Ernährungssicherheit: Aoun fordert Prävention

Joseph Aoun forderte eine erhöhte Ernährungssicherheit, bevor gefährliche Produkte die Verbraucher erreichten. In Baabda forderte er am 4. November regelmäßige Kontrollen der gesamten Branche, vom Import bis hin zu Restaurants. Nicht zugelassenes Fleisch und Betriebe gehören zu den Prioritäten. Der Präsident möchte auch die libanesische Lebensmittelsicherheitsbehörde mit Ressourcen ausstatten. Sein Präsident betonte die Unabhängigkeit der Inspektionen und den Kampf gegen die Intervention. Die Ergebnisse der Erhebungen und die tatsächlich zugewiesenen Mittel müssen noch präzisiert werden.

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Die Lebensmittelsicherheit muss auf regelmäßigen Kontrollen beruhen, bevor gefährliche Produkte die Verbraucher erreichen. Joseph Aoun verteidigte diese Priorität in Baabda am 4. November vor der libanesischen Lebensmittelsicherheitsbehörde. Nach Zwischenfällen mit Familien in Beirut und Akkar forderte er die Überwachung des gesamten Sektors. Außerdem fordert sie Ressourcen für die Überwachungsbehörde und ausführliche öffentliche Informationen über die Ergebnisse der Inspektionen an.

Laut dem Bericht der libanesischen Presse über das Treffen empfing der Präsident der Republik den Präsidenten der Behörde, Elijah Naji Awad, und die Mitglieder der Organisation. Dies war ihr erster Besuch seit dem Erlass der Dekrete zur Errichtung der Behörde. Das Interview konzentrierte sich auf die Verantwortlichkeiten von Fachleuten, aber auch auf die Bedingungen der öffentlichen Kontrolle. Räumlichkeiten, Personal, Budget und Labore gehören zu den ausdrücklich genannten Bedürfnissen.

Aoun stellt den Zugang zu gesunden Lebensmitteln als ein Recht und seinen Schutz als eine Verantwortung des Staates dar. Er beschrieb den jüngsten Betrug als « ein Verbrechen, das keine Nachsicht erleidet ». Diese Erklärung drückt die Position des Staatsoberhauptes aus. Es stellt kein Urteil gegen eine bestimmte Institution oder eine gerichtliche Überprüfung der Fälle dar.

Ernährungssicherheit jenseits von Schließungen

Der Präsident hält es für notwendig, Lagerhallen, Restaurants oder Geschäfte in Verletzung zu schließen. Aber diese Maßnahmen kommen nach dem Schaden. Daher wird ein regelmäßiger Inspektionsmechanismus gefordert, der jede Phase der Lebensmittelroute abdecken kann.

Import, Schlachthöfe, Lagerhallen, Transport und Verpflegung liegen innerhalb des beschriebenen Umfangs. Fleisch ist die angekündigte Priorität. Auch nicht zugelassene Betriebe müssen kontrolliert werden. Der Durchgang mehrerer Wirtschaftsbeteiligter darf bei der Überwachung keine Verbindung zulassen.

Dieser Antrag erweitert die Mobilisierung der Behörden als Reaktion auf die jüngsten Gesundheitswarnungen. Anfang November leitete die Regierung Kontrollen der Fleischkanäle ein. Der Wirtschaftsminister, Amer Bissat, hat eine Zählung von Lagerhallen beantragt, ob autorisiert oder nicht. Die erbetenen Informationen betreffen ihre Lieferung, Lagerung und Beförderung. In Baabda fordert Aoun nun eine regelmäßige Organisation dieser Überwachung.

Die Unterscheidung ist konkret. Close a Point of Sale befasst sich mit der Situation einer Einrichtung. Die Untersuchung von Lieferanten, Lagerung und Transport ermöglicht die Überprüfung anderer Schritte in der Lieferung. Der Präsident bat um diese Kontinuität bei den Kontrollen, ohne eine neue Bewertung der durchgeführten Inspektionen anzukündigen.

Im Sitzungsprotokoll ist die Häufigkeit der geplanten Besuche nicht angegeben. Sie enthält auch keinen nationalen Aufstellungsplan. Die Präsidentschaftsorientierung konzentriert sich daher auf die Methode, die eingeführt werden soll. Die praktischen Vorkehrungen müssen noch von den zuständigen Verwaltungen dokumentiert werden.

In der gesamten Kette gesuchte Verantwortlichkeiten

Aoun hofft, dass die gerichtliche Nachverfolgung alle Akteure betreffen wird, deren Beteiligung festgestellt werden würde. Er bezieht sich auf den Lieferanten, das Lager und Personen, die angeblich eine Straftat abgedeckt haben. Seine Anwendung schließt Ausnahmen aus, die sich auf den Schutz oder das Eingreifen von außen beziehen.

Diese Position erweitert den Blick über die letzte Einrichtung hinaus, die ein Essen serviert oder verkauft hat. Sie fordert eine Suche nach Verantwortlichkeiten während ihrer Reise. Jede Datei erfordert jedoch ihre eigenen Erkenntnisse. Die Sitzung enthielt keine Liste der Personen, die verfolgt wurden, oder neue Verurteilungen.

Elijah Najin Awad betonte auch die möglichen Mängel des Systems. Ihm zufolge kann der Kampf gegen Lebensmittelrisiken nicht vom Kampf gegen Korruption getrennt werden. Er erwähnte eine Reihe von Praktiken, die die Aufsicht schwächen könnten: Schutz von Institutionen, Ignorieren von Straftaten oder Druck auf Inspektoren.

Der Präsident der Behörde führt auch die Behandlung von Laboranalysen oder Konformitätsbescheinigungen an. Er erwähnt die Einführung von Produkten unbekannten Ursprungs und von Schaltkreisen ohne Genehmigung. Lizenzen, die ohne Achtung der Gesundheitsbedingungen und der selektiven Anwendung der Regeln erteilt werden, ergänzen seine Bemerkungen.

Awad stellt diese Situationen als zu bekämpfende Risiken dar. Seine Intervention identifiziert keine bestimmten Beamten und zeigt nicht jede Praxis in den jüngsten Fällen. Sie legt insbesondere die Garantien fest, die sie für notwendig hält, um die Unabhängigkeit der Kontrollentscheidungen zu gewährleisten.

Ermächtigung der Behörde

Die Rolle der Behörde im Handel mit Baabda geht über die Inspektion von Restaurants hinaus. Aoun beschreibt es als nationale Referenz für die Koordinierung der zuständigen Ministerien, Gemeinden und Abteilungen. Er bat darum, dass sie in der Lage sein sollte, die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben auszuführen.

Awad bezieht sich auf den Food Security Act 35 von 2015. Sie will die Kontrollen zwischen den verschiedenen Verwaltungen vereinheitlichen und koordinieren. Er betont auch die Autonomie wissenschaftlicher und gesundheitlicher Entscheidungen innerhalb des Rechtsrahmens. Das erklärte Ziel ist es, sie vor privaten Interessen und Interventionen zu schützen.

Die von Aoun erwähnten Mittel entsprechen den materiellen Bedürfnissen dieser Mission. Ein Sitz muss die Teams unterbringen. Das Personal muss die Tätigkeiten durchführen. Die Laboratorien müssen die erforderlichen Analysen zulassen. Ein Haushalt muss das Funktionieren des Ganzen unterstützen. Der Präsident versprach seine Unterstützung für die Behörde, ihre Verantwortung voll wahrzunehmen.

Dieses Versprechen erlaubt jedoch keine Kostenkalkulation der verfügbaren Ressourcen. Kein Budget, zusätzliches Personal oder gelieferte Ausrüstung erscheint im Bericht. Die Anträge auf Mittel müssen daher von der tatsächlichen Zuweisung getrennt bleiben. Das Treffen umreißt die Bedürfnisse und die politische Unterstützung, ohne festzustellen, dass alle Fähigkeiten bereits einsatzbereit sind.

Informieren, ohne Gerüchte aufrechtzuerhalten

Schließlich fordert Aoun die Bürger auf, die Ergebnisse der Kontrollen und die ergriffenen Maßnahmen zu kennen. Es will genaue Informationen aus einer einzigen Referenz. Diese Anforderung begleitet Inspektionen: Die Öffentlichkeit muss in der Lage sein, Warnungen zu verstehen, ohne von Gerüchten abhängig zu sein.

Der Präsident verbindet diese Transparenz mit dem Ruf der libanesischen Küche, Restaurants und des Tourismus. Er verwies auch auf das Vertrauen in die Lebensmittelexporte. Seiner Ansicht nach schützt eine ernsthafte Aufsicht auch konforme Unternehmen vor unlauterem Wettbewerb.

Awad verbindet Prävention mit Vertrauen in den Staat und libanesische Produkte. Er zitiert die jüngsten Warnungen im Zusammenhang mit Trichinellose unter den Ereignissen, die die Schwierigkeiten der Kontrolle offenbaren. Sein Eingreifen fordert die Vermeidung von Risiken, die den Verbraucher erreichen, anstatt nur ihre Folgen zu behandeln.

Die verfügbaren Informationen liefern keine konsolidierte Gesundheitsaufzeichnung der Vorfälle in Beirut und Akkar. Sie können auch nicht jedem Fall den gleichen Ursprung zuschreiben. Die nächsten zu erwartenden Klarstellungen betreffen die Ergebnisse der Inspektionen, die Ergebnisse der Untersuchungen und die der Überwachungsbehörde tatsächlich zur Verfügung stehenden Mittel.

Quellen

Al Hadeel: Bericht von Joseph Aouns Treffen mit der libanesischen Lebensmittelsicherheitsbehörde, 4. November 2026Wiederaufnahme der Interventionen des Präsidenten und des Präsidenten der Behörde.

Al Sharq, 5. November 2026, S. 3: هي Bericht über die Interventionen von Joseph Aoun und Elijah Naji Awad.

Ad Diyar, 5. November 2026, S. 2: Proceedings of Joseph Aoun’s hearings, on the Lebanese Food Security Authority.

Libnanews, 4. November 2026: « Trichinellose: Die Kontrollen gehen zurück in die Industrie ». Hintergrund der verlangten Kontrollen in Fleischkreisläufen.Siehe Referenznummer.

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