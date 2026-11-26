Der Kapitän berichtete UKMTO die Explosion eines nicht identifizierten Projektils in der Nähe seines Schiffes. Die Besatzung ist sicher und gesund und es wurden keine Schäden gemeldet.

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Der Kapitän eines Öltankers berichtete von der Explosion eines nicht identifizierten Projektils in der Nähe seines Schiffes westlich von Dubai. Die UKMTO gibt an, dass alle Besatzungsmitglieder sicher sind und dass keine Schäden am Schiff oder Umweltauswirkungen gemeldet wurden.

Die Marine Advisory fand den Vorfall etwa 50 nautische Meilen westlich von Dubai, um 1:30 Uhr Donnerstag, 26. November, UAE-Zeit, oder 9:30 Uhr UTC am Tag zuvor. Das Zentrum klassifizierte den Bericht als « verdächtige Aktivität », nicht als bestätigte Angriffe. Er sagt nicht, dass der Tanker getroffen wurde. Weder der Name des Schiffes noch der Ursprung des Projektils wurden bekannt gegeben.

Ein separater Bericht über die Ormuz-Vorfälle

Die Mitteilung ist getrennt von denen, die drei Berichte über Öltanker dokumentieren, die am 22. November in der Ormuz-Straße von nicht identifizierten Projektilen betroffen waren. Im Falle der Straße meldete die UKMTO Auswirkungen auf die Schiffe und gab an, dass sie sich weiter gekreuzt hätten. Vor Dubai meldete der Meister eine Explosion in der Nähe, ohne dass ein Schaden gemeldet wurde. Es gibt keine Beweise in der Mitteilung, um den Bericht mit iranischen Aussagen über Minen in der Straße zu verknüpfen.

Die UKMTO erklärt, dass die Behörden untersuchen und die Schiffe auffordern, vorsichtig zu sein. Er gab keine Schließung des Gebiets oder Unterbrechung der Navigation nach dieser Mitteilung bekannt.

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