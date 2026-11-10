Ryanair: Gepäck wird eine Stunde vor dem Flug abgesetzt

Seit dem 10. November 2026 hat Ryanair seine Check-in- und Gepäckaufbewahrungsschalter 60 Minuten vor dem planmäßigen Abflug geschlossen, verglichen mit 40 Minuten zuvor. Passagiere mit einem Koffer im Frachtraum müssen daher ihren Weg zum Terminal vorwegnehmen. Diese Regel ersetzt nicht die zweistündige Begrenzung für den Online-Check-in und spiegelt nicht das Schließen der Einstiegstür wider. Fluggäste, die bereits kontrolliert sind und nur mit Handgepäck reisen, müssen dennoch die für ihre Reise spezifischen Formalitäten überprüfen.

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Das Gepäckdepot von Ryanair schließt nun eine Stunde vor Abflug. Seit Dienstag, dem 10. November 2026, wendet das Unternehmen diese Zeit auf seine Check-in- und Gepäckausgabeschalter an, verglichen mit 40 Minuten zuvor. Die betreffenden Reisenden müssen diese Schritte daher 20 Minuten früher abschließen. Der Online-Check-in hat eine separate Frist: zwei Stunden vor dem geplanten Flugplan.

Ryanair Gepäckdepot: eine Stunde vor dem Flug

Die neue Regelung betrifft das gesamte Netz des irischen Unternehmens. Es umfasst die Schließungszeit der Dienste am Flughafen, berechnet ab dem geplanten Abflug. Es bedeutet nicht, dass es ausreicht, eine Stunde vor dem Start am Terminal anzukommen.

Zu diesem Zeitpunkt muss der Koffer bereits geliefert worden sein. Die Fahrt zum Tresen, Warten in der Warteschlange und Formalitäten müssen daher vorweggenommen werden. Bei einem um 15.00 Uhr geplanten Flug schließt das Depot um 14.00 Uhr statt um 14.20 Uhr nach der alten Regel.

Ryanair kündigte die Änderung am 22. April an und erinnerte an ihr Inkrafttreten am 27. Oktober. Das erklärte Ziel besteht darin, den Fluggästen mehr Zeit zu geben, um Sicherheitskontrollen und gegebenenfalls Passkontrollen zu durchlaufen. Das Unternehmen will verpasste Flüge wegen des Wartens in diesen Linien reduzieren.

Wer muss seine Ankunftszeit ändern?

Reisende mit Gepäck im Frachtraum sind die ersten Beteiligten. Nachdem er seine Bordkarte bereits online erhalten hat, ist er nicht von der Rückgabe seines Koffers befreit, bevor die Kaution geschlossen wird.

Ryanair schätzt, dass Fluggäste, die Gepäck registrieren, etwa 20% ihrer Kunden ausmachen. Die anderen, die bereits online überprüft und nur mit Handgepäck ausgestattet sind, durchlaufen diesen Service normalerweise nicht. Sie können die Sicherheitskontrollen und dann ihre Tür erreichen, vorbehaltlich der für ihre Reise geltenden Dokumentenformalitäten.

Für diejenigen, die sich noch am Schalter registrieren müssen, gilt auch die 60-Minuten-Schließung. Die Beförderungsbedingungen sehen jedoch die Möglichkeit vor, vor der Abreise eine andere Anweisung mitzuteilen. Die für die Reservierung erhaltenen speziellen Anweisungen müssen daher überprüft werden.

Online-Registrierung bleibt ein separater Ansatz

Die neue Frist verzögert nicht das Ende der Registrierung im Internet oder in der Anwendung. Dies muss immer vor den letzten zwei Stunden vor der geplanten Abfahrt abgeschlossen sein. Für den gleichen Flug von 15 Uhr muss dies vor 13 Uhr erfolgen.

Ein Passagier, der nicht rechtzeitig online eingecheckt hat, muss möglicherweise einen kostenpflichtigen Flughafenservice in Anspruch nehmen. Er muss dann das Gegenlimit einhalten. Die Beförderungsbedingungen weisen darauf hin, dass ein nicht abgeschlossener rechtzeitiger Check-in zu einer Nichtbeförderung ohne Erstattung führen kann.

Abfahrten aus Marokko haben eine besondere Formalität: Reisende müssen sich online anmelden und dann eine Bordkarte abholen, die am Schalter gedruckt ist. Eine Reise ohne Gepäck im Frachtraum erlaubt es daher nicht, Schritte automatisch aus dem Terminal zu entfernen.

Auch für den Durchgang von Kontrollen sorgen

Das Schließen des Depots entspricht nicht dem Schließen des Flugsteigs. Beide Schritte müssen unterschieden werden, ebenso wie der Ablauf der Online-Registrierung. Nach der Übergabe des Koffers muss der Passagier noch durch die Kontrollen gehen und die für seinen Flug angegebene Tür erreichen.

Der Flughafen Tarbes Lourdes Pyrénées empfiehlt, dass die betreffenden Fluggäste mindestens zwei Stunden vor Abflug anwesend sein müssen. Dieser Spielraum muss an die Flughafenanweisungen, die erforderlichen Kontrollen und die besonderen Bedürfnisse des Passagiers angepasst werden. Eine Stunde vor dem Flug ist eine Gepäckbehandlungsgrenze, keine Ankunftsempfehlung.

Vor der Abreise haben die Passagiere drei Punkte zu überprüfen: ihren Online-Check-in, die mögliche Lieferung des Gepäcks vor dem Schließen des Schalters und den für ihre Reservierung angegebenen Boarding-Zeitplan.

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