Die Gemeinde Houla fordert die Dokumentation des Massakers vom 31. Oktober 1948 und die Weitergabe der Erinnerung an die Opfer. Zu seinem 78. Jahrestag erinnert sein Kommuniqué an einen Rekord von 90 entwaffneten Zivilisten. In diesem Dorf im Südlibanon, das von Zerstörung und Vertreibung betroffen ist, richtet es sich an nationale, rechtliche und humanitäre Institutionen. Der Antrag betrifft die Bewahrung von Tatsachen, ihre Weitergabe an nachfolgende Generationen und den Platz dieser Erinnerung in nationalen und internationalen Foren.

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Die Gemeinde Houla fordert die Dokumentation des Massakers von 1948 und die Aufrechterhaltung ihrer Erinnerung in nationalen und internationalen Foren. In einer Erklärung von Al Akhbar vom 2. November 2026 erinnerte sie an den Tod von 90 unbewaffneten Zivilisten. Diese Rezension ist die des Gemeindetextes, der zwei Tage zuvor zum 78. Jahrestag des Massakers vom 31. Oktober 1948 veröffentlicht wurde.

Das Gedenken kommt zu einer Zeit, in der der Ort des Südens weitere Zerstörungen und die Vertreibung seiner Bewohner erlebt. Die Gemeinde verbindet diese Versuche mit dem über mehrere Generationen übertragenen Gedächtnis. Es stellt die Erhaltung dieser Geschichte als ein Recht der Opfer und ihrer Nachkommen dar.

Ein Appell an nationale und humanitäre Institutionen

Laut Al Akhbar bittet die Gemeinde nationale, rechtliche und humanitäre Institutionen, das Massaker in Hula zu dokumentieren. Sie wollte auch die Spuren anderer Verbrechen bewahren, die von den Bewohnern erlitten wurden. Sein Appell zielt darauf ab, diese Fakten in nationalen und internationalen Foren im Namen von Erinnerung, Wahrheit und Gerechtigkeit präsent zu halten.

Die Pressemitteilung beschreibt eine tiefe Verletzung in der Geschichte der Gemeinde. Er erinnert sich, dass die Geschichte des Massakers von einer Generation zur anderen übertragen wurde. Er weigert sich, dass der Lauf der Zeit die Opfer löscht oder ihr Schicksal auf ein abgeschlossenes Ereignis reduziert.

Die Erinnerung an das Dorf inmitten der Zerstörung

Der Gemeindetext von Al Akhbar bringt den Jahrestag der aktuellen Angriffe auf Hulas Leben. Er erwähnt den Tod, die Vertreibung und Zerstörung von Häusern, Institutionen, Einrichtungen und Lebensgrundlagen. Diese Elemente werden in der Pressemitteilung als eine Abfolge von Versuchen dargestellt, die das Dorf und seine Bewohner betreffen.

Die Übertragung des Gedächtnisses bleibt in diesem Zusammenhang mit der Bindung an das Territorium verbunden. Die Gemeinde behauptet, dass Versuche, die Geschichte auszulöschen, die Bewohner nicht von ihren Wurzeln abschneiden können. Er drückt auch die Hoffnung auf ihre Rückkehr aus und zollt den Opfern Tribut, während er die Familien zu Geduld und Beharrlichkeit aufruft.

Das Gedenken gibt somit Anlass zu einer konkreten Bitte: die Tatsachen zu bewahren, sie den nachfolgenden Generationen zugänglich zu machen und das Andenken an die Opfer über die Gemeinde hinaus zu tragen. Das Gemeindekommuniqué ist der Ausgangspunkt, in einem Dorf, dessen Bewohner noch immer mit den Folgen von Zerstörung und Vertreibung konfrontiert sind.

Quellen

Al Akhbar, 2. November 2026, Seite 16, Erklärung der Gemeinde Hula.

Deckungskredite

Blick auf das Dorf Houla, Libanon, 5. August 2018. Fotoarchiv, vor der im Artikel genannten Zerstörung; Es stellt nicht das Massaker von 1948 dar. Foto: Süütlaç / Wikimedia Commons — CC BY-SA 4.0.Quelle der Fotografie.CC BY-SA 4.0. Größere Fotografie ohne Zuschnitt; redaktionelle Banner, die aus dem Bild hinzugefügt wurden.

Coverage Zusammensetzung verteilt unter CC BY-SA 4.0.

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