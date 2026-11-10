Libanesische Lastwagen im Irak: Anlagen angekündigt

Amer Bissat kündigte Einrichtungen für libanesische Lastwagen und Exporteure nach seinem Treffen in Bagdad am 9. November an. Die Rücksendung würde auf Waren beschränkt bleiben, die für den Libanon bestimmt sind. Eine Vorankündigung für landwirtschaftliche Beschränkungen ist weiterhin erforderlich. Die Diskussionen konzentrieren sich auch auf Transit, Liefervereinbarungen und Kraftstoff. Am 10. November begrüßte Bassam Tlais die Verpflichtungen und forderte ein Treffen zur Klärung der notwendigen Schritte und zur Überwachung ihrer Umsetzung mit den irakischen Behörden.

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Libanesische Lastwagen im Irak könnten von neuen Lade-, Transit- und Tankanlagen profitieren. Amer Bissat kündigte sie nach einem Treffen in Bagdad am Montag, den 9. November 2026 mit Omar al-Waeli an. Der Präsident der Landverkehrsverbände und Gewerkschaften, Bassam Tlais, begrüßte diese Verpflichtungen am 10. November. Sie fordert nun spezifische Modalitäten für ihre Umsetzung.

Der libanesische Wirtschafts- und Handelsminister stellt diese Maßnahmen als Abkommen mit dem Leiter der irakischen Grenzübergangsbehörde vor. Das angekündigte Ziel ist es, die Transportkosten und Verluste der Exporteure zu reduzieren. Die Regelung umfasst jedoch mehrere Verwaltungsschritte. Einige Bestimmungen beziehen sich nach wie vor auf ein Ersuchen um Übermittlung oder Koordinierung zwischen Staaten.

Der irakische Bericht über das Treffen, der von der irakischen Presse aufgegriffen wurde, bleibt bei der Organisation der Lieferungen vorsichtiger. Er verwies auf die Diskussion über einen Vorschlag und Verfahren zur Erleichterung des Austauschs. Das veröffentlichte Material enthält keinen vollständigen Zeitplan für das Inkrafttreten.

Libanesische Lastwagen im Irak: eine schwere Rückkehr unter Bedingungen

Die erste angekündigte Einrichtung betrifft Rückfahrten. Libanesische Transportunternehmen könnten Waren laden, anstatt leer zurückzukehren. Eine Bedingung begleitet diese Möglichkeit: Der Libanon muss ihr endgültiges Ziel sein. Die Ladung darf nicht für die Verteilung oder Entladung in Irak, Syrien oder der Türkei bestimmt sein.

Diese Bestimmung bezieht sich daher auf Rückladungen in den Libanon. Es gibt den Spediteuren keine allgemeine Genehmigung, Waren zwischen durchquerten Ländern zu liefern. Für Unternehmen wäre es im Interesse, die Reisekosten auf beiden Seiten der Reise zu verteilen.

Die Ankündigung plant auch, libanesischen Lastwagen zu erlauben, im Irak zu tanken, während sie zurückkehren. Es wird kein Vorzugstarif, Kontingent oder Netz von Bahnhöfen festgelegt. Daher kann keiner dieser zusätzlichen Vorteile als selbstverständlich angesehen werden.

Mitteilung über landwirtschaftliche Beschränkungen beantragt

Eine zweite Komponente betrifft Waren, die Schutzmaßnahmen auf dem irakischen Markt ausgesetzt sind. Die Grenzübergangsbehörde muss das irakische Landwirtschaftsministerium auffordern, den Libanon mindestens einen Monat im Voraus zu benachrichtigen. Diese Mitteilung würde Entscheidungen über bestimmte Materialien oder Produkte betreffen.

Der Ansatz sollte es den Exporteuren ermöglichen, Veränderungen vorherzusehen. Der Minister will die Immobilisierung von Lastwagen, die Verschlechterung der Ladungen und die daraus resultierenden Verluste vermeiden. Die Ankündigung bezieht sich jedoch auf eine Anfrage, die die Behörde an das Ministerium richten muss. Es wird keine Entscheidung des letzteren erwähnt, die diese Frist bereits festgelegt hat.

Noch zu organisierender Transport und Transit

Amer Bissat kündigt auch eine Transportorganisation an, die die Identität libanesischer Waren bewahren soll. Ihre Beförderung muss nach den für libanesische Fahrer genehmigten Verfahren erfolgen. Der vorliegende Bericht enthält keine detaillierten Angaben zu den Dokumenten oder Kontrollen, die diesen Mechanismus begleiten würden.

Auf irakischer Seite beschreibt das Kommuniqué einen Vorschlag für die ausschließliche Einfuhr libanesischer Produkte in libanesische Lastwagen. Er zitiert die Posten von Al-Qaida und Trebil. Er erwähnte auch die Diskussionen über die Aktivierung des Transits in Übereinstimmung mit den geltenden Verfahren. Diese Formulierung bestätigt die Durchführung von Diskussionen, ohne allein die Anwendung einer neuen Regelung auf diese Passagen festzulegen.

Der von Beirut angekündigte Abschnitt umfasst Kontakte zu Grenz- und Zollverwaltungen in Transitländern. Dieser Austausch muss den Transport von Lastwagen und Fracht in den Irak verbessern. Dieser Ankündigung ist keine neue syrische oder türkische Entscheidung beigefügt.

Geschäftsunterlagen, die vor dem Umzug erstellt wurden

Das libanesische Ministerium hatte die Ziele der Mission bereits am 27. Oktober vorgestellt. Die am 8. und 9. November angekündigte Reise sollte öffentliche und private Vertreter zusammenbringen. Zu den Prioritäten gehörten die Klärung des Status des 2002 unterzeichneten bilateralen Freihandelsabkommens und die Behandlung sensibler Produkte.

Ein weiteres Projekt betrifft die Anerkennung der Ergebnisse von Analysen durch libanesische Laboratorien. Das Ministerium zitierte den libanesischen Akkreditierungsrat COLIBAC und die irakische Standards and Quality Control Organization COSQC. Ziel war es, ein Protokoll für Industrie- und Lebensmittelprodukte vorzubereiten. Diese Gespräche bilden den Rahmen des Besuchs, ohne ein endgültiges Protokoll bekannt zu geben.

Carrier wollen sich an der Umsetzung beteiligen

In seiner Reaktion vom 10. November hält Bassam Tlais die angekündigten Einrichtungen für positiv für Fahrer, LKW-Besitzer und Exporteure. Laut seiner Erklärung aus der libanesischen Presse wird ihr Erfolg von klaren Regeln für die Anwendung und Koordination zwischen Verwaltungen und Fachleuten abhängen.

Der Gewerkschaftsführer bittet um ein bevorstehendes Treffen mit Amer Bissat, Verbänden, Gewerkschaften und LKW-Besitzern. Sie würde dazu beitragen, praktische Ansätze und Folgemaßnahmen zum Irak festzulegen. Der Minister seinerseits verpflichtete sich, die Umsetzung der Maßnahmen mit den irakischen Behörden zu überwachen und die einschlägigen Akteure zu informieren.

Titelbild: Masnaa, Libanon. Archiv Libnanews.com, genaues Drehdatum nicht festgelegt. Illustration des Landtransits, ohne fotografische Verbindung zum Treffen in Bagdad. ganzes Foto erhalten; Libnanews Dressing.

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