Medizinische Rechnung im Libanon: die CNSS-Route

Die medizinische Rechnung im Libanon folgt mehrere Schritte vor der Erstattung durch die CNSS. Gebühren für Konsultationen, Krankheitsblatt, Belege und Datei Follow-up folgen separaten Regeln. Frische Schecks sind seit November in Kraft, aber offizielle Texte messen keine tatsächlichen Zahlungsfristen.

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Eine medizinische Rechnung im Libanon dauert mehrere Schritte, bevor sie vom Nationalen Sozialversicherungsfonds erstattet wird. Die Diskussionen vom 5. November über die Beziehung zwischen Ärzten und CNSS stellten diese Route in den Vordergrund. Die Beratungsraten änderten sich im Oktober, gefolgt von den Zahlungsbedingungen im November. Diese Entscheidungen finden zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Akte statt.

Bei seinen Treffen mit Vertretern des medizinischen Sektors erörterte Nabih Berri den Krankenhausbetrieb und die Beziehungen zur CNSS. Diese Diskussionen allein sind keine neue Regel der Erstattung. Für die Versicherten gelten weiterhin die Rechtsvorschriften des Fonds und der zuständigen Behörden.

Der Kurs beginnt in der Firma, mit einem medizinischen Verfahren und Zahlung. Es geht weiter mit der Erstellung einer Datei, der Überprüfung der Ansprüche und der Berechnung des Vorteils. Private Beratung folgt jedoch einem separaten Weg des Krankenhausaufenthalts. Ein an eine Einrichtung gezahlter Vorschuss entspricht nicht der Erstattung einer von Patienten bezahlten Konsultation.

Medizinische Rechnung im Libanon: Durchgang durch das Kabinett

Die ärztlichen Vorschriften des CNSS sehen die Wahl des Praktikers unter den von der Caisse akzeptierten Ärzten vor. Ihre Vereinbarung verpflichtet sie, ihre Tarife, Formulare und medizinischen Kontrollen zu respektieren. Die Aufnahme eines Arztes in seinen beruflichen Auftrag und seine Vereinbarung mit dem CNSS sind daher verschiedene Schritte.

Im gewöhnlichen Kreislauf einer privaten Beratung zahlt der Patient die Gebühr direkt an den Arzt. Der Antragsteller vermerkt den eingezogenen Betrag auf dem Krankheitsblatt und bescheinigt die Vorschriften. Das Dokument muss die Handlung und ihr Datum angeben. Erstattung ist für die Pflege tatsächlich durchgeführt und bezahlt, nicht eine Schätzung.

Das Krankheitsblatt bleibt während seiner Nutzungsdauer in den Händen des Versicherten. Die Verordnung schließt aus, dass sie beim Arzt bleibt. Der Patient legt ihm seine Registrierungskarte und die Dokumente zur Identifizierung des Begünstigten vor. Diese Dokumente verbinden Pflege mit der Person, deren Rechte geprüft werden.

Zwei neu bewertete Tarife, eine zu unterscheidende Berechnungsgrundlage

Das Rundschreiben 851 vom 12. Oktober 2026 legt die Tarife für Konsultationen in der Privatpraxis fest. Sie legt die Konsultation des Experten auf 3,2 Millionen Libanesische Pfund fest, verglichen mit 2,7 Millionen zuvor. Die Zahl des Generalisten stieg von 2 Millionen auf 2,5 Millionen Pfund.

Der Anstieg entspricht daher 500.000 Pfund für jede der beiden Kategorien. Der Text betrifft speziell private Unternehmen. Diese Beträge sollten nicht auf Krankenhausbesuche, Laboruntersuchungen oder Bildgebung übertragen werden, die unter ihre eigenen Nomenklaturen fallen.

Der Tarif stellt nicht automatisch den an den Versicherten zurückgegebenen Betrag dar. Die Berechnung berücksichtigt die regulatorische Beteiligung des Patienten und die erfassten Kosten. Wenn der tatsächlich gezahlte Betrag niedriger ist als der Tarif, behält die Verordnung die tatsächlichen Ausgaben bei. Eine höhere Rechnung reicht auch nicht aus, um eine vollständige Rückerstattung des Überschusses zu eröffnen.

Die vom Fonds festgelegten Gebühren sind von den beauftragten Ärzten einzuhalten. Die Verordnung sieht die Erstattung von über den Tarif hinaus erhaltenen Beträgen sowie Sanktionen für wiederholte Verstöße vor. Das Upgrade im Oktober gilt daher nicht als allgemeine Ermächtigung, den abgedeckten Patienten für eine Ergänzung zu belasten.

Die Unterlagen, die die Aktenprüfung ermöglichen

Artikel 67 der ärztlichen Verordnung listet die für die Erstattung erforderlichen Unterlagen auf. Er fragt nach der Registrierungskarte und einem ordnungsgemäß ausgefüllten Krankenblatt. Sie trägt die Identität des Versicherten und des Begünstigten sowie Art und Datum der Handlungen sowie die entsprechenden Unterschriften.

Zusätzliche Beweise sind abhängig von der Pflege. Die Aufzeichnung enthält gegebenenfalls vom Apotheker verschlüsselte Rezepte und Rechnungen für Analysen oder Untersuchungen. Für einen Arbeitnehmer sieht die Verordnung auch die Elemente in Bezug auf Arbeit und Vergütung vor, die zur Festlegung seiner Rechte verwendet werden. Dies kann eine Bescheinigung des Arbeitgebers sein, die die erforderlichen Informationen enthält.

Eine Konsultation allein führt daher nicht zu demselben Dossier wie eine Konsultation mit anschließenden Überprüfungen oder dem Kauf von Arzneimitteln. Die Beträge müssen den tatsächlich realisierten Leistungen entsprechen. Der Patient kann von der Zahlung einer Rechnung nicht abziehen, dass jede Zeile zum erstattungsfähigen Warenkorb gehört.

Die auf den Dokumenten verwendete Währung zählt ebenfalls. Das Rundschreiben 937 vom Mai 2023 verlangt, dass die Gebühren und Preise der betreffenden Dienstleistungen in libanesische Bücher eingetragen werden. Die CNSS erinnerte an diese Regel im Juli 2026. Formulare in einer anderen Währung können abgelehnt werden.

Vom Repository bis zum Tracking, was der Online-Service erlaubt

Sobald die Dokumente gesammelt sind, gelangt die Datei in den Verwaltungskreislauf des Fonds. Das offizielle Portal unterscheidet die Terminvereinbarung von der Weiterverfolgung von Anfragen. Unter anderem schlägt sie Termine zur Einreichung von Drogen- und Untersuchungsakten sowie zur Einziehung von Leistungen vor.

Der persönliche Raum ermöglicht es uns auch, den Status dieser bereits eingereichten Dateien zu konsultieren und die Begünstigten zu überprüfen, die dem Versicherten beigefügt sind. Diese Funktionen vermeiden bestimmte Intelligenzansätze. Ihre Anwesenheit bedeutet nicht, dass alle medizinischen Teile vollständig online übertragen werden.

Die Anweisung überprüft die Rechte des Begünstigten, die Beweise und die erklärten Handlungen. Die CNSS behält sich die Möglichkeit vor, eine ärztliche Untersuchung durchzuführen. Bestimmte Handlungen erfordern auch eine vorherige Zustimmung. Eine Bestellung ersetzt diese Autorisierung bei Bedarf nicht.

Die Verordnung sieht eine Zahlung innerhalb von 15 Tagen nach Hinterlegung oder Versand des Seuchenblatts vor, es sei denn, es gibt einen Grund für ein Hindernis. Dies ist eine regulatorische Bestimmung, keine durchschnittliche Frist in den Büros gefunden. Die überprüften Dokumente legen nicht die tatsächliche Wartezeit für eine heute eingereichte Datei fest.

Die endgültige Regelung ändert sich, der Krankenhauskreislauf bleibt getrennt

Das Rundschreiben 852 vom 27. Oktober sieht die Zahlung aller CNSS-Leistungen durch « frische » Schecks in libanesischen Pfund vor. Sie setzt ihre Anwendung am 1. November 2026 fest. Diese Maßnahme betrifft die Art der Abrechnung. Es erhöht nicht die Rate der Konsultation allein oder den Betrag, der dem Patienten anerkannt wird.

Im Krankenhaus folgt die Datei anderen Schritten. Die Verordnung sieht eine vorherige Genehmigung mit einer spezifischen Behandlung von Notfällen vor. Bei der Ausreise bereitet das Institut die Ausreisedokumente und die Erklärung vor, von denen eine Kopie dem Versicherten zurückgegeben wird. Verordnungen zwischen dem Fonds und den Antragstellern sind Teil dieses Krankenhaussystems.

Bei privater Beratung bleiben die abzugleichenden Posten der gezahlte Betrag, der anwendbare Tarif und die Dienstleistung endgültig liquidiert. Im Falle von Schwierigkeiten hat CNSS einen Beschwerdeservice auf seiner Website. Die Überwachung der einzelnen Datei ermöglicht es, den erreichten Stand über die allgemeinen Finanzierungsankündigungen des Systems hinaus zu identifizieren.

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