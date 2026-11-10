Charles Storm: Portugal in Alarmbereitschaft 11. November

Portugal bringt sein gesamtes Kontinentalgebiet bis zum 11. November 2026 in Alarmbereitschaft, bevor der Sturm Charles eintraf. Bildungseinrichtungen und nicht wesentliche öffentliche Dienste werden geschlossen. Outdoor-Events werden ausgesetzt und bestimmten gefährlichen Bereichen wird der Zugang verweigert. Acht Bezirke sind auf rote Uhr für den Wind. Madeira muss auch schlechtes Wetter erleben, fällt aber in einen separaten Umkreis. Die Prognosen bleiben skalierbar und stellen keine Bewertung bereits erfasster Schäden dar.

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Portugal erklärte am Dienstag, den 10. November 2026 eine Situation der Alarmbereitschaft in seinem gesamten Kontinentalgebiet für den nächsten Tag. Die Ankunft des Sturms Charles führte zur Schließung von Bildungseinrichtungen und nicht wesentlichen öffentlichen Diensten. Die Maßnahme gilt am Mittwoch, den 11. November von 00:00 bis 23:59 Uhr Ortszeit. Es geht dem erwarteten Wetterereignis voraus: Es stellt keinen Schadensausgleich dar.

Charles Storm: präventive Schließungen und Einschränkungen

Das Gerät unterbricht Outdoor-Events, unabhängig von ihrer Art. Sie verbietet vorübergehend den Zugang zu Bäumen, die von den Behörden als gefährlich eingestuft wurden, insbesondere wegen der Gefahr fallender Bäume. Beschränkungen gelten auch für Küstengebiete, Flüsse und Gebiete, die Überschwemmungen oder Überschwemmungen ausgesetzt sind.

Strukturen, die sich ablösen können, müssen gesichert sein. Die Behörden sorgen dafür, dass diese gegebenenfalls festgelegt, widerrufen oder verboten werden. Feuerwehrleute, Polizei, medizinische Teams sowie Energie- und Telekommunikationsbetreiber verstärken ihre Bereitschaft. Wesentliche Versorgungsunternehmen werden von der angekündigten Schließung nicht abgedeckt.

Acht Bezirke in roter Uhr für den Wind

Die Regierungsmitteilung unterscheidet zwei Zeitzonen für die rote Wachsamkeit vom 11. November. In Faro, Setúbal und Beja läuft es von 9 bis 21 Uhr. In Évora, Santarém, Lissabon, Leiria und Portalegre beginnt sie mittags und endet um 21.00 Uhr.

Der Minister für interne Verwaltung, Luís Neves, bittet die Bewohner, wann immer möglich zu Hause zu bleiben. Er fordert, unnötige Reisen zu vermeiden. Sie fordert auch Arbeitgeber auf, die Organisation von Arbeitnehmern mit familiären Verpflichtungen zu erleichtern. Dieser Aufruf sollte nicht mit einer allgemeinen Schließung von Privatunternehmen verwechselt werden.

Madeira ausgesetzt, die Azoren zu unterscheiden

Der administrative Umfang der Ausschreibung deckt den Kontinent ab. Die Wettervorhersage betrifft auch Madeira, wo sich die Bedingungen zwischen dem Ende des 10. November und dem Morgen des 11. November verschlechtern müssen. Das IPMA-Bulletin sorgt für manchmal starke Regenfälle, besonders in den Bergen. Die Böen könnten 130 km/h auf den Höhen erreichen.

Auf dem Kontinent wird ab dem Ende des Morgens des 11. November eine Charles-assoziierte Degradation erwartet. Das Bulletin hebt die Unsicherheit über die Flugbahn und Intensität der Depression hervor. Die Azoren dürfen nicht beeinflusst werden. Bruna Depression ist ein separates System.

Lissabon legt lokale Risiken fest

Die Gemeinde Lissabon meldet ein Risiko der Anhäufung von Abfällen in der Wasserentsorgung. Dies kann niedrigstöckige Überschwemmungen fördern und den Verkehr stören. In seinem Update vom 10. November um 10:20 Uhr kündigt er Böen von bis zu 140 km/h an.

Die Stadt plant eine orangefarbene Regenuhr am Mittwoch zwischen 5 und 18 Uhr. Der Nachmittag auf offenem Meer wird um 4.08 Uhr erwartet. Die Behörden fordern, zukünftige Wetterberichte und Katastrophenschutzanweisungen zu befolgen.

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