Donald Trump sagt der Financial Times, dass die Vereinigten Staaten keinen sofortigen Schlag gegen den Iran erwarten, so Reuters. Diese Aussage kommt, während die Vermittlung in Katar fortgesetzt wird und die Positionen von Washington und Teheran weiterhin weit entfernt sind.

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Die Vereinigten Staaten erwarten keinen sofortigen Schlag gegen den Iran, sagte Donald Trump der Financial Times in einem Telefoninterview am Dienstag, den 3. November, laut einer Nachrichtensendung von Reuters um 23:48 Uhr UTC. Der US-Präsident ist mit der Situation zufrieden, da diplomatische Bemühungen weiterhin eine weitere regionale Eskalation verhindern.

« Wir scheinen alles zu bekommen, was wir wollen », sagt Trump laut Reuters. Die Agentur gibt an, dass das Interview sechs Minuten gedauert hat. Die Financial Times selbst wiederholt das Fehlen eines sofortigen Streikprojekts im Titel ihres Artikels.

Eine sofortige Erklärung

Der verwendete Begriff begrenzt den Umfang dieser Ankündigung. Donald Trump beschreibt die amerikanische Absicht kurzfristig. Die berichteten Erklärungen legen nicht die Dauer dieser Position fest und stellen kein gegenseitiges Engagement mit Teheran dar. Sie ermöglichen daher nicht den Schluss, dass Washington dauerhaft auf die militärische Option verzichtet.

Katarische Mediation bleibt aktiv

Am Dienstag berichtete Reuters, dass ein hochrangiger iranischer Beamter die beiden Länder noch weit von einer Vereinbarung entfernt beurteilte. Laut dieser Quelle fordert Teheran eine Reduzierung der Ölsanktionen, ein Ende der US-Marineblockade und die Freigabe eingefrorener iranischer Gelder vor der Wiedereröffnung der Straße von Ormuz.

Der Sprecher des katarischen Außenministeriums, Majed al-Ansari, hatte angedeutet, dass Washington und Teheran die Vorschläge der Vermittler erwägen. Das aus Teheran zurückgekehrte katarische Team setzte den Austausch fort, so der von Reuters übermittelte Bericht. Doha sagte, es sei weiterhin hoffnungsvoll, dass eine Vereinbarung den Weg für weitere Verhandlungen ebnen könnte.

Gleichzeitig hatten US-Beamte, die von der Agentur zitiert wurden, die Qeshm-Angriffe als begrenzt und defensiv bezeichnet, indem sie auf Boden-Luft-Raketen abzielten, die gegen US-Mittel eingesetzt wurden. Einer von ihnen fühlte, dass sie nicht eine Wiederaufnahme der großen Kampfhandlungen widerspiegeln.

Das Fehlen eines sofortigen Streiks Washingtons lässt somit die Fragen nach dem Inhalt einer Einigung und ihrem Zeitplan offen. Die verfügbaren Informationen ermöglichen es nicht, das Ende des Konflikts anzukündigen.

Quellen

Archivfotografie: Donald Trumps offizielles Porträt, 2. Juni 2025. Daniel Torok / Weißes Haus, gemeinfrei. Das Foto stellt nicht das Interview vom 3. November 2026 dar. Klassische grafische Komposition Libnanews, ohne Generation oder Gesichtsberührung.Fotoquelle;bekanntmachung der rechte.

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