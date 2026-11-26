Die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Australien, Kanada und Japan rufen Parteien und Abgeordnete auf, die staatliche Autorität öffentlich zu unterstützen. Sie fordern auch ein unabhängiges Verfahren im Fall Dahr al-Baydar.

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Fünf Botschaften in Beirut unterstützten am Mittwoch, den 25. November, das Waffenmonopol des libanesischen Staates und forderten Abgeordnete und Parteien auf, öffentlich sein ausschließliches Recht zu unterstützen, Krieg und Frieden zu entscheiden. Ihre Erklärung fordert auch unabhängige Gerichtsverfahren im Fall Dahr al-Baydar Sprengstoff.

Der Text wird von den diplomatischen Missionen Australiens, Kanadas, Japans, des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten unterzeichnet. Sie fordern die libanesischen Politiker auf, sich öffentlich zu den Positionen von Präsident Joseph Aoun und Premierminister Nawaf Salam zur staatlichen Autorität zu bekennen. In dem Kommuniqué sind weder Abrüstungszeitpläne noch weitere Hilfen aufgeführt.

Eine Berufung, die auch das Verfahren in Dahr al-Baydar betrifft

Die fünf Missionen berichteten, dass sie die Maßnahmen der libanesischen Behörden im Zusammenhang mit dem im Oktober in Dahr al-Baydar beschlagnahmten explosiven Lastwagen zur Kenntnis genommen hätten. Sie fordern, dass die Justiz schnell und ohne politische Einmischung Verantwortung übernehmen kann. Am 5. November wurden zwei Haftbefehle für bereits inhaftierte Personen ausgestellt. Diese Verfahrenshandlungen stellen keine Verurteilungen dar.

Die Erklärung ruft Dahr al-Baydar. Er äußerte sich nicht zu der neuen Beschlagnahme von Sprengstoff im Gebiet von Qaa, die von der Armee am 22. November angekündigt wurde, oder zu den Festnahmen zwischen Bécharré und Batrun. Diese drei Fälle haben getrennte Verfahren.

Keine angekündigte Vorrichtung

Die fünf Botschaften unterstützen die Ausübung staatlicher Autorität im gesamten Libanon. Im Text wird kein Umsetzungsmechanismus angekündigt. Im Fall Dahr al-Baydar verlangt die Erklärung weder eine Übertragung in eine andere Gerichtsbarkeit noch setzt sie eine Frist für die Untersuchung.

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