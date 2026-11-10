Anthropische Ziele $ 70-78 OPI pro Aktie

Anthropic startet die Präsentation seines Einführungsprojekts für Investoren mit 825 Millionen Aktien zwischen 70 und 78 Dollar. Das Maximum von 64,35 Milliarden US-Dollar ist der Bruttoerlös aus der öffentlichen Versorgung, einschließlich der von bestehenden Inhabern übertragenen Anteile. Eine Bankoption könnte diesen Betrag erhöhen. Eine private Investition von 26 Milliarden muss separat getätigt werden. Der endgültige Preis muss noch festgelegt werden und die Transaktion stellt noch keine Anhebung oder ein erstes Angebot dar.

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Anthropic bereitet seinen IPO vor. Das Unternehmen startete am Dienstag, den 10. November 2026 die Präsentation seines Plans, Investoren an die Börse einzuführen. Der Börsengang von Anthropic plant 825 Millionen Aktien zu einem Richtpreis von 70-78 US-Dollar. An der Spitze dieses Bereichs würde das Angebot 64,35 Milliarden Brutto-Dollar betragen. Dieser Betrag umfasst Wertpapiere, die von bestehenden Aktionären verkauft werden. Sie entspricht daher nicht dem Betrag, den das Unternehmen allein kassieren würde.

Anthropic bereitet seinen IPO vor, ohne sofortige Bewertung

Claudes Schöpfer hat die Zulassung zum Nasdaq Global Select Market unter dem Symbol ANT beantragt. Der Start dieser Präsentationstour, genannt « Roadshow », eröffnet eine Phase der Kommerzialisierung des Projekts. Es handelt sich nicht um eine erste Rating-Sitzung oder eine bereits abgeschlossene Fundraising-Übung.

Die angekündigte Bandbreite ermöglicht es den Anlegern, den vorgeschlagenen Preis zu überprüfen. Der Endpreis ist noch nicht festgelegt. Das Unternehmen gibt an, dass seine Registrierungserklärung bei der US-Regulierungsbehörde noch nicht wirksam ist. Die Wertpapiere können daher zu diesem Zeitpunkt nicht als Teil dieses Angebots verkauft werden.

Ein gemeinsames Angebot zwischen Unternehmen und Aktionären

Von den 825 Millionen vorgeschlagenen Aktien würde Anthropic 801.351.354 verkaufen. Bestehende Aktionäre würden 23.648.646 veräußern. Der Erlös aus den letztgenannten Verkäufen wären die Übernehmer, nicht das Unternehmen.

Bei 70 US-Dollar würde das Gesamtangebot 57,75 Milliarden Brutto erreichen. Bei 78 Dollar würde es 64,35 Milliarden Dollar erreichen. Für die von Anthropic vorgeschlagenen Maßnahmen allein ergibt die Berechnung etwa 56,09 bis 62,51 Milliarden Dollar vor Provisionen und Gebühren. Der Anteil der Zuweisenden würde etwa 1,66 bis 1,84 Milliarden betragen.

Diese Zahlen messen den Wert der zum Verkauf angebotenen Aktien. Sie geben nicht den Gesamtwert der Gesellschaft. Dies hängt von der Anzahl der in der Berechnung einbehaltenen Aktien ab, insbesondere wenn Wertpapiere enthalten sind, die zu einem späteren Zeitpunkt geschaffen werden können.

Eine zusätzliche Option, getrennt vom ursprünglichen Betrag

Die für die Operation verantwortlichen Banken könnten auch bis zu 123,75 Millionen zusätzliche Aktien von Anthropic kaufen. Diese Option ist 30 Tage gültig. Seine volle Ausübung würde die Anzahl der im öffentlichen Angebot angebotenen Wertpapiere auf 948,75 Millionen bringen.

Bei dem vorgeschlagenen Höchstpreis von 78 US-Dollar würde die öffentliche Versorgung dann etwa 74 Milliarden US-Dollar brutto erreichen. Dieses Szenario setzt sowohl die Spitze des Bereichs als auch die vollständige Ausübung der Option voraus. Es beschreibt keinen erworbenen Betrag.

Eine private Investition von 26 Milliarden parallel

Das Projekt hat eine separate Finanzierung: Sieben Industrieinvestoren müssen Aktien der Kategorie N im Wert von 26 Milliarden Dollar kaufen. Google und Nvidia repräsentieren jeweils 10 Milliarden Dollar. AMD erwartet 2,5 Milliarden US-Dollar; Broadcom, Micron und Microsoft jeweils eine Milliarde; TSMC Partners 500 Millionen.

Diese Privatplatzierung muss unmittelbar nach dem öffentlichen Angebot unter bestimmten Bedingungen zum gleichen Preis pro Aktie erfolgen. Es muss getrennt von den 64,35 Milliarden bleiben, die oft mit dem Börsengang verbunden sind. Das Hinzufügen von beiden ohne Angabe ihrer Art würde ein öffentliches Angebot, einschließlich der Veräußerung von Aktionären, mit neuen Mitteln mischen, die direkt an das Unternehmen gebracht werden.

Die Ankündigung erfolgt am Tag nach dem Start von Claude Fable 5.2 und Claude Mythos 5.2. Diese neuen Modelle beinhalten Code und Forschung. Der nächste finanzielle Meilenstein bleibt die endgültige Preisgestaltung, nach dieser Phase der Präsentation an die Investoren.

Archiv: Nasdaq am Times Square, New York, 9. Mai 2007. Credit: victoriapeckham / Wikimedia Commons, CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/). Integrales Foto erhalten; Layout und Text hinzugefügt von Libnanews. Dieses Bild repräsentiert nicht die Bewertung von Anthropic.

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