Ereignisse vom 7. November: die Überprüfung des Innenraums

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Das Innenministerium hat 146.000 Teilnehmer, darunter 46.000 in Paris, in 141 Aktionen, die am Samstag, den 7. November 2026 in Frankreich organisiert wurden. Seine vorläufige nationale Sicherheitsbewertung, die um 18 Uhr verhaftet wurde, berichtete von 232 Festnahmen und fast 40.000 Personen unter Kontrolle. Nicht alle Verbreitungsvorgänge wurden abgeschlossen, als dieser Artikel veröffentlicht wurde.

Weniger als 5. November

Der Vergleich mit Donnerstag umfasst zwei verschiedene Tage: Der 5. November war eine interprofessionelle Mobilisierung, begleitet von Streiks. Für diesen Tag hatte das Ministerium 575.000 Menschen in 193 Aktionen registriert, darunter 65.000 in Paris. Der Rückgang erscheint daher auch in der Pariser Zählung der Behörden. Diese Zahlen allein messen jedoch nicht die Entwicklung der Streiks in Unternehmen und Dienstleistungen.

Die Bilanz vom Samstag ersetzt die am Nachmittag ausgestrahlten Teilteilnahmepunkte. Pariser Zahlen sind in der nationalen Summe enthalten: Sie dürfen nicht hinzugefügt werden. In ähnlicher Weise stellen aufeinander folgende Befragungen von Anfragen keine hinzuzufügenden Reihen dar. Eine Untersuchung greift einer möglichen Strafverfolgung oder Verurteilung nicht vor.

In Paris zwei getrennte Versammlungen

Die autorisierte Prozession verließ Republik, um Nation über Voltaire Boulevard beizutreten. Der Appell wurde von der Jugendgewerkschaft und den regionalen Gewerkschaften eingebracht. Journalisten, die bei Nation anwesend waren, beobachteten dann einen Feueranfang und den Einsatz von Granaten während der Verteilung.

Die Concorde-Rallye unterschied sich von dieser Parade. Trotz des Präfekturverbots sind Menschen anwesend, und die Polizei hat Kontrollen durchgeführt. Diese Beobachtungen, wie die von Nation, liefern keine nationale Aufzeichnung der Verletzten.

Von den Behörden gemeldete Vorfälle

Das Ministerium berichtete von Spannungen in mehreren Großstädten und schrieb Gewalt Gruppen zu, die die Sicherheit überfluten wollten. Für Paris unterscheidet es eine ruhige Prozession von den Vorfällen, die sich bei der Dispersion ereigneten. Diese Geschichte stammt von den Behörden. Ihre Aussage gibt nicht eine Summe der Verletzten.

Montag, ein Treffen in Matignon erwartet

Die Mobilisierung auf dem Arbeitsmarkt geht weiter. In ihrer am 5. November veröffentlichten Erklärung kündigten CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU und Solidaires an, dass sie sich am Montag nach dem Treffen in Matignon treffen würden, um über die Folgemaßnahmen zu entscheiden.

Diese Organisationen machen das Ende der Bewegung von Antworten auf die Forderungen von Angestellten, Beamten, Jugendlichen und Rentnern abhängig. Sie nehmen das angekündigte Treffen mit Vertretern des Privatsektors zur Kenntnis und bedauern, dass an diesem Tag keine Ernennungen für Beamte und junge Menschen erfolgt sind. Diese gewerkschaftliche Position ist keine Ankündigung des Ergebnisses künftiger Diskussionen.

Ein Aktionstag in der Bildung 10. November

Der am 6. November veröffentlichte interföderale Aufruf setzt bereits eine weitere Frist: Ein Tag der Streiks, Demonstrationen und Kundgebungen am Dienstag, den 10. November in National Education, Higher Education and Research. Es betrifft sowohl Personal als auch Jugend.

Insbesondere beantragten die Unterzeichner das Auftauen des Indexpunkts, die Schaffung von Arbeitsplätzen und einen Plan für die Amtszeit. Sie fordern auch Ressourcen für Hochschulplätze, die Renovierung der Schul- und Universitätsgebäude und eine nachhaltige Finanzierung der öffentlichen Forschung. Sie stellen Barrieren für den Zugang zu Studien in Frage und halten die ersten Reaktionen der Regierung für unzureichend.

Die Organisationen planen, sich am Dienstagabend zu treffen, um die Weiterverfolgung der Bewegung im interprofessionellen Rahmen zu diskutieren. Zu diesem Zeitpunkt erlaubt diese Aufforderung nicht, die zukünftige Beteiligung zu quantifizieren oder die institutionellen Störungen vorherzusagen.

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