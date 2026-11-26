Die von Saudi-Arabien geführte Koalition schrieb den Huthis zwei Raketen zu, die auf Riad abgefeuert wurden. Sie sagt, sie habe zwei Drohnen getrennt im Osten des Königreichs abgefangen.

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Die von Saudi-Arabien geführte Koalition gab am Donnerstag, dem 26. November, bekannt, dass sie zwei Raketen abgefangen hat, die auf Riad abgefeuert wurden. Sie schrieb den Start den Houthis des Jemen zu. Die erste Erklärung enthielt keine menschliche oder materielle Bewertung des Kapitals.

Koalitionssprecher Turki al-Maliki erklärte, beide Flugzeuge seien durch die Luftverteidigung zerstört worden. Einwohner von Riad hörten Detonationen in der Nacht nach einer Luftbedrohungswarnung des saudischen Zivilschutzes. Die Warnung wurde kurz danach aufgehoben. Die Koalition kündigte dann ein separates Abfangen von zwei Drohnen in der östlichen Provinz an. Diese Berichte berichten nicht über Schäden in der Hauptstadt.

Häfen am Roten Meer im Herzen von Repressalien

Am Mittwoch übernahmen die Huthis die Verantwortung für Angriffe auf die saudischen Häfen Jeddah und Jazan, die sie als Reaktion auf die Koalitionsangriffe auf Hodeida, Jemen, präsentierten. Beide Einrichtungen seien beschädigt worden. Die von der Koalition berichteten Ergebnisse unterscheiden sich: Sie sagen, sie hätten eine Drohne in der Nähe des Hafens von Dschidda abgefangen und nur begrenzte Schäden an Jazan gemeldet, ohne dass auf dem Gelände zivile Verletzungen gemeldet wurden.

Für Riad unterscheidet sich das am Donnerstag angekündigte Abfangen vom Angriff auf einen Turm im Finanzdistrikt am Dienstag. Der saudische Zivilschutz meldete bei diesem früheren Vorfall 11 Verletzungen. Diese Einschätzung gilt nicht für die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gemeldeten Schießereien. Keine Houthis Ansprüche für diese beiden Schüsse nach Riad hatte zum Zeitpunkt der ersten Ankündigungen der Koalition berichtet worden.

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