Amnestie im Libanon: Welche Rechte für die Opfer?

Die Generalamnestie Das gesetz schließt vergewaltigung, menschenhandel, häusliche gewalt und andere schwere straftaten ausdrücklich aus. Dieser ausschluss betrifft jedoch nicht alle fragen der verurteilung. Mit dem Beschluss des Verfassungsrates vom 12. Oktober wurden bestimmte Garantien präzisiert und ein Datumserfordernis für die Zivilparteien der betreffenden Morde aufgehoben. Opfer behalten persönliche Rechte, deren Umsetzung von den Verfahren abhängt. Ein separates Lesen dieser Mechanismen ist notwendig, um den Umfang des Geräts zu verstehen.

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Das allgemeine amnestiegesetz im libanon beseitigt sexuelle gewalt oder menschenhandel nicht unterschiedslos. Das Gesetz 70 vom 4. September 2026 schließt mehrere Kategorien von Straftaten ausdrücklich aus. Mit dem Beschluss 12 des Verfassungsrates vom 12. Oktober werden die Garantien für seine Umsetzung weiter präzisiert. Für die Opfer bleibt die entscheidende Unterscheidung zwischen Amnestie, Strafverkürzung und Aufrechterhaltung des Reparationsrechts.

Die Tatsache, dass eine Straftat vor dem 1. März 2026 begangen wurde, reicht daher nicht aus, um zu dem Schluss zu kommen, dass sie amnestiert wurde. Es ist auch notwendig, seine Qualifikation und die geplanten Ausschlüsse zu prüfen. Die Art des Sachverhalts, seine Bestandteile und die Aktenunterlagen bleiben entscheidend. Eine anklage ist keine verurteilung; umgekehrt entfernt ein amnestieantrag die zu berücksichtigenden fakten nicht.

Gewalt ausdrücklich von Amnestie ausgeschlossen

Artikel 2 Absatz 12 schließt Vergewaltigung, Inzest, Menschenhandel, häusliche Gewalt und sexuelle Übergriffe gegen Minderjährige aus. Es umfasst auch Straftaten nach dem Gesetz über die Bestrafung von Folter und dem Gesetz über vermisste Personen oder Opfer des Verschwindenlassens.

Dieser Ausschluss gilt für die betreffenden Straftaten, unabhängig davon, ob bereits ein Urteil ergangen ist oder nicht. Es bedeutet jedoch nicht, dass es ausreicht, einen dieser Begriffe zu verwenden, um einen Fall zu entscheiden. Die Justizbehörden müssen den Sachverhalt beurteilen und die rechtlichen Elemente der Qualifikation überprüfen.

In seinem Beschluss vom 12. Oktober hat der Verfassungsrat auch einen Auslegungsvorbehalt aufgestellt, wonach Handlungen, die ein Kriegsverbrechen, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ein Akt der Folter oder des Verschwindenlassens darstellen, nicht in den Anwendungsbereich der Amnestie fallen. Diese Klarstellung bezieht sich auf spezifische juristische Qualifikationen, nicht auf einen Fall, der in der öffentlichen Debatte als schwerwiegend bezeichnet wird.

Ein Ausschluss ist keine Antwort auf alle Verurteilungsfragen

Artikel 3 behandelt eine andere Operation: die Ersetzung oder Reduzierung von Sanktionen für Straftaten, die nicht unter die Amnestie fallen. Die Konsolidierung der beiden Mechanismen würde zu Versprechungen für die Opfer führen, die mehr als das, was der Text sagt, oder fälschlicherweise die Abschaffung der verbleibenden Strafverfolgung ankündigen.

Die Amnestie betrifft die öffentliche Aktion und die strafrechtlichen Folgen, auf die sie abzielt. Die Reduzierung der Strafe ändert die Strafe unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen. Was die Persönlichkeitsrechte des Opfers betrifft, einschließlich seiner Ansprüche auf Wiedergutmachung, so unterliegen sie einem dritten Satz von Bestimmungen. Die Prüfung eines Falles muss daher jede dieser Fragen separat beantworten.

Sonderfall von schwerer Tötungsdelikten

Der letzte Teil von Artikel 3 macht bestimmte Vorteile der Strafverringerung von einem Verzicht auf die Persönlichkeitsrechte des Geschädigten abhängig. Es umfasst vorsätzliche oder vorsätzliche Tötungsdelikte, die von erschwerenden Umständen begleitet werden, einschließlich Vergewaltigung oder sexueller Übergriffe, sowie andere im Text aufgeführte Situationen.

Der Verfassungsrat präzisierte den Anwendungsbereich dieser Bedingung, indem er auch auf die Bestimmungen des Strafgesetzbuches über Tötungsdelikte nach den Artikeln 547, 548 und 549 verwies. Am wichtigsten ist, dass die Formel entfernt wurde, nach der das Opfer vor dem 1. März 2026 eine Zivilklage eingereicht haben musste.

Mit diesem Mißtrauensvotum wird verhindert, daß bestimmte Personen, die Anspruch auf den vorgesehenen Schutz haben, am Tag der Gründung einer Zivilpartei beraubt werden. Das Datum der Amnestie selbst wird nicht gestrichen. Die beiden Fristen entsprechen unterschiedlichen Themen: die eine betraf den Zeitpunkt des Sachverhalts, die andere den verfahrenstechnischen Ansatz des Geschädigten.

Diese verzichtsbedingung kann nicht als einheitliche regel für alle sexualstraftaten dargestellt werden. Die entsprechende Passage bezieht sich auf Tötungsdelikte und ihre Umstände. Die Ausweitung seines Regimes auf alle Fälle sexueller Gewalt würde eine wesentliche Unterscheidung aus dem Text entfernen.

Reparaturen, die nicht gelöscht werden

Artikel 4 sieht die Prüfung der Persönlichkeitsrechte vor, die sich aus den betreffenden Straftaten ergeben. Je nach Verfahrensstadium und Art des Falls obliegt diese Prüfung den zuständigen Straf-, Zivil- oder Verwaltungsgerichten. Die Fortsetzung einer Aktion garantiert jedoch keine Entschädigung oder ihre tatsächliche Zahlung.

Die Anwendung des Schemas wird in den Institutionen weiterhin diskutiert. Auf der Parlamentssitzung vom 27. Oktober erinnerte Justizminister Adel Nassar daran, dass gegen die Verfassungsentscheidung keine Berufung eingelegt werden könne. Generalstaatsanwalt Ahmad Rami Hajj betonte die Bindung sowohl des Gesetzes als auch der Entscheidung, während mehrere Abgeordnete den Umfang der interpretativen Vorbehalte kritisierten.

Für die Opfer ist Schutz daher weder das Wort « Ausschluss » noch ein Versprechen einer unveränderten Strafe. Es hängt von der gewählten Qualifikation, der getrennten Behandlung der Strafe und der Persönlichkeitsrechte und dann von den Entscheidungen ab, die in jedem Verfahren getroffen werden. Die Texte legen diesen Rahmen fest; sie können das Ergebnis einer einzelnen Datei nicht vorhersagen, ohne sie zu untersuchen.

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