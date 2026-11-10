Sabil und CNSS: Wie ist der Status der Digitalisierung?

Sabil wurde am 9. November in Nawaf Salam vorgestellt und soll den Verwaltungen helfen, ihre Verfahren zu vereinfachen und die Bürger bei ihren Bemühungen zu unterstützen. Auf der CNSS diskutieren Beamte die Verbindung zu Apotheken und die Behandlung von End-of-Service-Zulagen. Der Zoll verfolgt ein separates Projekt. In diesen Ankündigungen werden die Ziele der digitalen Transformation festgelegt, ohne dass festgestellt wird, dass alle Formalitäten aus der Ferne zugänglich sind, oder ein allgemeiner Bereitstellungsplan angegeben wird.

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Sabil, die administrative Vereinfachungsplattform, die am 9. November 2026 in Nawaf Salam vorgestellt wurde, stellt die Digitalisierung der libanesischen Dienste in den Vordergrund. Am selben Tag untersuchte der Arbeitsminister die Computerisierung des CNSS und seine Verbindung mit Apotheken. Diese Ansätze zielen darauf ab, Reisen und Verspätungen zu reduzieren. Sie bedeuten nicht, dass jetzt alle Formalitäten aus der Ferne zugänglich sind.

Sabil, erster Schritt zur Digitalisierung libanesischer Dienste

Der Staatsminister für Technologie und Künstliche Intelligenz, Kamal Shehadeh, stellte Sabils Aufstieg dem Ratspräsidenten vor. Die Plattform soll den Verwaltungen helfen, ihre Verfahren zu vereinfachen. Nach Angaben des Ministers wird künstliche Intelligenz eingesetzt, um Verbesserungen vorzuschlagen und unnötige Schritte zu identifizieren.

Das Projekt umfasst auch eine Informationskomponente. Sie muss die Bürger zu den notwendigen Dokumenten und Verfahren in verschiedenen Verwaltungen führen. Shehadeh präsentiert es als einen ersten Schritt in Richtung eines progressiven digitalen Übergangs, nicht als dessen Vollendung.

Das Regierungskommuniqué vom 9. November enthält kein Datum für die Verallgemeinerung oder eine Liste vollständig dematerialisierter Formalitäten. Er kündigt auch nicht die Löschung aller Papierstücke an. Das von der Ministerin skizzierte unmittelbare Ziel besteht weiterhin darin, die administrativen Wege einfacher und lesbarer zu gestalten.

Vor dem Einsatz konsultierte Verwaltungen

Diese Präsentation erfolgt nach einer ersten Konsultationsrunde, die vom Ministerium am 26. Oktober angekündigt wurde. Vertreter von Ministerien und öffentlichen Institutionen wurden eingeladen, die Plattform zu testen. Diese Sitzungen sollten ihre Beobachtungen sammeln und die administrativen Anforderungen, insbesondere für die am häufigsten genutzten Dienste, überprüfen.

Das Ministerium möchte Informationen über die erforderlichen Dokumente, die Zugangsbedingungen und die geltenden Gebühren bereitstellen. Die Frage geht also über die Online-Eingabe eines Formulars hinaus: Es geht auch darum, zu klären, was jede Behörde verlangt. Die Konsultation der betreffenden Dienste sollte zur Zuverlässigkeit dieser Informationen beitragen.

Online verfügbare Informationen und ein vollständig realisierbarer Distanzansatz bleiben zwei verschiedene Dienste. Die Anzeigen auf Sabil beschreiben vor allem ein Werkzeug der Anleitung und Vereinfachung. Sie zeigen einem Benutzer noch nicht an, dass er auf eine Bewegung verzichten kann.

CNSS will Apotheken mit seinen Dienstleistungen verknüpfen

Beim Nationalen Sozialversicherungsfonds befasst sich das Projekt mit der Bearbeitung von Fällen. Am 9. November traf der Arbeitsminister Mohammad Haidar mit dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats, Béchara Asmar, und dem geschäftsführenden Direktor, Mohammad Karaki, zusammen. Die Gespräche betrafen die Computerisierung und die Beschleunigung des Prozesses der Versicherten.

Beamte diskutierten die Verbindung zwischen CNSS und Apotheken. Sie diskutierten auch End-of-Service-Zulagen und die Notwendigkeit, die Behandlung zu beschleunigen. Der Bericht enthält keine neuen Zeitrahmen für die Dienste oder einen Zeitplan für die technische Verbindung.

Diese Arbeit verlängert ein Treffen am 28. Oktober zwischen Haidar, Karaki und dem Präsidenten des Ordens der Apotheker, Abdel Rahman Merkabaoui. Das Büro des Ministers stellte dann ein spezifisches Ziel vor: die elektronische Übermittlung von Aufzeichnungen aus Apotheken. Die Teilnehmer stimmten zu, technische Hilfe bei der Überprüfung der Umsetzung in Anspruch zu nehmen.

Die Ankündigung betraf daher die zur Umsetzung der Regelung erforderlichen Schritte. Es bestätigte nicht seine Operation in allen Apotheken. Die beschleunigte Übermittlung muss die Anweisung und Zahlung erleichtern, stellt jedoch an sich keine neue Rückzahlungsentscheidung dar.

Beim Zoll, ein separater Hof

Die Modernisierung des Zolls folgt einem anderen Weg, den Yassine Jaber bei seinem Besuch in Kairo ICT 2026 erläuterte. Der Finanzminister will die Kontrollinstrumente stärken und die elektronischen Dienste ausbauen. Insbesondere bezieht er sich auf internationale Preisdaten, um die gemeldeten Einfuhrwerte zu untersuchen.

Diese Ankündigungen, die bereits in seinen Erklärungen in Kairo ausführlich beschrieben wurden, beschreiben keine Zollverbindung zu Sabil. Die Arbeit an Zollanmeldungen, öffentlichen Verwaltungsanweisungen und der Übermittlung von Krankenakten entspricht unterschiedlichen Bedürfnissen. Für diese drei Projekte ist kein einziges System angekündigt.

Die nächsten zu erwartenden Klarstellungen beziehen sich auf die tatsächlichen Schritte, die beteiligten Verwaltungen und die Termine der Inbetriebnahme. Sowohl für versicherte als auch für abteilungsbenutzer wird es möglich sein, zwischen bereits vermeidbaren reisen und solchen zu unterscheiden, die projekte noch beseitigen wollen.

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