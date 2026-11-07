Die Libanesen gewannen das West- und Zentralturnier der Asia Rugby Sevens Trophy in Aqaba. Sie schlugen Jordan 22-0 im Finale nach fünf weiteren Siegen. Der Kurs umfasst 155 markierte Punkte und 17 eingelöste Punkte. Der Titel eröffnet den Zugang zur Sevens Series 2027, nach den von Asia Rugby angekündigten Regeln.

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Die libanesische Rugby-Sieben-Frauen-Auswahl gewann am Samstag, den 7. November, das West- und Zentralturnier der Asia Rugby Emirates Sevens Trophy in Aqaba, Jordanien. Die Libanesen besiegten Gastgeberland 22-0 im Finale, nach einem Sechs-Sieg-Kurs ohne Niederlage. Der Titel ebnet auch den Weg für die Asia Rugby Emirates Sevens Series 2027, im Einklang mit dem vom Veranstalter angekündigten Promotion-Einsatz.

Am 6. und 7. November brachte der Frauenwettbewerb fünf Auswahlen zusammen: Libanon, Jordanien, Syrien, Irak und Saudi-Arabien. Es ist ein Rugby zu sieben, eine Rugby Union Disziplin, nicht Rugby zu XIII. Die in Aqaba gewonnene Trophäe betrifft die West- und Zentralzone des Asienprogramms.

Vier Treffer bei Huhn, dann zwei in der Endphase

Libanon beendete seine Jungfernphase mit vier Siegen. Die Spieler dominierten Syrien 32-0, dann Saudi-Arabien 27-5. Sie besiegten auch Jordanien 22-7 und Irak 35-0. Diese Ergebnisse ermöglichten es ihnen, sich Begegnungen mit direkter Eliminierung zu nähern, ohne eine Niederlage eingestanden zu haben.

Im Halbfinale erholten sich die Libanesen die saudischen Frauen und gewannen 17-5. Das Finale lief ein zweites Mal mit den jordanischen Frauen gegen sie. Bereits siegreich im Pool, beendeten sie diese Zeit ohne Einlösung eines Punktes, auf der Punktzahl von 22-0.

Die Addition der sechs Ergebnisse ergibt 155 markierte Punkte für 17 gesammelt. Libanon erhielt keine Punkte in drei Sitzungen: gegen Syrien, Irak und Jordanien im Finale. Diese Zahlen summieren einen siegreichen Kurs gegen jedes der anderen beteiligten Teams.

Eine regionale Trophäe und Zugang zum höheren Level

Vor dem Turnier gab Asia Rugby bekannt, dass die Gewinner der Männer- und Frauenwettbewerbe ihren Platz in der Sevens Series 2027 gewinnen würden. Dieses Gerät macht die Trophy zu einem Werbeschritt für Auswahlen, die den oberen Kreislauf erreichen wollen. Der libanesische Erfolg ist Teil dieser Reise, über die Übergabe des Pokals hinaus.

Das Turnier wurde von Asia Rugby organisiert und von der Jordanischen Föderation in Ayla Oasis, Aqaba, ausgerichtet. Es umfasste neun Männerteams zusätzlich zu den fünf Frauenauswahlen. Für Jordanien war es die erste Organisation eines asiatischen Rugby-Turniers von sieben auf seinem Territorium, nach dem kontinentalen Forum.

Qais Al Dhalai, Präsident von Asia Rugby und der Arabischen Föderation, überreichte die Trophäe libanesischen Spielern. Ihre endgültigen Ergebnisse sind ungeteilt: sechs Treffen, sechs Siege und ein letzter Erfolg gegen das organisierende Land.

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