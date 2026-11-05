Amman: Ein Offizier getötet, ein Verdächtiger verhaftet

Ein jordanischer General Security Officer wurde am Donnerstag, den 5. November, in der Al-Madina Al-Munawwara Street in Amman mit Messerstecherei getötet. Eine Patrouille verhaftete den Verdächtigen; sein Offizier wurde im Gesicht verletzt und sein Zustand ist stabil. Die Behörden verweisen auf einen geplanten Angriff auf die Sicherheitskräfte. Die Staatsanwaltschaft des Staatssicherheitsgerichts hat eine Untersuchung eingeleitet. Prinz Fayçal bin Hussein besuchte am Nachmittag die Verwundeten in der Medical City.

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Ein Mitglied der jordanischen General Security wurde getötet und ein Offizier bei einem Messerangriff am Donnerstag, den 5. November, in Amman verletzt. Der Verdächtige wurde von einer Patrouille festgenommen. Am Nachmittag kündigte der Staatsanwalt des Staatssicherheitsgerichts die Eröffnung einer Untersuchung an.

Das Opfer ist Corporal Jawad al-Salayta. Nach Angaben des General Security Directorate ereignete sich der Angriff um 1220 jordanische Zeit, Al-Madina Al-Munawwara Street, in der Hauptstadt. Ein mann erwischte den korporal und schlug ihn im dienst mit einer waffe. Der Offizier wurde ins Krankenhaus gebracht und erlag seinen Verletzungen.

Ein Beamter wurde während der Festnahme verletzt

Eine Patrouille griff sofort ein und kontrollierte den Angreifer. Der kommandierende Offizier wurde während der Konfrontation im Gesicht verletzt, so das Kommuniqué der Allgemeinen Sicherheit. Im Krankenhaus ist er in einem stabilen Zustand.

Die jordanischen Behörden nennen den Angriff Terroristen. Nach den ersten Elementen ihrer Untersuchung bereitete der Verdächtige einen Angriff auf Mitglieder der Sicherheitskräfte vor. Zu diesem Zeitpunkt basiert diese Qualifikation auf Aussagen der jordanischen Dienste. In der Pressemitteilung wird der Verdächtige nicht identifiziert oder eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe gemeldet.

Staatsanwalt des Staatssicherheitsgerichts

Der Generalstaatsanwalt des Staatssicherheitsgerichts bestätigte, dass seine Anklage Untersuchungen des Angriffs eingeleitet hatte. Seine Ankündigung, die am Nachmittag ausgestrahlt wurde, spezifiziert die Gebühren nicht.

Prinz Fayçal ben Hussein, der in Abwesenheit von König Abdullah II. die Regentschaft sichert, ging an das Bett des verwundeten Offiziers in der Medical City. Er drückte sein Beileid für den Tod von Corporal al-Salayta aus und verurteilte den Angriff. Der Souverän folgt der Entwicklung der Untersuchung, sagte der Prinz.

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