmen sich bewegt haben, noch in welchem sinne. Ohne detaillierte Daten über Wähler und ihre Motivation wäre es riskant, das Ergebnis dieser einzelnen Episode zuzuordnen.

Ein Rückschlag für Israels Unterstützungsstrategie

Die primäre hatte bereits eine Niederlage für die pro-israelischen Organisationen, die Stevens unterstützt. AIPAC und seine Verbündeten hatten erhebliche Ressourcen gegen El-Sayed zugesagt. Er hatte ihre Rolle in der Kampagne zu einem Argument gegen den Einfluss der großen Finanziers gemacht.

Seine Parlamentswahl setzte diesen politischen Rückschlag fort: Die Opposition dieser Netzwerke reichte nicht aus, um seinen Eintritt in den Senat zu verhindern. In diesem Fall schwächt es die Idee, dass eine frontale Kritik an der Hilfe für Israel notwendigerweise einen Demokraten in einem umstrittenen Staat verurteilt. Es geht weder um die anderen Themen der Wahl noch um die Parteispaltungen.

Die erste ist die politische Vertretung eines muslimischen Senators. Es verwandelt El-Sayed nicht in einen Sprecher aller amerikanischen Muslime. Die muslimischen, arabischen, jüdischen oder christlichen Wähler sind keine homogenen Blöcke. Ihre Stimme kann nicht aus ihrer Religion oder Herkunft abgeleitet werden.

Im Senat, Stimmen und Koalitionen

In Washington wird El-Sayed eine Stimme für Kredite, Ernennungen und Gesetzgebung haben. Sie wird in der Lage sein, Initiativen gegen bestimmte Waffenverkäufe zu unterstützen und sich an der Kontrolle der Exekutive zu beteiligen. Aber seine Wahl löst keine Embargos aus und storniert keine Lieferungen.

Um verbindlich zu werden, muss eine Entschließung, die den Waffenverkauf blockiert, beide Kammern und die Präsidentschaft durchqueren. Ein Veto des Präsidenten fügt das Hindernis einer Zweidrittelmehrheit in jeder Kammer hinzu, um es zu überwinden. Die Handlungsfähigkeit wird daher von parlamentarischen Allianzen abhängen, die über das progressive Lager allein hinausgehen.

Die unmittelbare Änderung ist politisch: Eine kritische Linie in Richtung militärischer Unterstützung für Israel erhält einen zusätzlichen Platz im Senat. Seine konkrete Übersetzung wird mit den ersten Texten, Kommissionsaufträgen und Abstimmungen des neuen Kongresses im Januar 2027 beginnen.

Quellen und Referenzwerte

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