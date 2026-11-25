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May Ziadé, von Antoura zu den Briefen von Kairo
Traumblumen erschienen 1911 in Kairo unter dem Namen Isis Copia. Hinter dieser Unterschrift: May Ziadé, ausgebildet in Antoura, Schriftsteller und Leser der Nahda-Autoren. Dokumentarische Bilder von Archiven; Kein Porträt des Autors. Vivienne Synthesenarration. https://libnanews.com/may-ziade-dantoura-aux-letters-du-caire/
Archiv : May Ziadé / Bibliothèque Sainte-Geneviève / The Second Text ; Photoglob Co. / Library of Congress, ppmsca.41344. Gemeinfrei. Versammlung Libnanews.
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