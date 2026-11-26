Nach der Analyse von 61 Stunden von drei Sendungen, die im September ausgestrahlt wurden, beschlagnahmte Reporter ohne Grenzen den Arcom. Die Regulierungsbehörde kündigte keine Aussetzung dieser Empfehlung an.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Reporter ohne Grenzen (RSF) beschlagnahmte den Arcom am Donnerstag, den 26. November, um die Aussetzung von CNews für einen Monat zu beantragen. Der Verband ist der Ansicht, dass der Sender seinen Pluralismusverpflichtungen fünf Monate nach einer förmlichen Mitteilung immer noch nicht nachkommt. Die Regulierungsbehörde gab keine Entscheidung über diese neue Empfehlung bekannt.

RSF fordert auch, dass unabhängig von der Entscheidung über den Kanal drei Sendungen für einen Monat gestoppt werden:Zeit für Pros 2,100% GrenzenundAktivitäten in der Nähe von Philippe de VilliersDer Verein stützt seinen Antrag auf die Analyse von 61 Stunden der Programme vom September 2026, die auf diese drei Termine beschränkt sind. Sie stellt diese Umfrage nicht als Maß für das gesamte Raster dar.

Was RSF gemessen hat

In dieser Stichprobe betragen Einwanderung, Unsicherheit, Islamismus und Identitätsdebatten 47% der Zeit, die für Themen aufgewendet wird. Die Organisation glaubt auch, dass fast neun von zehn Meinungen mit der vorherrschenden Meinung zu diesem Thema übereinstimmten. Dieses Ergebnis entspricht der Codierung der Assoziation für die ausgewählten Emissionen; Dies ist weder eine Zählung der Parteisprechzeiten noch ein Arcom-Bericht im September.

Die Junimitteilung betraf einen weiteren Zeitraum

Am 12. Juni 2026 befahl der Arcom dem Herausgeber von CNews, den Pluralismus der Gedanken- und Meinungsströme zu respektieren. Seine Entscheidung betraf die Programme vom März 2025. Die Regulierungsbehörde stellte ein anhaltendes Ungleichgewicht in der Behandlung mehrerer Themen über die Redezeit von Politikern hinaus fest. Zu den Beratungen im Jahr 2024 gehört auch die Äußerung anderer Interessengruppen in Informationsprogrammen.

Nach Angaben der RSF beantwortete CNews die im Rahmen der neuen Untersuchung gestellten Fragen nicht. Der Sender hat die Mitteilung vom Juni vor dem Staatsrat angefochten. Die Verweisung vom 26. November stellt einen Sanktionsantrag dar und keine Aussetzung oder Änderung des Ausstellungsrechts.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews