Iran: Kanada verhängt wieder Sanktionen gegen 11 Unternehmen

Kanada führt Sanktionen gegen elf iranische Einrichtungen wieder ein, die 2016 nach dem Atomabkommen von seiner Liste gestrichen wurden. Anita Anand stellte diesen Beschluss am 10. November 2026 in Paris beim Treffen der G7-Außenminister vor. Die Maßnahmen traten am 5. November in Kraft. Dazu gehören vier Banken, ein Versicherer und Ölgesellschaften. Ottawa berief sich auf ihren Beitrag zu den Nuklear- und ballistischen Programmen Irans oder ihre Finanzierung und forderte eine uneingeschränkte Zusammenarbeit mit der IAEO.

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Die kanadischen Sanktionen gegen den Iran richten sich erneut gegen 11 Unternehmen, darunter Banken und große Ölgesellschaften. Die Außenministerin Anita Anand kündigte diese Restaurierung am Dienstag, den 10. November 2026 in Paris auf dem Treffen der G7-Diplomaten an. Ottawa beschuldigte sie, sensible nukleare Aktivitäten, das iranische ballistische Programm oder ihre Finanzierung zu unterstützen.

Die Entscheidung kehrt auf die kanadische Liste der Organisationen zurück, die 2016 nach dem iranischen Atomabkommen zurückgezogen wurden. Es handelt sich um eine regulatorische Änderung, die am 5. November fünf Tage vor ihrer öffentlichen Präsentation in Kraft getreten ist. Dabei versucht Kanada, die Finanzierung und Technologie für die von ihm benannten Programme weiter einzuschränken.

Elf Unternehmen erneut registriert

Die Kernkomponente umfasst Nuclear Fuel Production and Procurement Company und Nuclear Reactors Fuel Company. Im Ölsektor betreffen die Sanktionen Kala Naft, Naftiran Intertrade Company, die Iranian National Petroleum Company und die Iranian National Petroleum Company. Die beiden letzteren sind unter ihren englischen Namen aufgeführt, die National Iranian Oil Company und die National Iranian Tanker Company.

Vier Banken vervollständigen die Liste: Bank Mellat, Bank Melli Iran, Bank of Industry und Mine and Export Development Bank of Iran. Der Versicherer Iran Insurance Company ist das elfte Unternehmen. Der Text fügt diese Organisationen zu den Nummern 242 bis 252 in Teil I von Schedule 1 zu den kanadischen Vorschriften hinzu.

Die Regierung präsentiert Gründe, die diesem Satz gemeinsam sind. Die Ankündigung beschreibt nicht die Transaktionen, die von jeder Bank oder jedem Unternehmen individuell kritisiert werden. Sie verknüpft Bezeichnungen mit der Verbreitung von Kernwaffen, ballistischen Flugkörpern und damit verbundenen Finanzkanälen. Diese Abgaben fallen unter die kanadische Rechtfertigung der Maßnahmen. Iran behauptet, sein Atomprogramm verfolge friedliche Ziele.

Kanadische Sanktionen gegen Iran seit 5. November

Die Regelung basiert auf den Iran Special Economic Measures Regulations. Die Änderung trägt die Nummer SOR/2026-234. Der Text sieht sein Inkrafttreten am Tag seiner Eintragung vor. Die kanadische Abteilung gibt den 5. November 2026 als Datum der Anwendung an. Es besagt auch, dass die Bestimmungen gelten, bevor sie in der Canada Gazette veröffentlicht werden.

Die Registrierung führt zu Verboten von Transaktionen, die in der Praxis ein Einfrieren von Vermögenswerten darstellen. Sie sind für Einzelpersonen in Kanada und für Kanadier im Ausland bindend. Die Verordnung umfasst das Eigentum benannter Einrichtungen, einschließlich derjenigen, die sie indirekt besitzen oder kontrollieren, unabhängig von ihrem Standort.

Sie verbietet unter anderem Transaktionen, Erleichterungen und damit verbundene Finanzdienstleistungen. Die Bereitstellung von Eigentum an börsennotierte Unternehmen oder deren Vertreter unterliegt ebenfalls Beschränkungen. Gleiches gilt für Finanzdienstleistungen, die zu ihren Gunsten erbracht werden. Genehmigungen können bestimmte Operationen ausnahmsweise genehmigen.

In der Ankündigung werden die betreffenden Vermögenswerte oder die Handelsströme, die unterbrochen werden könnten, nicht erwähnt. Sie erlaubt daher keine sofortige Messung der wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Neuregistrierungen. Ihr rechtlicher Anwendungsbereich unterliegt dem kanadischen Recht und für wen es gilt.

Warum Ottawa diese Namen 2016 entfernt hat

Die Rückkehr der elf Einrichtungen in die Liste bezieht sich auf die Entlastung nach dem Nuklearabkommen vom Juli 2015. Dieses Abkommen, bekannt als JCPOA, verband den Iran mit sechs Mächten und der Europäischen Union. Sie sah nukleare Beschränkungen und eine verstärkte Überprüfung im Gegenzug für eine Lockerung der Sanktionen vor.

Im Januar 2016 hatte die Internationale Atomenergie-Organisation die Umsetzung der zu diesem Zeitpunkt erforderlichen Verpflichtungen bestätigt. Kanada lockerte dann seine eigenen Maßnahmen im Februar. Die elf nun sanktionierten Organisationen hatten von diesem Rückzug profitiert. Ottawa behielt jedoch Beschränkungen für sensible nukleare und Raketenanlagen bei.

Die kanadische Regierung beruft sich nun auf die unzureichende Zusammenarbeit Teherans mit der IAEA. Insbesondere erinnert er an die von den Gouverneuren der Agentur im Juni 2025 angenommene Entschließung zur Nichteinhaltung von Sicherheitenverpflichtungen. Er erwähnte auch die Aussetzung der iranischen Zusammenarbeit im folgenden Monat nach den israelischen und amerikanischen Angriffen.

G7 Pressure angekündigt

Die Neuzugänge ergänzen die Wiedereinführung der Nuklearsanktionen der Vereinten Nationen im September 2025. Frankreich, Deutschland und das Vereinigte Königreich hatten den in der Vereinbarung vorgesehenen Mechanismus ausgelöst. Kanada hatte seine Vorschriften angepasst, um die UN-Resolutionen im selben Monat umzusetzen.

Die am Dienstag vorgelegte Entscheidung nutzt Kanadas spezielle Wirtschaftssanktionen. Anita Anand ist Teil der Bemühungen ihrer G7-Partner. Ottawa forderte den Iran auf, die volle Zusammenarbeit mit der IAEO wieder aufzunehmen und zu Verhandlungen zurückzukehren. Der Minister verteidigt eine umfassende, überprüfbare und dauerhafte Vereinbarung zum iranischen Atomprogramm.

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