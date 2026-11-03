Palästina-Aktion: Jüdische Stimmen vor dem Aufruf gespalten

Am Vorabend der Anhörung am 4. und 5. November verteidigen jüdische Organisationen gegensätzliche Positionen zur Palästina-Aktion. Einige fordern die Aufhebung des Verbots, andere die Sicherheit der Gemeinschaft. In den Vorbringen an den Obersten Gerichtshof wurde diese rechtliche Meinungsverschiedenheit dargelegt, unbeschadet der Entscheidung der britischen Richter.

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Der britische Oberste Gerichtshof soll das Verbot der Palästina-Aktion am 4. und 5. November überprüfen. Am Vorabend dieser Anhörung verteidigen jüdische Organisationen gegensätzliche Positionen. Einige fordern die Aufhebung des Verbots im Namen der öffentlichen Freiheiten. Andere glauben, dass es für die Sicherheit jüdischer Institutionen notwendig ist.

Palästina-Aktion: ein kollektiver Appell gegen das Verbot

Eine Erklärung der Jewish Voice for Liberation vom 31. Oktober verteidigt die Aufhebung des Verbots. Es lehnt die Idee ab, dass sich alle britischen Juden von der Palästina-Aktion bedroht fühlen würden. Die Unterzeichner verteidigen ihre Opposition gegen die israelische Politik und ihre Unterstützung für die Rechte der Palästinenser. Sie behaupten, dass diese Positionen auch Teil der jüdischen öffentlichen Debatte sind.

Sie weisen die Vorwürfe des Antisemitismus zurück, die auf die Ziele der Gruppe gerichtet sind. Ihnen zufolge wurden Unternehmen und ihre Partner wegen ihrer angeblichen Verbindungen mit der Lieferung von Waffen nach Israel ins Visier genommen. Sie widerlegen ein Targeting, das mit der jüdischen Identität der Eigentümer verbunden ist. Dies ist ihr Argument, das von anderen Organisationen in Frage gestellt wird.

Defend Our Jurys, die gegen das Verbot kämpften, kündigten am 1. November mehr als 260 Unterzeichner und 12 Unterstützungsorganisationen an. Die Originalseite hatte 223 Unterschriften am Morgen des 31. Oktober. Diese Zählungen entsprechen zwei Mobilisierungsphasen, nicht einer britisch-jüdischen Meinungsumfrage.

Sicherheit der Gemeinschaft im Mittelpunkt der JLC- und CST-Intervention

Im Gegenteil, der Jewish Leadership Council und der Community Security Trust unterstützen das fortgesetzte Verbot. Der Oberste Gerichtshof erlaubte ihnen, gemeinsam in das Verfahren einzugreifen. Ihre schriftliche Stellungnahme wurde am 2. November veröffentlicht. Er betonte die Folgen der Aktionen der Gruppe für jüdische Organisationen und Unternehmen.

Beide Institutionen behaupten, dass die Ziele der Palästina-Aktion erweitert wurden. Sie zitieren Eigentümer, Versicherer, Banken und Gemeindeorganisationen, die über Waffenhersteller hinausgehen. Sie behaupten, dass das Verbot einen Sicherheitsvorteil erbracht hat, und bitten die Richter, dies zu berücksichtigen.

Sie betonen auch die Rechte des Einzelnen, sein privates, religiöses und kulturelles Leben ohne Einschüchterung zu führen. In diesen Erklärungen wird die Position der Streithelfer vor dem Gerichtshof dargelegt. Sie präjudizieren kein zukünftiges Urteil.

Huda Ammori bestreitet diese Vorwürfe ebenfalls in einer ergänzenden Stellungnahme vom 19. Oktober, die am 2. November auf der Website des Gerichts veröffentlicht wurde. Seine Anwälte lehnen die Idee der Diskriminierung von Juden ab. Sie werfen dem JLC und dem CST vor, die Gründe für das Verbot erweitern zu wollen. Sie bestreiten auch Tatsachenaussagen, die der Antragsteller ihrer Ansicht nach nicht durch Beweise beantworten könne.

Jüdischer Block verteidigt eine weitere Lesung der Freiheiten

Auch der jüdische Block greift in den Fall ein. Diese Koalition jüdischer Organisationen, die sich den palästinensischen Rechten verschrieben haben, beschuldigt die Gründe für das Verbot, ihre eigenen Mitglieder zu vernachlässigen.

Sein Gedächtnis weist darauf hin, dass einige britische Juden sich nicht von der Palästina-Aktion bedroht sehen. Im Gegenteil, sie fühlen sich von den Einschränkungen ihrer Unterstützung betroffen. Sie fordert, dass ihre Meinungs- und Versammlungsfreiheit in die Bewertung der Verhältnismäßigkeit einbezogen wird.

Die Meinungsverschiedenheit betrifft daher auch diejenigen, deren Rechte geprüft werden müssen. Die eingereichten Interventionen zeigen mehrere jüdische Positionen im selben Verfahren. Keiner kann als der aller Juden im Land beschrieben werden.

Anhörung zum Thema Proportionalität

Das Verbot trat am 5. Juli 2025 nach dem Terrorism Act 2000 in Kraft. Huda Ammori, Mitbegründer von Palestine Action, stellte dies in Frage. Das Divisionsgericht entschied im Februar 2026. Das Berufungsgericht bestätigte dann die Entscheidung des Innenministeriums im Juni.

Der Oberste Gerichtshof beschränkte die Verwendung der Artikel 10 und 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Diese betreffen die Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Den anderen Klagegrund betreffend die Anwendung der internen Politik der Dienststelle hat sie nicht akzeptiert.

Die Gruppe bleibt bis zum Ausgang des Gerichtsverfahrens gesperrt. Die Anhörungen am 4. und 5. November sind kein angekündigtes Urteilsdatum. Die Sitzung am 5. November soll ohne öffentliche oder Rundfunk stattfinden, stellt der Gerichtshof fest.

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