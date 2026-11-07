Abbas Alawieh, vom Libanon bis zum Senat von Michigan

Abbas Alawieh gewann den 2. Bezirk im Senat des Bundesstaates Michigan bei den Wahlen am 3. November 2026. Dieser Demokrat libanesischer Herkunft wuchs in Dearborn auf und arbeitete für mehrere Parlamentarier in Washington. Mitgründer der Uncommitted-Bewegung verteidigt er ein Programm, das sich bezahlten Familien, Wohnraum und Straßenverkehrssicherheit widmet. Wayne County Ergebnisse geben ihm 70,50% der Stimmen, vorbehaltlich der Zertifizierung. Seine Amtszeit soll im Januar 2027 in der Lansing-Versammlung beginnen.

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Abbas Alawieh gewann den Sitz des 2. Distrikts im Senat des Bundesstaates Michigan bei den Wahlen am 3. November 2026. Dieser Demokrat libanesischer Herkunft, ein ehemaliger Kongressmitarbeiter und Mitbegründer der Uncommitted-Bewegung, soll im Januar der Lansing-Versammlung beitreten. Die Ergebnisse bleiben vorläufig. Seine Amtszeit wird die eines gewählten Staates sein, nicht die eines Bundessenators in Washington.

Die am 5. November von Wayne County veröffentlichte Zählung gibt ihm 72.311 Stimmen oder 70,50% der Stimmen. Der Republikaner Harry Sawicki gewann 27.250 Stimmen, gegen 2.743 für Larry Darnell Betts, einen Kandidaten für die Arbeiterpartei. Das Dokument enthält auch 266 Stimmen für Namen, die direkt auf den Stimmzetteln eingetragen sind.

Die 89 Bezirksämter berichteten über ihre Ergebnisse. Der Bericht bezieht sich jedoch immer noch auf « inoffizielle Ergebnisse ». Der angekündigte Sieg von Alawieh muss daher von der endgültigen Bestätigung der Wahl unterschieden werden. Diese Vorsichtsmaßnahme gilt für die Zahlen, die bei Wahlprüfungen korrigiert werden können.

Abbas Alawieh, ein gewähltes Mitglied, verankert in der Dearborn Region

Der Wahlbezirk umfasst Dearborn, Dearborn Heights und Melvindale sowie Gebiete von Allen Park, Taylor und Detroit. In diesem Stadtkomplex baute der neue Senator seine Kampagne auf. Er unterstützte ein Programm, das sich auf bezahlte Familien, öffentliche Dienste und Straßenverkehrssicherheit konzentriert.

Alawieh absolvierte am 4. August eine erste Etappe und gewann die Demokratische Vorwahl gegen Erin Byrnes. Sein Sieg im November eröffnet nun eine vierjährige Amtszeit. Er wird im Distrikt der Demokratin Sylvia Santana nachfolgen, die während der Kampagne zu seinen Unterstützern gehörte.

Seine lokale Lage wird von einer Universitätskarriere in Michigan begleitet. Als ehemaliger Student von Fordson High absolvierte er 2014 die Michigan University. Er hat auch seine öffentliche Gesundheitsschule seit 2017 abgeschlossen. Die Universität zählt ihn zu den Begünstigten des Brehm-Stipendienprogramms.

Libanesische Beziehungen behauptet

Abbas Alawieh erwähnte oft seine libanesischen Verbindungen. Er lebte bis zum Alter von sechs Jahren im Libanon und unterhielt familiäre Bindungen zum Süden des Landes. Sein Vater ist Libanese.

Am 4. November begrüßte die Gemeinde Arnoun ihren Sieg in einer Pressemitteilung. Sie präsentierte ihn als Kind aus der Lokalität und dem Südlibanon. Diese Gratulationsbotschaft schrieb seine Wahl in eine Auswanderungsgeschichte ein, die Familien aus dem südlichen Libanon mit dem Gebiet von Detroit verbindet.

Eine Erfahrung kommt in ihren Jugendgeschichten zurück: der Krieg von 2006. Alawieh, fünfzehn Jahre alt, besuchte seine Großmutter im Libanon, als die Kämpfe ausbrachen. Er sagte, er habe während der Bombenanschläge mehrere Tage in einem Keller verbracht. Er beschreibt diese Episode als einen entscheidenden Schritt in seinem politischen Engagement.

Nach seiner Wahl bekräftigte er seine Solidarität mit den Menschen im Südlibanon. In einem Interview, das am 5. November ausgestrahlt wurde, ermutigte er auch arabische Diaspora, am politischen Leben teilzunehmen. Für ihn muss dieses Engagement die täglichen Bedürfnisse der Wähler sowie die Konflikte, die ihre Familien betreffen, berücksichtigen.

Eine Reise hinter den Kulissen des Kongresses

Bevor er für das Amt kandidierte, arbeitete Alawieh für mehrere demokratische gewählte Beamte in Washington. Er diente als gesetzgebender Assistent von Andy Levin und Rashida Tlaib, und dann als Stabschef für Cori Bush. Diese Erfahrung gab ihm Wissen über die parlamentarische Arbeit, die Vorbereitung von Texten und politische Verhandlungen.

Er beteiligte sich an der Arbeit des Cori Bush-Teams zum Schutz der Mieter während der Pandemie. Während seiner Kampagne betonte er diese Erfahrung, um einen breiteren Zugang zu Wohnraum zu verteidigen. Er beanspruchte auch seine Arbeit in den Bereichen Bildung und Arbeitnehmerrechte.

Diese Passage zum Kongress war keine gewählte Amtszeit. Alawieh arbeitete dort für Parlamentarier. Seine Wahl in Michigan bedeutet somit einen Wechsel der Verantwortung: Er muss nun selbst über die Texte abstimmen und direkt den Bewohnern seines Wahlkreises antworten.

Die nationale Sichtbarkeit der Unengagierten Bewegung

Die amerikanische Öffentlichkeit entdeckte vor allem mit Uncommitted die Bewegung « uncommitted » demokratischer Wähler während der Präsidentschaftswahlen 2024. Alawieh, Mitbegründer dieser Mobilisierung, forderte die amerikanische Unterstützung für den Krieg in Gaza heraus. Er suchte einen Politikwechsel innerhalb der Demokratischen Partei.

Er nahm an der Chicago Democratic Convention als Delegierter im Jahr 2024 teil. Insbesondere forderten die Organisatoren einen Platz für eine palästinensisch-amerikanische Stimme in der Galerie. Alawieh verteidigte auch eine Weiterentwicklung der US-Politik zu Waffenlieferungen an Israel. Diese Mobilisierung stand im Mittelpunkt einer öffentlichen Meinungsverschiedenheit mit der Parteiführung.

Seine Kandidatur im Senat von Michigan verband dieses Engagement dann mit lokalen Forderungen. In seinen Wahlkampfinterventionen betonte er die Notwendigkeit, allen Bewohnern des Bezirks zuzuhören. Er präsentierte seine militante Erfahrung und seine Arbeit in Institutionen als zwei komplementäre Mittel, um Ergebnisse zu erzielen.

Gesundheit, Wohnen und Straßen im Programm

In ihrem Programm wird vorgeschlagen, den Zugang zu Betreuung und Kinderbetreuung zu verbessern, den Mindestlohn anzuheben und die Gewerkschaften zu stärken. Beim Wohnen verteidigt sie den Schutz der Mieter und den Bau von bezahlbarem Wohnraum. Sie will auch den Zugang zu Rechtsberatung in Abschiebeverfahren verbessern.

Der Verkehr nimmt in seinen Vorschlägen einen besonderen Platz ein. Alawieh möchte Straßenreparatur und Verbesserungen unterstützen, die die Geschwindigkeit reduzieren. Darüber hinaus werden Investitionen in öffentliche Verkehrsmittel, Fußgängerwege und geschützte Radwege vorgeschlagen. Diese Maßnahmen sind Teil eines Kampagnenprogramms, nicht bereits verabschiedete Beschlüsse.

Seine Unterstützung brachte mehrere demokratische Komponenten zusammen. Seine Kampagne wurde von Senator Bernie Sanders, Gouverneur Gretchen Whitmer und Dearborn Bürgermeister Abdullah Hammoud unterstützt. Dazu gehörten auch Gewerkschaften, darunter Vertreter von Feuerwehrleuten, Elektrikern und Hotelangestellten.

Ein Mandat für Lansing ab Januar

Der Senat von Michigan hat 38 Mitglieder. Zusammen mit dem Repräsentantenhaus überprüfte er Michigans Gesetze und Budget. Sie übt auch die Kontrolle über die Exekutive aus und greift in die Bestätigung bestimmter Ernennungen ein. Alawieh wird sich daher an staatlichen Entscheidungen über Infrastruktur und öffentliche Dienstleistungen beteiligen.

Diese Funktion gibt ihm keine Stimme im Bundeskongress über Auslandshilfe oder US-Militärpolitik. Seine internationalen Positionen könnten seinen politischen Ausdruck nähren. Seine legislativen Befugnisse werden in Michigan ausgeübt. Die Wahlen im November sollen am 1. Januar 2027 beginnen, nach Überprüfung und Bestätigung der Ergebnisse.

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