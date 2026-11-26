Eine russische Drohne traf ein Kharkiv Gebäude in der Nacht vom 25. auf den 26. November und tötete mindestens zwei nach Angaben des Bürgermeisters. In Kiew identifizierten Hilfskräfte sieben Verwundete und evakuierten vier Menschen, darunter zwei Kinder.

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Eine russische Drohne traf ein Kharkiv Gebäude in der Nacht vom 25. auf den 26. November und tötete mindestens zwei nach Angaben des Bürgermeisters. In Kiew identifizierten Hilfskräfte sieben Verwundete und evakuierten vier Menschen, darunter zwei Kinder.

In Charkiw ist ein Wohngebäude betroffen

Charkiws Bürgermeister Ihor Terekhov sagte am Donnerstagmorgen, dass zwei Menschen tot aufgefunden worden seien, nachdem eine Drohne ein Gebäude im Distrikt Nowobavarskyi getroffen hatte. Drei weitere Menschen wurden dem Gemeindebericht zufolge verletzt. Eine Wohnung fing Feuer. Der Bürgermeister wies auch darauf hin, dass die Menschen unter den Trümmern sein könnten, ohne ihre Nummer zu bestätigen.

In Kiew, Brände im Bezirk Desnianskyi

In der Hauptstadt erklärte Bürgermeister Vitali Klitschko am Mittwochabend, dass die Stadt von ballistischen Raketen angegriffen wurde. Der ukrainische Notdienst meldete daraufhin mehrere Brände und Zerstörungen in Nichtwohngebäuden im Viertel Desnianskyi. Feuerwehrleute löschten alle Brände, die sie in diesem Gebiet identifiziert hatten. Ihre Aufzeichnung von sieben Verwundeten aktualisierte die erste Gemeindezählung, die vier anzeigte, von denen zwei in einem ernsten Zustand waren.

In der Region Dnipropetrowsk berichtete die ukrainische Hilfe auch, dass ein Mann im Distrikt Nikopol verletzt worden sei. Brände wurden in anderen Gebieten der Region gemeldet. Diese lokalen Bilanzen sind keine nationale Bilanz.

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