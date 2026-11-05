Steuereinnahmen: 200.000 Münzen werden im Libanon verarbeitet

Das libanesische Finanzministerium beabsichtigt, die Verarbeitung von rund 200.000 nicht-elektronischen Zahlungen, die seit 2025 eingegangen sind, bis Ende November 2026 abzuschließen. Dieses Projekt muss die verfügbaren Steuerdaten verbessern. Es begleitet das FEXTE-Projekt zur Haushaltstransparenz, das von AFD finanziert und von Expertise France umgesetzt wird. Der Zeitplan für die Bearbeitung von Dokumenten bleibt getrennt von dem der gemeinsamen Überwachung von Einnahmen und Ausgaben, die für November 2026 bis August 2027 geplant ist. Eine technische Lösung steht noch aus.

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Das libanesische Finanzministerium hat die Verarbeitung eines Bestands von rund 200.000 nicht-elektronischen Zahlungsbelegen eingeleitet. Es wurde Ende November 2026 festgelegt, um die Behandlung dieses seit 2025 angesammelten Bestands abzuschließen, so der Bericht des ersten FEXTE-Lenkungsausschusses, der am 28. Oktober veröffentlicht wurde.

Dieses Programm der Haushaltstransparenz, das von der Agence française de développement finanziert und von Expertise France umgesetzt wird, muss der Verwaltung helfen, wieder eine vollständigere Vorstellung von den öffentlichen Finanzen zu erlangen. Die Arbeit an Quittungen ist eines der unmittelbarsten Projekte.

Finden Sie Daten hinter Zahlungen

Der angekündigte Band gibt eine Vorstellung von der dokumentarischen Aufgabe, ohne die betreffenden Summen quantifizieren zu können. Es identifiziert nicht 200.000 separate Steuerzahler oder so viele Betrugsdateien. Eingänge beziehen sich auf Zahlungen, deren Informationen von der Verwaltung eingezogen und verarbeitet werden müssen.

Die Verzögerung bei der Registrierung macht es daher unmöglich, zu dem Schluss zu kommen, dass das Geld verschwunden ist oder dass es vollständig eingelöst werden muss. Die Herausforderung besteht darin, die Transaktionen zu verfolgen und über ausreichende zuverlässige Daten zu verfügen, um die Einnahmen zu verfolgen.

Diese Arbeit erfolgt nach einer Diagnose mit mehr als 25 Interviews und einer Untersuchung von mehr als 25 Systemen und Anwendungen. Insbesondere bemüht sich das Ministerium, die regelmäßige Veröffentlichung seiner Finanzstatistiken wiederherzustellen. Die Verbreitung von Informationen zwischen Richtungen und Werkzeugen ist eine der Herausforderungen des Projekts.

Ein längerer Zeitplan für die haushaltspolitische Überwachung

Ende November geht es um die Bearbeitung der Quittungen. Die gemeinsame Kontrolle von Einnahmen und Ausgaben basiert auf einem anderen Zeitplan: Der Ausschuss genehmigte die Arbeit von November 2026 bis August 2027, die mit dem mittelfristigen Finanzrahmen verbunden war.

Langfristig muss die Verwaltung in der Lage sein, gemeinsam zu verfolgen, was die Regierung einlöst und was sie ausgibt. Die Konsolidierung von Daten öffentlicher Institutionen außerhalb des Haushalts muss auch diese Lesart erweitern und finanzielle Risiken besser hervorheben. Der Datensatz stellt diese Integration nicht als abgeschlossen dar.

Neben dem Aufholen der Dokumente von 2025 besteht das Ziel darin, eine regelmäßige Produktion von Informationen zu organisieren, um eine Anhäufung neuer Bestände zu vermeiden.

Abgleich von Bankdaten und Kontoauszügen

Das Finanzmanagement schlug vor, die elektronische Erfassung und den Abgleich von Transaktionen, Kontoauszügen und Buchhaltungsunterlagen zu modernisieren. Sie will auch die Behandlung von annullierten oder abgelehnten Zahlungen verbessern und die internen Kontrollen stärken.

Diese Vorschläge müssen noch von den bereits genehmigten Maßnahmen unterschieden werden. Sie beschreiben die angestrebte Operation, ohne festzustellen, dass jetzt ein gemeinsames System in allen Verwaltungen funktioniert.

Ein technisches Treffen ist vor Ende des Jahres geplant, um über eine Lösung, ihre Kosten und ihren Zeitplan zu entscheiden. Bis dahin bleibt das erste Treffen mit Quittungen: Ende November muss in der Bilanz angegeben werden, wie viele Stücke verarbeitet wurden und welche Kontrollen weiterhin erforderlich sind.

Libanesisches Finanzministerium, Fotoarchiv. Unbestätigtes Drehdatum. Institutionelle Darstellung, ohne Darstellung der Verarbeitung von Quittungen 2025. © Libnanews.com.

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