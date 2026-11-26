Ab dem 7. Dezember können Reisende FlixTrain-Tickets über die DB Navigator-App und die Website der Deutschen Bahn für Abfahrten ab dem 13. Dezember erwerben. Im Falle der Korrespondenz muss überprüft werden, ob die Banknoten einen einzigen Vertrag bilden.

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FlixTrain-Tickets werden am 7. Dezember auf der Website der Deutschen Bahn und in ihrer DB Navigator-App für Fahrten ab dem 13. Dezember erhältlich sein. Die Vereinbarung eröffnet einen neuen Verkaufskanal und ermöglicht den Kauf von Tickets beider Unternehmen in einem Vorgang. Es verschmilzt nicht ihre Tarife oder Zeitpläne.

Bisher konnten grüne Züge in den Ergebnissen einer Suche am Standort der Deutschen Bahn erscheinen, ohne dass dort ihr Ticket gekauft werden konnte. Die am 25. November vom deutschen Betreiber und FlixTrain angekündigte Vereinbarung ändert den letzten Schritt: Der Passagier kann den Zug auswählen und für den gleichen Service bezahlen. Der Start erfolgt auf den digitalen Kanälen der Deutschen Bahn, also Bahn.de und der DB Navigator App. Die Pressemitteilung sieht keinen gegenseitigen Verkauf der Tickets der Deutschen Bahn bei FlixTrain vor.

Eine Reservierung, nicht unbedingt ein Vertrag

Die Deutsche Bahn gibt ein Beispiel für eine Fahrt, deren erster Teil von einem Betreiber und deren zweiter Teil von dem anderen durchgeführt würde. Beide Tickets können gleichzeitig gekauft werden. Der deutsche Reiseverband PRO BAHN begrüßte die Eröffnung des Vertriebskanals und forderte, dass die Reiserechte auch Verbindungen zwischen Unternehmen abdecken. Für einen Passagier stellt sich insbesondere die Frage, ob ein erster Zug verspätet ankommt und der nächste bereits abgefahren ist.

Die Europäische Reiserechtsverordnung schreibt vor, dass die Tickets vor dem Kauf ein Direktticket für die Reise bilden. Es sieht auch eine Ausnahme von der Haftung für eine einzelne Transaktion vor, wenn der Kunde vor dem Kauf klare Informationen über das Bestehen separater Verträge erhalten hat und die Erwähnung auf einem Medium erscheint, das er behalten kann. Die Anzahl der Banknoten oder der abgebuchte Betrag reichen daher nicht allein aus, um den Schutz im Verzugsfall zu bestimmen.

Gesondert festgesetzte Preise

Beide Betreiber geben an, dass sie ihre Angebote, Fahrpläne und Preise weiterhin unabhängig festlegen werden. Das FlixTrain-Netzwerk umfasst Berlin, Hamburg, Köln und Frankfurt. Eine Suche im DB Navigator bietet möglicherweise Züge beider Unternehmen auf dem gleichen Bildschirm an, aber ein separat gekauftes Ticket der Deutschen Bahn wird in einem FlixTrain nicht gültig.

Für eine Anschlussreise wird vor der Zahlung das entscheidende Detail angezeigt: Es muss geprüft werden, ob die Segmente durch ein Direktticket oder durch separate Verträge abgedeckt sind. Die Eröffnung des 7. Dezember betrifft den Verkauf; die ersten von diesem Kanal vorgeschlagenen Strecken werden ab 13 angekündigt.

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