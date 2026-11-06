Stephen Miller, Trumps harter Kerl zum Stabschef befördert: Iran, Israel und die NATO

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Donald Trump kündigte am Freitag, den 6. November 2026, die Ernennung von Stephen Miller zum Stabschef des Weißen Hauses an, mit einer Ernennung, die am Montag, den 9. November, geplant ist. Susie Wiles muss sich ihrem politischen Apparat anschließen. Miller, eine zentrale Figur bei der Verhärtung der Migration, verteidigte auch eine Machtlinie gegen den Iran, unterstützte Israel und die amerikanische Vorherrschaft sogar in den Beziehungen zu NATO-Verbündeten.

Trump hat die Änderung am 9. November in seiner Botschaft zu Truth Social festgelegt. Die Ankündigung markiert die Förderung eines langjährigen Gläubigen. Miller ist daher der designierte Stabschef und noch nicht der Amtsinhaber, der am Tag dieser Ankündigung sein Amt angetreten ist.

Titelbild: Stephen Miller bei CPAC, 22. Februar 2025.Gage Skidmore / Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0. Größeres Bild, ohne Zuschneiden.

Konservativer Aktivist wird einer von Trumps vertrauenswürdigen Männern

Stephen Miller wurde am 23. August 1985 in Santa Monica, Kalifornien, geboren. Er studierte bei Duke und schloss 2007 ab. Sein konservatives Engagement geht seiner Ankunft in Washington, DC voraus, wo er durch seine Positionen in der akademischen Zeitung und den Medien bekannt gemacht wird.

Er arbeitete dann mit republikanischen gewählten Beamten, darunter Michele Bachmann und Senator Jeff Sessions. Zusammen mit letzterem kämpfte er gegen die überparteiliche Migrationsreform von 2013, die den Weg für den Rechtsstatus von Millionen von Menschen ohne Papiere ebnen sollte. Dann schloss er sich 2016 Trumps Kampagne an und beteiligte sich an der Ausarbeitung seiner Reden. Die Einwanderung ist somit die treibende Kraft hinter einer Karriere, die sowohl auf dem ideologischen Kampf als auch auf der Beherrschung der Verwaltungsmaschinerie basiert.

Zwischen Trumps beiden Amtszeiten war er Mitbegründer von America First Legal. Bei seinem Start am 6. April 2021 stellte er ein angenommenes gerichtliches Kampfprojekt für das America First-Programm vor. Seine Rückkehr ins Weiße Haus wurde im November 2024 mit der Position des stellvertretenden Stabschefs, verantwortlich für Public Policy und Internal Security Advisor, angekündigt.

Einwanderung, Matrix ihrer Macht

Miller ist mit mehreren der umstrittensten Maßnahmen des ersten Mandats verbunden: Einreisebeschränkungen, die zunächst auf sieben überwiegend muslimische Länder abzielten, und Politik der Trennung von Familien an der Grenze. Er nimmt an ihrer Konzeption teil und verteidigt sie öffentlich. Im zweiten Mandat unterstützte er auch die Herausforderung des Landrechts und die Beschleunigung von Räumungen. Diese Positionen machen ihn zu einem führenden Akteur der amerikanischen nationalistischen Rechten.

Am 28. Mai 2025 gab Miller öffentlich bekannt, dass die Regierung mindestens 3.000 tägliche Verhaftungen durch die Einwanderungspolizei ins Visier nahm. Sie stellt diese Zahl als ein noch zu bestimmendes Ziel dar, nicht als ein bereits erzieltes Ergebnis. Seine Funktionen als stellvertretender Stabschef für öffentliche Politik und innere Sicherheit geben ihm eine Rolle bei der Vorbereitung von Entscheidungen und der Koordination zwischen den Verwaltungen.

Die Unterscheidung zählt für seine Beförderung. Miller ist nicht nur ein offensiver Sprecher: Er ist in der Lage, eine Präsidentschaftspriorität in Anweisungen, numerische Ziele und regulatorische Regelungen umzuwandeln. Seine Verteidiger sehen Konsistenz und Effektivität. Seine Kritik verurteilt eine Strafpolitik, die die Grenzen des verfassungsmäßigen Schutzes erreicht hat.

Ein umfassendes Konzept der Präsidentenmacht

Am 9. Mai 2025, als er vor dem Weißen Haus befragt wurde, erklärte er, dass die Verwaltung eine Aussetzung des Habeas-Corpus studierte, das Verfahren, das es einer Person ermöglichte, seine Inhaftierung vor einem Richter anzufechten. Es beruft sich auf eine « Invasions » -Situation und verbindet diese Option mit dem Verhalten der Gerichte.

Diese Erklärung dokumentiert seine Bereitschaft, außergewöhnliche Befugnisse zu suchen; sie zeigt nicht ihre Rechtmäßigkeit oder Umsetzung. Die Verfassung regelt die Aussetzung des Habeas-Corpus im Falle einer Rebellion oder Invasion, wenn die öffentliche Sicherheit dies erfordert. Die assimilierung irregulärer einwanderung mit einer invasion bleibt eine rechtliche herausforderung.

Zu Iran, einem ausdrücklichen Befürworter von Nötigung

Seine Positionen zum Iran reduzieren sich nicht auf eine vermeintliche Nähe zu Trump. Am 18. März 2026, interviewt im Fernsehen von Laura Ingraham, verteidigte er die amerikanischen Militäroperationen und ihre Intensität. « In einem Krieg musst du vollständig kämpfen », sagt er übersetzt, « in einem Krieg musst du vollständig kämpfen. » Es rechtfertigt Maßnahmen durch die nukleare und ballistische Bedrohung, die es dem iranischen Regime zuschreibt. Es drückt somit Unterstützung für die Anwendung von Gewalt aus, nicht eine isolationistische Reserve.

Am 21. August 2026 blieb seine Verteidigung des Drucks auf Teheran explizit. In einer Pressekonferenz rühmt er sich gemeinsam der Blockade, der Sanktionen und der Wirtschaftskampagne, die er als Schwächung des Regimes bezeichnet. Dies ist seine politische Einschätzung der Ergebnisse, keine unabhängige Einschätzung des Iran.

Diese Interventionen setzen eine harte Linie: Teherans militärische und wirtschaftliche Ressourcen durch Zwang zu reduzieren. Sie reichen jedoch nicht aus, um ihm einen detaillierten persönlichen Plan für das Nachfolgeprogramm zu geben, noch um zu dem Schluss zu kommen, dass er systematisch einen neuen Krieg gegenüber Verhandlungen bevorzugen würde.

Israel und Gaza: Militärische Unterstützung und Sicherheit

Eine präzise Erklärung zu Israel beleuchtet seine Position. Am 11. Februar 2025, als Trump der Hamas ein Ultimatum für die Freilassung von Geiseln stellte, erklärte Miller in einem Fernsehinterview, dass der Präsidentschaftswahlprozess der israelischen Regierung die Flexibilität geben sollte, militärische Operationen gegebenenfalls wieder aufzunehmen. Es spiegelt seine Unterstützung für Israels Freiheit der militärischen Aktion in diesem Zusammenhang wider.

Als er am 29. August 2025 zur Ablehnung von Visa für die palästinensische Delegation zum Besuch der Vereinten Nationen befragt wurde, verwies er auf die Notwendigkeit, die Nutzung des Visumsystems der Vereinigten Staaten durch Personen zu verhindern, die den Terrorismus unterstützen könnten. Diese Rechtfertigung ist kein Beweis dafür, dass die Täter den Terrorismus tatsächlich unterstützt haben.

Sein Handeln in dieser Frage betrifft auch die amerikanische Innenpolitik. In einer gerichtlichen Aussage, die im Juli 2025 veröffentlicht wurde, beschrieb John Armstrong, damals amtierender Leiter der konsularischen Angelegenheiten, Millers Teilnahme an einem Austausch zwischen den Verwaltungen über die Aufhebung von pro-palästinensischen Universitätsvisa.

Eine Einschränkung muss jedoch beibehalten werden: Die hier überprüften Elemente erlauben keine vollständige Annexion der Westbank, Vertreibung der Bevölkerung von Gaza oder ausdrückliche Ablehnung der Zwei-Staaten-Lösung. Trumps Initiativen zu diesen Themen werden nicht automatisch zu einer Doktrin, die für jeden seiner Berater spezifisch ist.

NATO: Amerikanisches Primat vor Solidarität unter Gleichen

Der Fall Grönland ist ein besonders deutliches Beispiel für seine Konzeption von Allianzen. Am 5. Januar 2026 behauptete Miller in einem Interview mit Jake Tapper, dass das Territorium im Namen der arktischen Sicherheit und der NATO-Verteidigung den Vereinigten Staaten gehören sollte. Er stellte die Grundlage des dänischen Gebietsanspruchs in Frage und minimierte die Möglichkeit einer militärischen Reaktion gegen Washington.

Seine Formel ist eindeutig: « Die Vereinigten Staaten sind die Macht der NATO », mit anderen Worten, die Vereinigten Staaten sind die Macht der NATO. Das Argument ist aufschlussreich: Miller beruft sich auf den Schutz der Allianz, um einen amerikanischen Anspruch auf ein Territorium unter einem anderen Verbündeten zu verteidigen. Er befürwortete daher eine hierarchische Lesart der transatlantischen Beziehungen, die von amerikanischen militärischen Kapazitäten dominiert wurde.

Im Interview vom 18. März zum Iran wiederholte er auch Trumps Kritik an den Europäern über Ormuz und verglich sie mit der US-Hilfe für die Ukraine. Dies dokumentiert ein Erfordernis der Gegenseitigkeit; in diesen Erklärungen nicht eine ausdrückliche Forderung nach dem Austritt der Vereinigten Staaten aus der NATO.

Was seine Promotion ändert

Das Amt des Generalstabschefs wird ihm einen zentralen Platz in der Organisation der Präsidentschaftsarbeit und der Schlichtung zwischen den Angestellten geben. Es macht ihn nicht zum alleinigen Entscheidungsträger für diplomatische oder militärische Operationen, die weiterhin der Verantwortung des Präsidenten und der zuständigen Institutionen unterliegen.

Seine Reise macht es jedoch möglich, Kontinuität zu erkennen: Priorität der Migrationskontrolle, Suche nach einer mächtigen Exekutive, Rückgriff auf Zwang gegen den Iran und Unterstützung für Israel, mit einer Konzeption von Allianzen, die auf Washingtons Vorherrschaft basieren. Für Europäer und Akteure des Nahen Ostens wird es nun darum gehen, diese Positionen in die täglichen Schiedsverfahren des Weißen Hauses zu übersetzen.

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