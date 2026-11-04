Das Ticket stellt nur einen Teil des Budgets für ein Fußballspiel dar. Ahmad und Karim, die Tripolis unterstützen, beziehen sich auf die Kosten für Kraftstoff, Mahlzeiten und zusätzliche Kosten für einen Familienausflug. Samer, unterstützer der hikma, erklärt, dass er sich mit den haushaltsbedürfnissen und monatlichen gebühren auseinandersetzen muss. Diese Einschränkungen beeinflussen ihre Bewegung in Richtung der Stadien. In Jouaya jedoch zog das Spiel gegen Nejmeh am 1. November 2026 ein großes Publikum an, bevor es mit einem leeren Unentschieden endete.

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Für einige libanesische Unterstützer erfordert der Besuch des Stadions ein Schiedsverfahren, noch bevor das Ticket gekauft wird. Kraftstoff, Transport und Mahlzeiten tragen zu den Familienkosten bei. In Jounieh erklären Gläubige von Tripolis und Hikma, dass sie ihre Einsätze gemäß diesen Gebühren wählen müssen. In Jouaya zog der gleiche Meisterschaftstag jedoch ein großes Publikum an.

Libanesische Unterstützer: Kosten jenseits des Tickets

Ahmad, Unterstützer von Tripolis, erklärt einer libanesischen Tageszeitung, dass der Rückschlagkraftstoff jetzt wichtig für seine Entscheidung ist. Er hatte sich Jounieh angeschlossen, um zu sehen, wie sein Team der Hikma gegenüberstand. Die damit verbundenen Ausgaben erfordern mehr Gedanken vor der Abreise. Seine Bindung an den Club bleibt, aber andere Verpflichtungen der Heimat begrenzen Ausflüge.

Karim, ein weiterer tripolitaner unterstützer, besteht darauf, die kosten hinzuzufügen. Zum Eintrittspreis werden für ihn Transport und Essen hinzugefügt. Als Familie zu kommen, erhöht das Budget. Er sagt manchmal, dass er es vorzieht, das treffen von zu hause aus zu verfolgen, trotz des wunsches, die stände zu finden.

Auch der Ort des Spiels zählt

Samer, ein unterstützer der hikma, der ebenfalls von dieser tageszeitung interviewt wurde, diskutiert familienbedürfnisse, arbeit und monatliche gebühren. Fußball hat einen wichtigen Platz in seinem Leben, aber er hat nicht immer Vorrang vor diesen Ausgaben.

Ihm zufolge kommen die Anhänger seines Clubs mehr zu Jounieh als zu anderen Sprechern. Die Wahl der Etappe ändert daher auch die zu finanzierende Strecke.

In Jouaya, ein Kontrapunkt auf der Tribüne

In Jouaya, im Süden, zog das Treffen gegen Nejmeh laut der lokalen Presse ein großes Publikum im Mohammad Said Saad Stadion an.

Das Plakat stand beiden Teams am Sonntag, dem 1. November 2026, am fünften Tag der Meisterschaft gegenüber. Beide Teams teilten sich auf eine Null- und eine Blankoscore.

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