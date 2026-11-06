Saint George Bay: Das mythische Beirut der Vorkriegszeit

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Baie Saint-Georges: Das mythische Vorkriegs-Beirut

Das 1934 vom Architekten Auguste Perret erbaute Hotel Saint-Georges und sein Yacht Club verkörpern den Glanz Beiruts: Elizabeth Taylor, Richard Burton, der Schah des Iran, neben libanesischen Politikern, die in diese mythische Bucht kamen, um zu verhandeln. Der Bürgerkrieg von 1975 machte es zu einem Schlachtfeld, der Angriff von 2005 auf Rafic Hariri stoppte seinen Wiederaufbau und ein Rechtsstreit widersetzte sich Solidere. Noch heute bleibt das Gebäude ein leerer Kadaver, ein Geist von Beirut aus alter Zeit.

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