Für einige libanesische Unterstützer erfordert der Besuch des Stadions ein Schiedsverfahren, noch bevor das Ticket gekauft wird. Kraftstoff, Transport und Mahlzeiten tragen zu den Familienkosten bei. In Jounieh erklären Gläubige von Tripolis und Hikma, dass sie ihre Einsätze gemäß diesen Gebühren wählen müssen. In Jouaya zog der gleiche Meisterschaftstag jedoch ein großes Publikum an.
Libanesische Unterstützer: Kosten jenseits des Tickets
Ahmad, Unterstützer von Tripolis, erklärt einer libanesischen Tageszeitung, dass der Rückschlagkraftstoff jetzt wichtig für seine Entscheidung ist. Er hatte sich Jounieh angeschlossen, um zu sehen, wie sein Team der Hikma gegenüberstand. Die damit verbundenen Ausgaben erfordern mehr Gedanken vor der Abreise. Seine Bindung an den Club bleibt, aber andere Verpflichtungen der Heimat begrenzen Ausflüge.
Karim, ein weiterer tripolitaner unterstützer, besteht darauf, die kosten hinzuzufügen. Zum Eintrittspreis werden für ihn Transport und Essen hinzugefügt. Als Familie zu kommen, erhöht das Budget. Er sagt manchmal, dass er es vorzieht, das treffen von zu hause aus zu verfolgen, trotz des wunsches, die stände zu finden.
Auch der Ort des Spiels zählt
Samer, ein unterstützer der hikma, der ebenfalls von dieser tageszeitung interviewt wurde, diskutiert familienbedürfnisse, arbeit und monatliche gebühren. Fußball hat einen wichtigen Platz in seinem Leben, aber er hat nicht immer Vorrang vor diesen Ausgaben.
Ihm zufolge kommen die Anhänger seines Clubs mehr zu Jounieh als zu anderen Sprechern. Die Wahl der Etappe ändert daher auch die zu finanzierende Strecke.
In Jouaya, ein Kontrapunkt auf der Tribüne
In Jouaya, im Süden, zog das Treffen gegen Nejmeh laut der lokalen Presse ein großes Publikum im Mohammad Said Saad Stadion an.
Das Plakat stand beiden Teams am Sonntag, dem 1. November 2026, am fünften Tag der Meisterschaft gegenüber. Beide Teams teilten sich auf eine Null- und eine Blankoscore.
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