Israel: Eisenkot wird gewählt, eine Regierung zu bilden

Isaac Herzog kündigte seine Wahl von Gadi Eisenkot an, um die nächste israelische Regierung zu bilden. Die offizielle Übergabe des Mandats ist für Sonntag, den 8. November geplant. Mit 67 Empfehlungen, aber nur 48 Abgeordneten in seinem Block muss der ehemalige Stabschef das Veto zwischen den Partnern überwinden. Seine eventuelle Ankunft könnte am 7. Oktober eine Untersuchungskommission freischalten, ohne das Schicksal des Netanyahu-Prozesses zu bestimmen. Profil, dokumentierte Positionen, mögliche Koalitionen und nächste Schritte eines Wechsels sind noch ungewiss.

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Der israelische Präsident Isaac Herzog kündigte am Samstag, den 7. November, seine Absicht an, Gadi Eisenkot mit der Bildung der nächsten Regierung zu betrauen. Die formelle Übergabe des Mandats ist für Sonntag, den 8. November, um 17 Uhr in Jerusalem geplant. Für Benjamin Netanyahu ist dies ein wichtiger Rückschlag, aber noch nicht das Ende seiner Macht. Eisenkot muss 67 parlamentarische Empfehlungen in eine Vereinbarung zwischen tief gespaltenen Partnern umwandeln. Seine eventuelle Ankunft würde auch eine neue Sequenz über die Verantwortlichkeiten des 7. Oktober 2023 eröffnen, ohne über das gerichtliche Schicksal seines Gegners zu entscheiden.

Die Unterscheidung ist wesentlich: Israel hat seinen Premierminister noch nicht gewechselt. Die Präsidentschaft kündigte ihre Wahl am Samstagabend nach weiteren Konsultationen am Wochenende an. Die offizielle Handlung muss am nächsten Tag in der Präsidentenresidenz stattfinden. Netanyahu bleibt an der Spitze der scheidenden Regierung bis zur Bildung einer neuen Exekutive.

Die Wahl am 27. Oktober beraubte seinem Lager die Mehrheit, ohne der Opposition einen entscheidenden Sieg zu verschaffen. Der Likud blieb die erste Partei mit 27 Sitzen. Yashar, die Bildung von Eisenkot, erhält 21. Der Präsident muss jedoch die Fähigkeit schätzen, eine Regierung zu bilden, anstatt mechanisch den Führer der Partei zu bestimmen, die zuerst kam.

Gadi Eisenkot steht vor einer Mehrheit noch nicht gefunden

Bei den Konsultationen wurde ein günstiges Kräfteverhältnis für den ehemaligen Stabschef geschaffen. Herzogs Erklärung vom 5. November identifizierte 67 Empfehlungen für Eisenkot, verglichen mit 46 für Netanyahu. Sieben Abgeordnete, die des Einheitlichen Judentums der Tora, hatten keinen Kandidaten empfohlen. Diese Weigerung schwächte Netanyahu, ohne automatisch einen zusätzlichen Verbündeten nach Eisenkot zu bringen.

Diese Zahlen sind kein Regierungsabkommen. Der politische Kern von Eisenkot besteht aus vier Listen und nur 48 Abgeordneten: Yashar zählt 21, Naffali Bennett Yachad und Yair Lapid 12, Yair Golan Acht Demokraten und Yisrael Beytenu d’Avigdor Liberman Sept. Die absolute Mehrheit der Knesset ist 61 von 120 Sitzen.

Die 19 zusätzlichen Empfehlungen stammen aus den beiden arabischen Listen: elf gewählte Mitglieder der Gemeinsamen Liste und acht von Rasam. Sie wollen die Erneuerung von Netanjahu und seinen rechtsextremen Partnern verhindern. Aber Eisenkot dem Präsidenten zu empfehlen, seine Nominierung zu unterstützen und an seiner Regierung teilzunehmen, sind drei verschiedene Verpflichtungen.

Das traditionelle Lager in Netanjahu hat insgesamt 53 Sitze. Zusätzlich zu den 27 gewählten Mitgliedern des Likud gehören sieben Abgeordnete von Otzma Yehudit, sieben d Die sieben Enthaltungen der UTJ erklären den Wechsel von 53 Sitzen in diesem Lager zu 46 Präsidentenempfehlungen.

Der arabische Weg, möglich auf dem Papier und politisch blockiert

Die erste Möglichkeit wäre, sich auf die gewählten arabischen Vertreter zu verlassen. Alle Empfehlungen an Eisenkot repräsentieren 67 Sitze. Einige der Unterstützer könnten außerhalb des Unternehmens bleiben und eine Nominierung und einige wichtige Stimmen garantieren. In der Gemeinsamen Liste wurde ihre Verfügbarkeit für externe Unterstützung angegeben.

Dieses Szenario wird durch die Ablehnung von Eisenkots Partnern, insbesondere Liberman, beeinflusst. Sie schließt eine Regierung aus, die von Rasam oder der Gemeinsamen Liste abhängig ist. Die Regierung ist auch gegen eine Koalition mit Rauousam. Eisenkot muss daher eine politische Entwicklung erhalten und nicht nur gewählte Beamte hinzufügen, die bereits bereit sind, sie zu empfehlen.

Detaillierte Berechnungen zeigen die Schwierigkeit. Die 48 Mitglieder des Blocks würden 56 Sitze mit Rasam allein erreichen. Mit der einzigen gemeinsamen Liste wären sie 59. Um eine absolute Mehrheit ohne weitere Kundgebung zu erhalten, müssten die beiden Fraktionen zusammengeführt werden. Eine Minderheitsregierung könnte auch Enthaltungen zum Zeitpunkt ihrer Nominierung beantragen, aber diese Annahme erforderte zusätzliche Vereinbarungen.

Arabische Parteien würden ihre Agenda und Forderungen beibehalten. Ihre Opposition gegen Netanyahu ist es nicht wert, der sicheren Linie von Eisenkot beizutreten. Externe Unterstützung würde konkrete Verpflichtungen und einen Mechanismus zur Aufrechterhaltung von Vereinbarungen über die erste Abstimmung hinaus erfordern.

Ultraorthodoxe können genau 61 Sitze bieten

Der andere Weg führt durch die religiösen Formationen. Die Hinzufügung ist präzise: 48 Mitglieder des Eisenkot-Blocks, sieben der UTJ und sechs der Shas geben 61 Sitze. Diese Formel hätte eine absolute Mehrheit, ohne von arabischen Listen abhängig zu sein. Sie hätte jedoch im Falle eines Übertritts keine Sicherheitsmarge.

Am Freitag, den 6. November, öffnete Liberman diese Straße. Lange Zeit feindselig gegenüber einem Bündnis mit den ultraorthodoxen Parteien, erklärte er sich bereit, bei ihrer militärischen Rekrutierung Kompromisse einzugehen. Er behielt sein Ziel bei, Netanyahu zu ersetzen und seine Weigerung, von arabischen Parteien abhängig zu sein. Dies ermöglicht es, eine Koalition zu diskutieren, die zuvor schwer vorstellbar war.

Es löst nicht die Hauptuneinigkeit. Eisenkot verteidigt weiterhin den Pflichtdienst für alle, der militärisch, national oder zivil sein kann. Die ultraorthodoxen Parteien fordern Garantien für Studenten in religiösen Institutionen. Der Zeitplan, Ausnahmen, Einstellungsziele und Sanktionen bleiben Themen, die verhandelt werden müssen.

UTJ begrüßte die Eröffnung von Liberman, während es darauf hinwies, auf einen formellen Vorschlag zu warten. Shas behält eine andere Position bei: Er empfahl Netanyahu und bleibt mit ihm verlobt. Die sechs Sitze in Shas wären für diese Kombination unverzichtbar. Nachsicht reicht daher nicht aus, um einen Wechsel zu ermöglichen.

Eine gemischte Formel könnte auch religiöse Partner und arabische Unterstützer einbeziehen. Es würde jedoch die bereits in jedem Szenario vorhandenen Schwierigkeiten vervielfachen. Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine öffentliche Vereinbarung, eines dieser Gebäude als erworben zu präsentieren.

Ehemaliger Militärführer wird Gegner von Netanjahu

Der 66-jährige Gadi Eisenkot gehört zur Generation der israelischen Führer vom Militärkommando bis zur Politik. Sohn marokkanischer Einwanderer, wuchs er in Tiberias und Eilat auf. Seine militärische Karriere begann 1978 in der Golani Brigade, wo er mehrere Kommandofunktionen innehatte.

Er führte dann wichtige Einheiten und Befehle, einschließlich des Nordkommandos. Am 16. Februar 2015 wurde er zum Stabschef ernannt und verließ sein Amt im Januar 2019 nach mehr als vier Jahrzehnten. Diese Erfahrung ist der Kern seiner politischen Glaubwürdigkeit und seiner Rede zur Sicherheit.

Eisenkot trat 2022 mit Benny Gantz in die Politik ein. Nach dem Angriff vom 7. Oktober 2023 trat er der Notstandsregierung von Netanjahu bei. Er verließ ihn im Juni 2024 im Lager Gantz, vor dem Hintergrund von Meinungsverschiedenheiten über die Führung des Krieges und seine Ziele.

Der Krieg schlug auch persönlich zu. Sein 25-jähriger Sohn Gal wurde im Dezember 2023 im Gazastreifen getötet. Dieses Ereignis ist Teil seiner öffentlichen Reise, ohne seine Positionen zusammenzufassen oder auf die Prüfung der Entscheidungen zu verzichten, an denen er teilgenommen hat.

Ein institutioneller Zusammenbruch mehr als ein pazifistischer Wendepunkt

Eisenkot will um seine vier Partner eine nationale Notstandsregierung bilden. Er bat andere Trainings, die sich ihm anschließen wollten, um mehrere Prinzipien zu akzeptieren. Dazu gehören der jüdische und demokratische Charakter Israels, die Werte seiner Unabhängigkeitserklärung und ein obligatorischer Dienst für alle.

Es erfordert auch die Anerkennung der Hamas als terroristische Organisation und den Abbau ihrer militärischen und Regierungsfähigkeiten. Diese Bedingungen beleuchten die Grenzen der Offenheit gegenüber arabischen Parteien. Sie sind noch kein unterzeichnetes Koalitionsprogramm mit einer Aufteilung der ministeriellen Verantwortlichkeiten.

Seine Qualifikation als Zentrist sollte keine Konversion zu einer pazifistischen Politik bedeuten. Während der Kampagne lehnte Eisenkot die Schaffung eines palästinensischen Staates ab. Er verteidigte auch Siedlungen, die seiner Meinung nach in Übereinstimmung mit den Bedingungen der Legalität und des nationalen Interesses waren.

Auf der anderen Seite verurteilte er die Gewalt der Siedler und kritisierte das E1-Erweiterungsprojekt. Seine Opposition gegen Netanjahus rechtsextreme Partner beinhaltet daher reale Differenzen, ohne eine Verpflichtung zur Auflösung der Siedlungen oder zur sofortigen Wiederaufnahme eines Friedensprozesses zu bedeuten.

Für den Libanon bleibt seine militärische Vergangenheit ein wichtiges Element. Eisenkot ist mit der sogenannten Dahiyeh-Doktrin verbunden, die auf der Anwendung massiver und unverhältnismäßiger Gewalt gegen den Gegner basiert. Sein möglicher Beitritt zur Macht allein erlaubt keinen israelischen Rückzug, eine Grenzregelung oder einen automatischen Wechsel zur Hisbollah.

Konkrete Entscheidungen würden vom Verhandlungsprogramm, der Zusammensetzung des Unternehmens und den Sicherheitskräftebeziehungen abhängen. Die Kluft zwischen den Golandemokraten, Bennetts Recht und Libermans Recht würde bereits Kompromisse auferlegen. Jedes Versprechen eines regionalen Wandels muss daher von den tatsächlich geäußerten Standpunkten unterschieden werden.

Netanyahu würde mit seinem Prozess konfrontiert bleiben

Die unmittelbare Konsequenz für Netanyahu ist politisch: Ein Rivale erhält die erste Gelegenheit, eine Regierung aufzubauen. Wenn er Erfolg hat, würde der Führer des Likud die Exekutivführung verlieren. Aber die Ankündigung des Präsidenten ist weder eine sofortige Entfernung noch eine gerichtliche Entscheidung.

Sein Strafverfahren läuft noch. Am 5. November wurden die Anhörungen vor dem Jerusalemer Bezirksgericht fortgesetzt. Netanjahu wird wegen Betrugs und Missbrauchs von Vertrauen in 1000, 2000 und 4000 Dateien angeklagt. Der 4000-Fall beinhaltet auch eine Korruptionsanklage. Er leugnet die Vorwürfe gegen ihn.

Diese Fälle betreffen Geschenke von wohlhabenden Geschäftsleuten, Diskussionen über günstige Medienberichterstattung und angebliche regulatorische Vorteile für Bezeq. Im letztgenannten Fall argumentiert die Staatsanwaltschaft, dass eine günstige Abdeckung des Walla-Standorts die Gegenseite gewesen wäre. Diese Elemente bleiben Gebühren versucht werden.

Die Richter schlugen vor, dass die Staatsanwaltschaft erwägen sollte, die Korruptionsvorwürfe in dem 4000-Fall zurückzuziehen. Die Anklage ging weiter. Diese Diskussion als Verzicht auf Strafverfolgung oder Freispruch darzustellen, wäre daher ungenau.

Ein Wechsel würde den Prozess nicht aufheben und eine Verurteilung nicht garantieren. Die Gerichte schätzen die Beweise und Argumente der Verteidigung. Der Premierminister, der aufgerufen ist, eine Regierung zu bilden, hat nicht die Macht, die Schuld seines Vorgängers zu entscheiden.

Die Frage der Begnadigung ist auch ein separates Verfahren. Netanjahu hat Ende November 2025 einen Antrag gestellt. Herzog wies darauf hin, dass er sich auf die Suche nach einer gerichtlichen Vereinbarung vor einer möglichen Entscheidung konzentrieren wolle. Es gibt keine verifizierten Beweise, um eine Begnadigung gegen einen politischen Austritt als Vertrag darzustellen.

7. Oktober könnte zu einer staatlichen Kommission zurückkehren

Die direkteste Änderung könnte die Überprüfung der Verantwortlichkeiten in der Katastrophe vom 7. Oktober 2023 betreffen. Eisenkot kündigte am 29. Oktober einen Text über eine staatliche Untersuchungskommission an. Er stellte diese Initiative unter die Prioritäten, die er der neuen Knesset setzen will.

Eine Koalition, die diese Untersuchung unterstützt, könnte die politische Sackgasse um ihre Gründung aufheben. Es könnte eine eingehende Überprüfung der Regierungs-, Geheimdienst- und Militärentscheidungen vor dem Angriff eröffnen. Aber die Zustimmung der Partner, der gewählte Umfang und die notwendigen Entscheidungen müssen noch eingeholt werden.

Im traditionellen Mechanismus einer Staatskommission entscheidet die Regierung über ihre Einrichtung und der Präsident des Obersten Gerichtshofs ernennt ihre Mitglieder. Dieses Verfahren soll die Unabhängigkeit von Beamten gewährleisten, deren Handlungen geprüft würden. Die Kommission kann Zeugen hören und persönliche Empfehlungen abgeben.

Seine Arbeit ist kein Strafverfahren. Politische oder administrative Verantwortung, persönliche Empfehlung und strafrechtliche Verurteilungen unterliegen unterschiedlichen Verfahren. Es wäre verfrüht zu sagen, welche Verantwortlichkeiten gegen Netanjahu, andere Führer oder Militärs übernommen würden.

Der Ermittlungsstreit bleibt offen. Am 23. September gab der Oberste Gerichtshof der Regierung bis zum 15. Januar 2027 Zeit, um zu klären, wie sie die Ereignisse untersuchen will. Eine neue Mehrheit könnte vor Ablauf dieser Frist beschließen, aber die Ankündigung der Amtszeit in Eisenkot ist es nicht wert, die Kommission einzurichten.

Ein begrenztes Mandat, dann andere Möglichkeiten im Falle eines Scheiterns

Nach der formellen Übergabe des Mandats hat Eisenkot 28 Tage Zeit, um eine Regierung zu bilden. Der Präsident kann eine Gesamtverlängerung von bis zu 14 Tagen gewähren. Ziel ist es, ein Team und Orientierungen zu präsentieren, die das Vertrauen der Knesset gewinnen können.

Im Falle eines Scheiterns kann Herzog die Mission einem anderen Abgeordneten anvertrauen oder das Fehlen einer Lösung sehen. In einer weiteren Phase können 61 Abgeordnete innerhalb von 21 Tagen einen Kandidaten vorschlagen. Letzterer hat dann 14 Tage Zeit, eine Regierung zu bilden. Die Erschöpfung der institutionellen Möglichkeiten kann zu Neuwahlen führen.

Netanyahu hält daher an einer Strategie des Wartens und Verhandelns fest. Er kann auf das Scheitern seines Gegners hoffen oder eine Formel der Einheit verteidigen. Aber Yashar lehnt eine Regierung unter seiner Führung ab, und die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Blöcken bleiben beträchtlich.

Die erste Frist ist jetzt die Zeremonie, die am Sonntag, den 8. November, um 17 Uhr in Jerusalem angekündigt wurde. Dann wird die neue Knesset am 10. November installiert. Parlamentarische Abstimmungen und Parteizusagen werden zeigen, ob die 67 Eisenkot-Empfehlungen eine regierungsfähige Mehrheit werden können.

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