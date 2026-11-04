Bei Rock Point, in der Navajo Nation, erschwert Überschwemmungen den Zugang zu Wahllokalen während der Zwischenwahl. Ein lokaler Beamter beschreibt isolierte Bewohner, die immer noch versuchen, die Wahlen am Dienstagnachmittag zu erreichen. Arizona erinnert daran, dass registrierte wähler in apache county ein anderes bezirkswahlzentrum nutzen können, aber straßen bleiben ein hindernis. Ein gemeinschaftliches Transportangebot wird von den Behörden weitergeleitet. In den vorliegenden Informationen wird keine endgültige Beurteilung der Personen vorgenommen, die an der Stimmabgabe gehindert sind.

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Punkt 4. November 2026 um 0032 UTC, d. h. 0232 in Beirut und 1732 am Dienstag in Arizona.Überschwemmungen erschweren den Zugang zur Abstimmung bei Rock Point in der Navajo-Nation, während die Zwischenwahlen im Westen der USA fortgesetzt werden. Beschädigte Straßen und isolierte Häuser verhindern, dass die Bewohner die Büros leicht erreichen, so die am Dienstagnachmittag gesammelten Zeugenaussagen. In den vorliegenden Informationen wird noch keine abschließende Bewertung derjenigen vorgenommen, die nicht abstimmen konnten.

Menschen suchen nach Wegen, um die Umfragen zu erreichen

Valinda Shirley, Vizepräsidentin des lokalen Kapitels von Rock Point, sagte der Associated Press über Hunderte von Wählern, die mit Überschwemmungen konfrontiert sind. Am Dienstagnachmittag erhielt sie Nachrichten von Einheimischen, die um Hilfe baten, um aus ihrem Sektor herauszukommen und zu wählen.

Als sie vom KNAU-Radio befragt wurde, erklärte sie, dass Straßen westlich von Rock Point weitgehend unpassierbar blieben. Einige Bewohner planten, den Wahllokal zu Fuß zu erreichen. Der lokale Beamte drückte ihre Wut auf die Idee aus, dass die Bewohner dieser Möglichkeit beraubt werden könnten.

Andere Kreiszentren bleiben eine Option

In einer Notmeldung vom Dienstag erinnert das Staatssekretariat von Arizona daran, dass die registrierten Wähler im Apache County nicht verpflichtet sind, am Rock Point zu wählen: Sie können zu jedem Wahlzentrum in diesem County gehen. Die Verwaltung warnt jedoch davor, dass Überschwemmungen Straßen und den Zugang zu Standorten beeinträchtigen können.

Außenminister Adrian Fontes riet den Bewohnern, nach einem zugänglicheren Zentrum zu suchen. Aber Shirley antwortete KNAU, dass diese Lösung für isolierte Menschen schwierig blieb. Die Verfügbarkeit eines anderen Büros löst an sich nicht das Problem des Transports.

Die offizielle Seite von Arizona gibt auch ein kostenloses Fahrangebot weiter, das von Arizona Native Vote in den betroffenen Gebieten angeboten wird. Darin heißt es, dass dieses Gemeinschaftsprogramm weder vom Staatssekretariat organisiert noch bereitgestellt wird.

Die Abstimmung geht im Westen weiter

Für die US-Wahl in Apache County wird die normale Schließzeit auf 19 Uhr in Arizona festgelegt, dh 2 UTC und 4 Uhr morgens in Beirut am Mittwoch. Die bei Rock Point gemeldeten Schwierigkeiten betreffen den Zugang zu den Wahlurnen; sie stellen kein Wahlergebnis oder eine festgestellte Anzahl verlorener Stimmzettel dar.

Foto der Illustration: Das Federal Capitol in Washington, 1997. Architekt des Capitol, gemeinfrei.

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