Die letzten elf Menschen an Bord des Frachtschiffs Miro G wurden am Samstag, den 21. November in Lit-et-Mixe, Landes, mit einem Hubschrauber evakuiert. Dazu gehörten der Kommandant, zwei weitere Matrosen und acht Interessengruppen. Die maritime Präfektur ordnete diese Evakuierung vor der Ankunft heftiger Winde an der Atlantikküste am Sonntag an. Es bereitet sich weiterhin auf die Wiederversiegelung vor, ohne einen Termin für das Abschleppen bekannt zu geben oder den Erfolg des nächsten Versuchs sicherzustellen.

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Am Samstag, den 21. November, evakuierte ein Hubschrauber die elf Menschen, die sich noch an Bord des Frachtschiffes Miro G befanden, das in Lit-et-Mixe, Landes, gestrandet war. Der Kapitän und die letzten beiden Besatzungsmitglieder waren Teil der Gruppe. Die atlantische maritime Präfektur entschied diese neue Evakuierung vor dem am Sonntag erwarteten Windschlag. Sie kündigte die Freilassung des Schiffes nicht an.

Die letzten drei Matrosen verließen das Frachtschiff Miro G

Vier Experten des Bewertungs- und Interventionsteams waren mit an Bord, drei Vertreter des internationalen Schleppers Les Abeilles und ein Vertreter des Versicherers des Reeders. Sie alle verließen das Schiff zur gleichen Zeit wie die letzten drei Matrosen während der Luft- und Weltraumarmee-Operation. Die Pressemitteilung vom Samstag gibt nicht die Stunde des Heli-Trailing an.

Diese Zahl stellt daher keine neue Bewertung der Evakuierung der Besatzung dar. Neunzehn der 22 Matrosen hatten das Frachtschiff am Freitag nach der Landung verlassen. Der Kommandant und zwei Matrosen waren an Bord geblieben, um bei Operationen zu helfen. Am Samstag mussten die drei Matrosen und die acht Arbeiter das Gebäude verlassen.

Eine noch zuzubereitende Bewässerung

Die maritime Präfektur begründete die Entscheidung mit den erwarteten heftigen Winden an der Atlantikküste. Das Sonderbulletin von Météo-France kündigte Winde von 50 bis 74 km/h an, mit starken Böen zwischen Mitternacht und 18 Uhr am Sonntag. Die Ladung war bereits ballastiert worden, um ihre Bewegung zu begrenzen. Der Zweck dieses Eingriffs bestand darin, das Schiff zu stabilisieren, nicht es zu räumen.

Die Besatzungen des Schiffes prüfen die Bedingungen, die für den Versuch, wieder schwimmen zu können, erforderlich sind. Die maritime Präfektur beabsichtigt, das erste günstige Wetterfenster zu nutzen, sofern die Teams die Voraussetzungen validiert haben. Es garantiert nicht den Erfolg eines ersten Versuchs und hat kein Datum für das Abschleppen angegeben.

In der Zwischenzeit verbietet ein am Samstag unterzeichnetes Dekret Navigation, Ankerplätze und nautische Aktivitäten im Umkreis von einem Kilometer um das Frachtschiff im Sektor von Kapstadt. Der Text sieht eine Ausnahme für staatliche Schiffe und öffentliche Dienste oder Rettungsmittel vor, wenn ihre Mission es erfordert.

Fotoarchiv: Kap des Homy-Strandes in Lit-et-Mixe, 3. Juni 2017. Brina Blum / Unsplash via Wikimedia Commons, CC0 1.0. Das Bild zeigt weder die Ladung noch die Evakuierung.

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