Georgias erste Zählungen setzen Jon Ossoff vor Mike Collins im Senat und Keisha Lance Bottoms vor Rick Jackson für Gouverneursamt. Am Mittwoch um 0021 UTC meldeten 27 von 159 Standorten Ergebnisse für jedes dieser Rennen. Diese Summen beinhalten nur Early Voting und Mail Voting. Am Wahltag wird nicht abgestimmt. Die Zahlen bleiben vorläufig und erlauben es nicht, einen Gewinner oder eine Mehrheit im Bundessenat bekannt zu geben.

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Item 4 November 2026 – 0021 UTC, dh 021 Stunden in Beirut und 1921 Stunden am Dienstag in Georgien.Die ersten Teilergebnisse der Zwischenwahlen brachten Jon Ossoff im Senatsrennen in Georgia vor Mike Collins. Aber diese vom Staatssekretariat veröffentlichten Zahlen beziehen sich ausschließlich auf vorzeitige Abstimmungen und per Post. Keine Abstimmung am Wahltag ist noch in diesem Foto der Zählung enthalten. Es erlaubt nicht, einen Gewinner anzukündigen.

Ossoff voraus in den bereits aufgezeichneten Stimmzetteln

Der demokratische Senator Jon Ossoff hat insgesamt 631.920 Stimmen oder 72,21% der abgegebenen Stimmen. Sein republikanischer Gegner Mike Collins bekommt 243 254 oder 27,79%. Die offizielle Tabelle zeigt, dass 27 von 159 Ortschaften Ergebnisse für dieses Rennen gemeldet haben.

Dies sind Gemeinschaften, die begonnen haben, ihre Zahlen zu melden, nicht eine Reihe von Büros, deren Zählung abgeschlossen wäre. Dieser Indikator zeigt auch nicht den Anteil der erwarteten Stimmzettel bereits gezählt.

Die offizielle Aufschlüsselung umfasst 838.630 Stimmen aus der frühen Abstimmung und 36.544 aus der Mail-Abstimmung im Senatsrennen. Der Wahltag und die provisorischen Abstimmungsspalten sind immer noch Null. Der beobachtete Fortschritt betrifft daher eine begrenzte Reihe von Bulletins, deren Zusammensetzung von den bevorstehenden Ergebnissen abweichen kann.

Bottoms führen auch in einer unvollständigen Zählung

Für den Posten des Gouverneurs gewann der Demokrat Keisha Lance Bottoms 594.271 Stimmen oder 67,95% der abgegebenen Stimmen, verglichen mit 280.279 und 32,05% für den Republikaner Rick Jackson. Wiederum listet die Tabelle 27 von 159 Meldestellen auf.

Die Angaben nach Methode bestätigen die gleiche Grenze: 838.398 Stimmen in der Vorababstimmung und 36.152 Stimmen in der Post, ohne dass am Wahltag oder provisorischen Stimmzettel noch in diesen Spalten aufgezeichnet.

Vorläufige Ergebnisse, kein Rennen hier zugeschrieben

Die Wahlverwaltung präsentiert diese Daten als inoffizielle Ergebnisse. Die obigen Prozentsätze sind diejenigen, die zum angegebenen Zeitpunkt angezeigt werden, keine Schätzung des Endergebnisses. Die beiden Rennen bleiben gefolgt von den lokalen Anstiegen. Diese erste Umfrage stellt weder ihr Ergebnis noch die zukünftige Mehrheit im Bundessenat fest.

Foto der Illustration: Das Federal Capitol in Washington, 1997. Architekt des Capitol, gemeinfrei.

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