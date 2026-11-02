Der Finanzausschuss hat die Mittel für die Zahlung der Programmgesetze während der Prüfung des Haushaltsplans 2027 ausgesetzt. Sie bat die Regierung, die betreffenden Projekte, von denen einige aus dem Jahr 2000 stammen, vor dem nächsten Haushalt neu zu bewerten. Ibrahim Kanaan bezieht sich auf Beträge, die unrealistisch geworden sind. Zwei erste Kapitel haben auch diese parlamentarische Phase durchlaufen, ohne dass es sich um eine endgültige Annahme des Haushaltsplans handelt. Die Überprüfung der Steueränderungen soll am Dienstag vor der Überprüfung der Mittel der Dienststellen und der öffentlichen Einrichtungen beginnen.

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Am Montag, den 2. November, hat der Parlamentarische Ausschuss für Finanzen und Haushalt die Mittel für die Zahlung von Programmgesetzen ausgesetzt. Diese Entscheidung erfolgte während der Prüfung des Haushalts 2027 in Anwesenheit von Finanzminister Yassine Jaber. Der Ausschuss fordert die Regierung auf, die betreffenden Projekte vor dem nächsten Haushalt neu zu bewerten. Einige stammen aus dem Jahr 2000, nach seinem Präsidenten, Ibrahim Kanaan.

Budget 2027 bezieht sich auf eine Evaluierung von Projekten

Die Regierung schlug vor, das Kapitel über die Programmgesetzgebung zu streichen. Eine weitere Möglichkeit bestand darin, die Zahlungsermächtigungen auszusetzen, anstatt diesem Vorschlag zu folgen.

Ibrahim Kanaan erklärt diese Wahl mit Beträgen, die unrealistisch geworden sind. Die Abgeordneten geben der Regierung einen Zeitrahmen, um Projekte ernsthaft zu überprüfen und über die Ergebnisse dieser Bewertung zu berichten. Der Vorsitzende der Kommission meldete eine erste ungünstige Regierungsfeststellung. Ihm zufolge gaben die kontaktierten Kontakte keine Anzeichen für Aktivitäten in Bezug auf die fraglichen Projekte.

Der Beschluss betrifft daher ihre Zahlungsermächtigungen. Sie lässt nicht den Schluss zu, dass alle betroffenen Projekte endgültig aufgegeben wurden. In der Aufzeichnung werden weder ihre Liste noch der Gesamtbetrag der ausgesetzten Beträge angegeben.

Zwei Kapitel im Ausschuss angenommen

Auf derselben Sitzung genehmigten die Abgeordneten die ersten beiden Kapitel des Haushaltsentwurfs. Dazu gehören Genehmigungen für die Einziehung, Ausgaben und Anleihen sowie Übertragungen und Übertragungen von Mitteln.

Diese Entscheidungen bleiben die des Ausschusses: Sie stellen nicht die endgültige Annahme des Haushaltsplans 2027 dar.

Die Überprüfung soll am Dienstag mit dem Kapitel über Steueränderungen fortgesetzt werden, das die Abschnitte 15 bis 75 abdeckt. Ibrahim Kanaan wiederholte seinen Widerstand gegen neue Steuern oder Lizenzgebühren. Die Kommission wird dann die Mittelzuweisungen von Ministerien und öffentlichen Institutionen diskutieren.

Titelbild: Ibrahim Kanaan, Archivfoto der Libnanews Bank (Datei importiert im September 2022). Dieses Bild stellt nicht die Sitzung vom 2. November 2026 dar. Quelle: Libnanews Bank.

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