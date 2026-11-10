US-Inflation: Preise steigen um 0,4%

Die US-Preise stiegen im Oktober 2026 um 0,4%, nach 0,6% im September. Die Verlangsamung der Energie reduziert den Gesamtanstieg, aber Wohnraum und Nahrung wiegen weiter. Der Non-Food- und Energieindex steigt immer noch um 0,3%. Die Veröffentlichung hat eine ungewöhnliche Grenze: Keine jährliche Gesamtrate kann aufgrund fehlender Daten für Oktober 2025 berechnet werden. Die Umfrage unterscheidet daher zwischen monatlichen Schwankungen, saisonalen Anpassungen und tatsächlichen jährlichen Vergleichen, ohne einen langsameren Anstieg mit einem allgemeinen Preisrückgang gleichzusetzen.

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Die US-Inflation verlangsamte sich im Oktober 2026 über einen Monat, ohne einem allgemeinen Preisverfall nachzugeben. Der Verbraucherpreisindex stieg um 0,4%, nach 0,6% im September, in saisonbereinigten Daten. Die am Dienstag, den 10. November veröffentlichte Umfrage bestätigt ebenfalls einen zugrunde liegenden Anstieg von 0,3%. Aber es kann keine jährliche Gesamtrate veröffentlicht werden: Die fehlende Sammlung vom Oktober 2025 verhindert diesen Vergleich.

US-Inflation verlangsamt sich, die Preise steigen weiter

Die Zahl für Oktober betrifft den ICC-U, den Index für städtische Verbraucher in den Vereinigten Staaten. Es misst die durchschnittliche Variation in einem Warenkorb und Dienstleistungen. Der monatliche Anstieg kehrt zu seinem August-Tempo zurück, nach der Beschleunigung im September. Die Bewegung bleibt positiv: Der Korb kostet mehr als einen Monat zuvor.

Die Unterscheidung zählt für Haushalte. Eine Verlangsamung bedeutet, dass die Preise langsamer steigen. Er erstattet keine kumulierten Erhöhungen. Die Ausgaben für jeden Haushalt können sich auch anders als der nationale Durchschnitt ändern. Das Gewicht von Unterkunft, Reisen und Essen variiert je nach Situation.

Ohne Nahrung und Energie stieg der Index im Oktober wie im September und August um 0,3%. Diese unveränderte Rate erhöht somit den Gesamtwert. Die monatliche Entspannung beeinflusst nicht alle Komponenten des Korbes gleichmäßig. Dienstleistungen und mehrere laufende Ausgaben wachsen weiter.

Warum die Jahresrate in diesem Monat fehlt

Die Publikation hat ein wesentliches Merkmal. Die Unterbrechung der Bundesfinanzierung hatte die Erhebung von Erhebungsdaten im Oktober 2025 verhindert. Die meisten Indizes dieses Monats konnten daher nicht veröffentlicht werden. Ein Jahr später verhindert ihre Abwesenheit die Berechnung der entsprechenden 12-Monats-Änderungen.

Die offizielle Tabelle lässt somit die jährliche Variation des allgemeinen Index und des Non-Food- und Energy-Index leer. Diese Lücke bedeutet nicht null Inflation oder eine Aussetzung der aktuellen Maßnahme. Monatliche Daten für Oktober 2026 sind verfügbar. Dies ist der Vergleichspunkt des Oktobers 2025, der fehlt.

Einige Serien haben jedoch eine vergleichbare Basis. Benzin stieg innerhalb eines Jahres um 37,4%. Neufahrzeuge steigen um 0,7%, Gebrauchtfahrzeuge um 3,3%. Diese Ausnahmen erlauben nicht die Wiederherstellung eines offiziellen Jahressatzes für den Korb als Ganzes.

Energiebremse deutlich nach dem September-Schock

Energie stieg um 0,7% im Oktober, nach 5,2% im September, in saisonbereinigten Daten. Benzin stieg von 9,1% auf 1%. Diese Verzögerung reduziert die Intensität der Energiebewegung erheblich. Es lässt jedoch die Preise für saisonale Effekte nach oben korrigiert.

Der Strom wuchs um 0,9% pro Monat. Das durch das Netz verteilte Gas ist um 0,8% gesunken. Von einer einheitlichen Senkung der Energiekosten zu sprechen, wäre daher falsch. Die Entwicklungen unterscheiden sich je nach den betreffenden Produkten und Dienstleistungen.

Die saisonale Korrektur verdient hier besondere Aufmerksamkeit. Vor dieser Anpassung fiel das Benzin im Oktober um 0,7%. Nach der Korrektur erhöht es sich um 1%. Die beiden Figuren beantworten unterschiedliche Fragen: Die erste beschreibt die grobe Veränderung, die zweite entfernt Bewegungen, die normalerweise mit der Saison zusammenhängen.

Diese Methode erleichtert den Vergleich von Trends von Monat zu Monat. Es vermeidet, eine übliche saisonale Fluktuation mit einer dauerhaften Veränderung zu verwechseln. Es erklärt auch, warum ein Rückgang einiger Ausgaben mit einem Anstieg der saisonbereinigten Reihen koexistieren kann.

Wohnen und Essen halten den Anstieg aufrecht

Der Wohnungsbau stieg im Oktober um 0,3%, nach 0,4% im September. Diese Komponente stellt mehr als 30% des monatlichen Anstiegs des allgemeinen Index dar. Die Miete steigt um 0,2%. Die Miete, die den Eigentümern in Rechnung gestellt wird, die den Wohnservice schätzen, den sie besetzen, verdient 0,3%.

Die Nahrung steigt nach einem Monat Stabilität wieder auf. Sein Index steigt um 0,5%. Die Einkäufe zu Hause nahmen um 0,4 Prozent zu, verglichen mit einem Rückgang von 0,1 Prozent im September. Die Mahlzeiten außerhalb des Hauses stiegen in einer saisonal nicht angepassten Serie um 0,5%.

In Lebensmittelgeschäften wachsen vier der sechs großen Produktfamilien. Fleisch, Geflügel, Fisch und Eier wachsen zusammen um 0,5%. Obst, Gemüse und Milchprodukte verdienen jeweils 0,6%. Alkoholfreie Getränke gingen um 0,3% zurück, während Getreide und Backwaren stabil blieben.

Komponente September 2026 Oktober 2026 Allgemeiner Index +0,6% +0,4 % Non-Food und Energie +0,3% +0,3% Energie +5.2 % +0,7 % Lebensmittel 0,0 % +0,5 % Gehäuse +0,4 % +0,3%

Änderungen gegenüber dem Vormonat, saisonbereinigt. Diese Monatssätze sind keine Jahressätze.

Mehr teure Dienstleistungen, Gebrauchtfahrzeuge im Rückgang

Die Erholung stieg im Oktober um 0,8%. Die Kfz-Versicherung steigt um 0,7%, die Ausbildung um 0,3% und Neufahrzeuge um 0,2%. Die Gesundheitsausgaben sind insgesamt 0,3 % höher. Innerhalb dieser Gruppe sind die Krankenhausleistungen um 0,8% gestiegen.

Umgekehrt sanken Gebrauchtwagen und Lastwagen um 1,2 Prozent, nach einem Anstieg von 0,7 Prozent im September. Die Kommunikation ist um 0,1 Prozent gesunken. Diese einmaligen Rückgänge amortisieren einen Teil der an anderer Stelle verzeichneten Erhöhungen. Sie reichen nicht aus, um den allgemeinen Index zu senken.

Vor der Saisonkorrektur stieg der CPI-U im Oktober um 0,2% und erreichte 337,511 Punkte, basierend auf 100 in den Jahren 1982-1984. Dieser Index sollte nicht mit einer Inflationsrate verwechselt werden. Die nächste Publikation, die den November Awards gewidmet ist, ist für den 10. Dezember 2026 um 8:30 Uhr in Washington geplant.

Fotoarchiv: Ein Kunde füllt sich in Vandenberg, Kalifornien, am 24. August 2009. Andrew Lee / US Air Force, Vereinigte Staaten Public Domain. Layout Libnanews; die angezeigten Daten beziehen sich auf Oktober 2026.

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