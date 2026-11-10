Der Bürgermeister von Zuk Mikaël, Elias Beaino, behauptet, dass die Gemeinde Forderungen an Electricity of Lebanon hat und eine Entschädigung mit ihren Rechnungen fordert. Abschnitt 67 des Haushaltsgesetzes von 2004 genehmigt diese Operation. Es ermöglicht jedoch nicht, die Ausgewogenheit der Gemeindeakte zu kennen. Die gegenseitigen Beträge sind nicht detailliert und es wird kein endgültiges Urteil vorgelegt. Der Streit wirft daher die Frage des Rechnungsabgleichs im Rahmen der Sanierungskampagne von EDL auf.

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In Zuk Mikael betrifft der Streit mit Libanons Elektrizität Konten sowie Rechnungen. Der Präsident der Gemeinde, Elias Beaino, behauptet, dass die Gemeinde auch Forderungen an EDL hat und eine Entschädigung für die der Einrichtung geschuldeten Beträge fordert. Diese Operation wird durch das Finanzgesetz 2004 genehmigt. Es gibt jedoch keine kontradiktorische Erklärung oder ein Urteil, das diesen Fall in dem veröffentlichten Material regelt.

Die Erholungskampagne der EDL stellte die kommunalen Finanzen in den Vordergrund. Am 2. November kündigte die Einrichtung Abschaltungsverfahren für öffentliche Verwaltungen, öffentliche Einrichtungen und Gemeinden an, die weder bezahlt noch kontaktiert hatten, um ihre Situation zu regeln. Diese allgemeine Ankündigung nicht detailliert alle Abonnements tatsächlich privat in der aktuellen.

Zuk Mikael fordert Schadenersatz

Elias Beaino bestreitet die Idee einer Gemeinde, die einfach versucht, Zahlungen zu vermeiden. Ihm zufolge schuldeten sich beide Parteien Geld und ihre Konten wurden nicht in Einklang gebracht. Die Gemeinde schickte Berichten zufolge ein offizielles Schreiben an EDL, in dem sie diese Operation anforderte, ohne zum Zeitpunkt ihrer Erklärungen, die am 10. November aufgenommen wurden, eine Antwort erhalten zu haben.

Der Bürgermeister gibt auch an, dass zwischen der Gemeinde und der Institution ein gerichtliches Verfahren zur Abrechnung und Abrechnung von Konten besteht. Eine endgültige Entscheidung wird nicht erwähnt. In seiner Erklärung wird daher die Position der Gemeinde in einem noch anhängigen Streitfall dargelegt, ohne allein den Betrag festzulegen, den EDL zahlen sollte.

Was der Text von 2004 eigentlich vorsieht

Die angeführte Rechtsgrundlage verdient eine Klarstellung. Dies ist Artikel 67 des Gesetzes 583 vom 23. April 2004 über den Gesamthaushaltsplan und die Nachtragshaushalte für dieses Jahr. Abweichend von den Regeln der öffentlichen Buchhaltung ermöglicht dieser Artikel den Gemeinden und EDL einen Ausgleich für die Beträge, die sie einander schulden.

Der Text eröffnet diese Möglichkeit. Sie regelt nicht den Saldo der Konten von Zuk Mikael und stellt keine richterliche Entscheidung allein zugunsten der Gemeinde dar. Daher sollte die Rechtsgrundlage für die Entschädigung nicht mit ihrer tatsächlichen Umsetzung in diesem Fall verwechselt werden.

Konkret beinhaltet die Entschädigung die Bestimmung der auf jeder Seite zugelassenen Forderungen und dann den Betrag, der nach dem Abgleich zahlbar bleibt. In den verfügbaren Erklärungen wird nicht der von der Gemeinde geforderte Gesamtbetrag, der von der Gemeinde von EDL geforderte Gesamtbetrag oder die Zeiträume angegeben, auf die sich diese Beträge beziehen. Es ist daher unmöglich festzustellen, welches der beiden Organe letztlich Schuldner wäre und für wie viele.

Bewohner erwarten Konten und Service

Die lokale Debatte hat auch eine Umweltdimension. Die Bewohner von Zuk Mikael und Zuk Mosbeh verurteilen die Belastung durch die Umweltverschmutzung durch das nahe gelegene Kraftwerk und fordern, dass diese Situation berücksichtigt wird. Diese Forderungen sollten jedoch nicht als von der Gemeinde geltend gemachte buchhalterische Forderungen behandelt werden: ihre Art und mögliche Entschädigung werden getrennt behandelt.

Die nächste nützliche Klarstellung wäre eine von beiden Parteien geteilte Abrechnung: Verbraucherrechnungen, der Gemeinde zustehende Beträge und der Saldo nach möglicher Entschädigung. Eine Antwort von EDL auf die Gemeindepost und die Entwicklung des Gerichtsverfahrens würden dann dazu beitragen, festzustellen, wie der Streit beigelegt werden könnte. In Ermangelung einer solchen Entscheidung sind weder der Vorwurf einer einfachen Zahlungsverweigerung noch die Behauptung, dass die Schulden der Gemeinde bereits gelöscht würden, für den Fall verantwortlich.

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