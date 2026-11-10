Am 9. November präsentierten die Vereinten Nationen UNIFIL-Beobachtungen für den Zeitraum vom 5. bis 8. November: 360 Artilleriestrecken, sechs Luftangriffe und Straßenarbeiten. Die Mission nimmt die offensichtlichen Vorbereitungen für eine ausgedehnte israelische Präsenz ohne feste Dauer zur Kenntnis. Diese Einschätzung geht den neuen Berichten vom 10. November in Majdal Zoun und Tiri voraus. Lokale Entsendungen bieten keine menschliche Bewertung, während der Zugang zu Dörfern und der Schutz der Einwohner weiterhin im Mittelpunkt der libanesischen Bemühungen stehen.

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Die von den Vereinten Nationen am 9. November vorgelegte Bewertung der UNIFIL zeigt 360 Artillerie-Trajektorien vom 5. bis 8. November. Blauhelme beschreiben auch scheinbare Arbeit und Vorbereitungen für eine ausgedehnte israelische Präsenz im Südlibanon.

UNIFIL-Bewertung: vier Tage beobachtet

Der stellvertretende Sprecher der Vereinten Nationen, Farhan Haq, berichtet von drei israelischen Luftangriffen am Donnerstag, den 5. November und drei am Sonntag, den 8. November. Die Artillerie traf die Umgebung von Houla, Qantara, Braachit, Mansouri und Majdal Zoun. Die 360 Trajektorien betreffen diesen Zeitraum, nicht den einzigen Tag des 10. November.

Die Mission beobachtete Ingenieurarbeiten und Straßenbau. Es bezieht sich auf offensichtliche Vorbereitungen für eine erweiterte Präsenz in beiden Sektoren. Diese Bewertung legt keine endgültige Dauer oder politische Entscheidung fest.

Barrieren behindern die Bewegung, insbesondere im Ostsektor. Am Freitag in der Nähe von Bayyada beschränkten israelische Soldaten und Panzer den Verkehr in beide Richtungen. Die Vereinten Nationen berichten auch, dass am Donnerstag und Freitag sechs humanitäre Bewegungen koordiniert wurden.

Neue Berichte Dienstag in Majdal Zoun und Tiri

Diese Beobachtungen gehen den Ereignissen voraus, die am Dienstag, dem 10. November, gemeldet wurden. Eine offizielle libanesische Agentur, die um 1437 Stunden Beiruter Zeit ausgestellt wurde, berichtete von einem Artilleriebombardement in Majdal Zun. Eine andere, die 1536 Stunden ausgestrahlt wurde, berichtet von einer israelischen Sprengoperation in Tiri, Bezirk Bint Jbeil.

Diese Bulletins liefern keinen menschlichen Bericht oder eine Beschreibung der betroffenen Immobilie. Ihre Sendezeiten erlauben nicht die genauen Daten der Explosionen. Sie sollten nicht in die UNIFIL-Erklärung für frühere Tage aufgenommen werden.

Der Zugang zu Dörfern steht weiterhin im Mittelpunkt der Diskussionen

Die Nachrichten von Libnanews am Dienstagmorgen berichteten von einem Streik auf Qantara um 6 Uhr Ortszeit. Er nahm auch frühe Dreharbeiten bei Mansouri und Majdal Zoun auf. Diese Episoden unterscheiden sich weiterhin vom Rekord der Vereinten Nationen vom 5. bis 8. November.

In Baabda hatte Joseph Aoun am Montag den Schutz der Zivilbevölkerung und die Bedingungen für eine sichere Rückkehr in die Dörfer gefordert. Bei seinem Treffen mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz ging es um die Bedürfnisse der Menschen und den Zugang zu Hilfe. Die jüngsten lokalen Bulletins gehen noch immer, um das Ausmaß der Schäden an Majdal Zoun und Tiri zu klären.

Fotoarchiv: Französisches UNIFIL-Kontingent in At Tiri, 14. Juli 2009. © Libnanews. Es stellt nicht die Ereignisse vom November 2026 dar.

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