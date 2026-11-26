Eine griechische Mission räumte die Fundamente eines großen Kalksteingebäudes unter den Shallalat-Gärten. Ein ägyptisches Komitee untersucht eine mögliche Begräbnisfunktion, ohne ein königliches Grab zu identifizieren.

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Ein griechisches Team entdeckte die Grundlagen eines wichtigen Kalksteingebäudes und eines Tunnels in den Shallalat-Gärten in Alexandria. Das ägyptische Ministerium für Tourismus und Altertümer platziert die Überreste im königlichen Viertel der antiken Stadt. Eine Bestattungsfunktion ist vorgesehen; Die Identität des Gebäudes bleibt unbekannt.

Die Mission, die vom Archäologen Calliope Limneos-Papakosta für das Hellenische Institut für die Erforschung der alexandrinischen Zivilisation geleitet wird, arbeitet seit fast zwanzig Jahren in diesem Sektor. Der am 24. November vom ägyptischen Staatsinformationsdienst veröffentlichte Bericht beschreibt die Grundlagen eines von Mauern umgebenen Gebäudes. Ein Tunnel führt im Bau nach Norden. Die Behörden haben nicht angegeben, wo es war oder gehörte es zum gleichen Bauzustand wie die Mauern.

Die Form des Gebäudes leitet die Forschung

Im Anschluss an den Bericht der Mission ernannte Minister Sherif Fathy einen Ausschuss zur Überprüfung der Stätte. Die Gruppe unter dem Vorsitz des Archäologen Ayman Ashmawy umfasste Spezialisten der Universitäten Alexandria und Tanta. Nach seinen ersten Erkenntnissen zeigten der quadratische Grundriss und die Größe der Fundamente, dass sie ein großes Gebäude hatten. Die Lage zählt so viel wie die Dimensionen: Es bringt ein materielles Wahrzeichen, um ein Gebiet zu rekonstruieren, in dem alte Texte mehrere Gebäude des Innenhofs lokalisieren.

Was Strabon erlaubt zu suchen, nicht zu identifizieren

Der Ausschuss schließt eine Bestattungsfunktion nicht aus. Wenn bestätigt, wäre eine Spur die der königlichen Gräber, die mit der Regierungszeit von Ptolemäus IV Philopator zwischen 221 und 204 v. Chr. Verbunden sind. Der Geograph Strabon beschreibt in seinem Geografie der Sema, ein Gehege des Palastkomplexes, der die Gräber der Könige und die von Alexander beherbergte. Dieses Zeugnis stellt den Begräbniskomplex im königlichen Viertel; Es allein erlaubt nicht, dass die entdeckten Grundlagen diesem Komplex zugeschrieben werden.

Das Ministerium gab keine identifizierte Grabkammer bekannt, noch nannte es einen Souverän, noch entdeckte es Alexanders Grab. Die Arbeiten müssen nun die Datierung des Gebäudes, die Funktion des Tunnels und die Verbindungen zwischen den exponierten Wänden und benachbarten Strukturen spezifizieren. Es sind diese Hinweise, die es ermöglichen, die Bestattungshypothese von den anderen möglichen Nutzungen des Gebäudes zu trennen.

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