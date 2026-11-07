Olivenöl: Spanien legt 12% Lagerung fest

Spanien verlangt, dass die Mühlen 12% ihrer ab November 2026 angegebenen Olivenölproduktion lagern. Die betreffenden Mengen müssen bis zum 30. September 2027 vom Markt genommen werden. Die Oktoberproduktion ist ausgeschlossen. Die Regelung reagiert auf eine geschätzte reichliche Ernte und basiert auf einer regulatorischen Berechnung des Angebots. Er legt keine Preise in den Läden fest. Eine ab Ende Dezember geplante Neubewertung kann die zu immobilisierenden Mengen wie prognostiziert reduzieren und der Markt entwickelt sich.

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Für Olivenöl in Spanien verlangt eine neue Regel, dass Mühlen 12% ihrer deklarierten Produktion ab November 2026 reservieren. Dieses Olivenöl muss bis zum 30. September 2027 vom Markt genommen werden. Die Maßnahme, die am 6. November in Kraft getreten ist, zielt darauf ab, das Angebot angesichts einer reichlich angekündigten Ernte zu stabilisieren. Er betrifft die Lagerung bei den Erzeugern, ohne den Preis der an die Verbraucher verkauften Flaschen festzusetzen.

Die Entscheidung betrifft das Wirtschaftsjahr 2026-2027, das am 1. Oktober begann. Es unterscheidet jedoch Mengen nach ihrem Produktionsmonat. Das für Oktober deklarierte Öl entgeht dieser Verpflichtung, wie zuvor produziert. Ab November muss jede Mühle eine Menge beibehalten, die 12 % ihrer Gesamtproduktion entspricht.

Olivenöl in Spanien: Lagerung beginnt im November

Der Mechanismus besteht nicht darin, Flaschen aus den Regalen zu entfernen. Es interveniert stromaufwärts, in den Mühlen, die Öl produzieren, genannt Almazaras in Spanien. Sie können Volumen in ihren eigenen Anlagen oder in denen eines Dritten speichern. Sie müssen in der Lage sein, die gelagerten Mengen zu begründen und die Lagerorte zu identifizieren.

In der am 6. November veröffentlichten Entschließung vom 4. November wird die Berechnung konkretisiert. Dieser Satz gilt für die monatlich gemeldete Erzeugung und anschließend für die Kumulierung dieser Erzeugung während des Wirtschaftsjahres. Eine Mühle muss daher das feste Volumen anpassen, wenn ihre Produktion steigt. Die Verpflichtung ist nicht auf eine feste Menge zum Zeitpunkt des Inkrafttretens beschränkt.

Zum Beispiel muss eine Mühle, die 100 Tonnen Produktion meldet, 12 halten. Wenn seine Kumulierung dann 300 Tonnen erreicht, erhöht sich die entsprechende Menge auf 36 Tonnen. Dieses Beispiel veranschaulicht die regulatorische Rate: Es beschreibt nicht die Situation eines bestimmten Unternehmens.

Der Mühlenbesitzer wählt die Kategorie des Öls, das er in Reserve stellt. Daher speichert das Gerät nicht automatisch extra natives Öl. Ziel ist das bei der Erstvermarktung verfügbare Volumen.

Geschätzte Ernte von über 1,6 Millionen Tonnen

Der Trigger basiert auf zwei separaten Daten. Zu Beginn des Wirtschaftsjahres beliefen sich die Lagerbestände auf 357.040 Tonnen. Schätzungen der spanischen Regionen bringen die erwartete Produktion auf 1.602.596 Tonnen. Diese zweite Zahl bleibt eine Prognose: Sie entspricht nicht einem bereits produzierten Volumen.

Benchmark Wert Ausgangsbestände 357 040 tonnen Geschätzte Produktion 2026-2027 1 602 596 tonnen Obligatorische Speicherquote 12 % Erste betroffene Produktion November 2026 Speicherdauer 30. september 2027

Diese Zahlen erklären die Aktivierung der Messung. Sie erlauben es nicht, das endlich gelagerte Volumen mit der einzigen Zunahme der jährlichen Ernte um 12% zu berechnen. Die Produktion im Oktober ist ausgeschlossen und die tatsächlichen Mengen hängen von aufeinanderfolgenden Mühlendeklarationen ab.

Die vorbereitende Verordnung beschreibt günstige Frühlingsbedingungen in den wichtigsten Olivenregionen. Moderate Temperaturen und starke Regenfälle begünstigten die Blüte und Fruchtbildung. Die Verwaltung rechnet damit mit einer Ernte, die deutlich über dem Durchschnitt der letzten Jahre liegt.

Zwei Berechnungen zum Auslösen und Kalibrieren der Messung

Die Vorrichtung umfasst eine Aktivierungsschwelle und eine Ratenberechnungsregel. Um aktiviert zu werden, muss die Summe der Ausgangsbestände und der geschätzten Erzeugung mindestens 120 % des Durchschnitts der vorangegangenen sechs Wirtschaftsjahre betragen. In der Entschließung wird festgestellt, dass diese Bedingung erfüllt ist.

Die Auszahlungsrate antwortet dann auf eine andere Berechnung. Die Verwaltung nimmt die geschätzten Ressourcen des Wirtschaftsjahres, die auch die durchschnittlichen Einfuhren der letzten sechs Wirtschaftsjahre enthalten. Es vergleicht sie mit 120% des Durchschnitts der beiden höchsten Marketingvolumina dieses Zeitraums.

Daher sollte die 120% -Schwelle, die in den regulatorischen Berechnungen verwendet wird, nicht mit der 12% -Rate verwechselt werden, die den Mühlen auferlegt wird. Die erste wird verwendet, um die Marktbedingungen zu beurteilen. Die zweite bestimmt den Anteil der Produktion, der in der Lagerung bleiben muss.

Das Dekret legt auch eine Obergrenze fest: Die Rücknahme darf 20% der geschätzten Produktion nicht überschreiten. Der für dieses Wirtschaftsjahr beschlossene Satz bleibt unterhalb dieser Grenze. Die Vorschriften gelten in den Autonomen Gemeinschaften, die die betreffenden Mühlen haben.

Ein aufgeschobenes Angebot, ohne Preis im Laden auferlegt

Die wirtschaftliche Entscheidung ist, den Verkauf eines Teils des Öls zu verschieben. Eine große Ernte kann die von den Erzeugern vorgeschlagenen Mengen schnell erhöhen. Die obligatorische Lagerung reduziert den unmittelbar vermarktbaren Anteil, während das Produkt für ein späteres Wirtschaftsjahr aufbewahrt wird.

Für Mühlen bedeutet dies, Lagerkapazität zu haben und feste Volumina zu verfolgen. In den monatlichen Erklärungen ist das betreffende Öl anzugeben. Die Nutzung externer Einrichtungen ist weiterhin möglich, beseitigt jedoch nicht die Anforderung, den Behörden Beweise vorzulegen.

In der Entscheidung werden keine Verkaufsraten festgelegt. Der europäische Rahmen, auf den sich das Dekret bezieht, verbietet ausdrücklich, dass diese Vermarktungsnormen Preise, auch Richtpreise, festlegen. Es beschränkt auch ihren Anwendungsbereich auf Operationen vor Transaktionen nach der ersten Vermarktung.

Eine deutliche Erhöhung des Flaschenpreises kann daher allein auf dieser Grundlage nicht angekündigt werden. Der Text organisiert das Angebot der Produzenten. Es bietet keine neue Skala für Geschäfte oder eine Schätzung des endgültigen Effekts für Haushalte.

Eine mögliche Überprüfung bis Ende Dezember

Die Autonomen Gemeinschaften gewährleisten amtliche Kontrollen. Eine vom Hauptquartier koordinierte technische Gruppe muss den Kontrollplan genehmigen. Die Marktteilnehmer müssen jederzeit die Unterlagen vorlegen können, die zur Überprüfung der aus dem Markt genommenen Mengen und der verwendeten Anlagen erforderlich sind.

Die Rate kann sich ändern. Ab dem 31. Dezember 2026 wird die Verwaltung die Produktionsschätzungen und die Auswirkungen auf Nachfrage, Preise und Marktstabilität überprüfen. Das Dekret autorisiert dann eine Reduzierung der Menge, die immobilisiert werden soll, durch einen neuen offiziell veröffentlichten Beschluss.

Bis zu dieser Bewertung müssen die Mühlen den Satz von 12 % auf ihre Produktion anwenden. Der nächste überprüfbare Schritt wird die Wiederaufnahme der Novembererklärungen sein, gefolgt von der Überarbeitung der Ernteprognosen, die für die Überwachung zum Jahresende verwendet werden.

Titelbild: Olivenölflasche, Archivillustration vom 21. Juni 2005 nach Metadaten. Stellt nicht die betreffende spanische Produktion dar. Foto: marginnauer / Pixabay, CC0 1.0. Layout: Libnanews.

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