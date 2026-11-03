ALECSO: drei alte algerische Städte registriert

Die alten algerischen Städte Nedroma, Bejaia und Mila schließen sich dem Register of Arab Architectural and Urban Heritage an. Die Ankündigung begleitet das Treffen des Observatoriums in Kairo Ende Oktober 2026. Die drei Gruppen haben bereits nationalen Schutz. Diese regionale Anerkennung zielt darauf ab, ihre Dokumentation und Erhaltung zu unterstützen, ohne eine Welterbeklassifizierung zu bilden. In Nedroma ist das Vorhandensein auf der UNESCO-Indikativliste ein anderes Verfahren. In der Ankündigung ist keine spezifische Finanzierung angegeben.

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Die alten Städte Nedroma, Bejaia und Mila wurden in Lálecso als architektonisches und städtisches Kulturerberegister der arabischen Länder registriert. Das algerische Ministerium für Kultur und Kunst gab diese Anerkennung Ende Oktober 2026 bekannt. Es betrifft drei historische Stadtgruppen, die bereits in Algerien geschützt sind. Es stellt keine Inschrift auf der UNESCO-Welterbeliste dar.

Die Ankündigung begleitet das elfte Treffen des Observatoire du Patrimoine Architectural et Urbane in den arabischen Ländern. Diese Sitzung fand vom 25. bis 27. Oktober im Hauptquartier der Arabischen Liga in Kairo statt. Das Observatorium ist Teil der Arabischen Organisation für Bildung, Kultur und Wissenschaft (ALECSO).

Das ALECSO Register, ein Dokumentationstool

Die Organisation präsentiert diesen Mechanismus als eine Möglichkeit, das gebaute Erbe besser zu verstehen und Informationen zwischen arabischen Ländern auszutauschen. Ziel ist es, Standorte zu dokumentieren, Experten zusammenzubringen und Schutzansätze zu unterstützen.

Für das Treffen in Kairo hatte ALECSO die Prüfung von mehr als 60 Anträgen angekündigt. Ein Expertenausschuss sollte die Dateien nach den Bedingungen und Kriterien des Registers bewerten. Diese Zahl entspricht den vorgeschlagenen Seiten, nicht der Summe der schließlich ausgewählten Listen.

Das algerische Ministerium erwartet, dass diese Anerkennung die Sichtbarkeit der drei alten Städte erhöht. Sie will auch ihren Schutz stärken und Restaurierungsprojekte fördern. Die Entwicklung des Kulturtourismus ist einer der gewünschten Effekte.

Früherer nationaler Schutz

Nach Angaben des Kulturministeriums genießen die drei Gruppen bereits den Status eines geschützten Sektors.

In Nedroma, in der Wilaya von Tlemcen, stammt das Schöpfungs- und Abgrenzungsdekret aus dem 29. November 2009. Die Altstadt von Mila hat ein geschütztes Gebiet am selben Tag durch ein separates Dekret erstellt. Für Bejaia stammt dieser Rahmen vom 6. Mai 2013.

Der nationale Schutz alter Nachbarschaften geht daher ihrer Anerkennung in diesem regionalen Register voraus.

Nedroma, ein weiterer Fall mit der UNESCO

Nedroma ist auch Teil eines separaten Ansatzes zur UNESCO. Das Grundstück mit dem Titel « Nedroma und die Trara » steht seit dem 28. April 2025 auf der algerischen Richtliste. Sein Umkreis umfasst die historische Stadt, Honaïne und einen Teil des Trara-Gebirges.

Eine indikative Liste listet die Vermögenswerte auf, die ein Staat dem Welterbe vorzuschlagen beabsichtigt. Der Eintrag von Nedroma auf dieser Liste unterscheidet sich weiterhin von einer Welterbeklassifizierung.

Für die drei alten Städte bezieht sich das algerische Kommuniqué auf Schutz- und Restaurierungsprogramme, die entwickelt werden sollen. Es gibt keine spezielle Finanzierung oder Zeitplan für die Arbeit im Zusammenhang mit der neuen Registrierung. Die Mittel und Fristen für diese Programme müssen noch festgelegt werden.

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