Rim Murr verbindet Paris und Beirut auf der Bühne

Am 12. November 2026 wird Rim Murr im Eiffelturm-Theater ein Konzert rund um seine Reise zwischen Paris und Beirut präsentieren. Begleitet von Michel Melcer am Klavier, Jean-Noël Jaspero an der Violine und Hadi Zaccour am Schlagzeug sammelt die französisch-libanesische Sängerin Songs von Barbara, Gilbert Bécaud und Dalida, Klassiker, die mit Fairuz, Asmahan und Farid El Atrash verbunden sind, sowie ihre eigenen Kompositionen. Arrangements, die Jazz-, Elektro- und orientalische Sounds kombinieren, verleihen diesen Repertoires eine neue Farbe.

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Die französisch-libanesische Sängerin wird „Paris-Beirut en chanson am 12. November 2026 im Eiffelturmtheater in Paris präsentieren. Begleitet von drei Musikern wird sie französische Liederdialoge, arabisches Repertoire und persönliche Kreationen haben.

Rim Murr auf der Bühne.

Rim Murr im Konzert.

Konzert zwischen zwei Verzeichnissen

Am Donnerstag, den 12. November 2026, um 20:30 Uhr wird Rim Murr im Eiffelturmtheater im 7. Arrondissement von Paris auftreten. Mit dem Titel « Paris-Beirut in Song » basiert sein Konzert auf einer Annäherung zwischen zwei musikalischen Universen. Die französisch-libanesische Sängerin, Autorin und Komponistin verbindet Klassiker französischer Lieder, Werke arabischen Musikerbes und eigene Kompositionen.

Das angekündigte Programm bringt Barbara, Gilbert Bécaud und Dalida zusammen mit Fairuz, Asmahan und Farid El Atrash. Es geht nicht nur darum, Lieder zweier Traditionen gegenüberzustellen. Das Projekt umfasst neue Arrangements, die Jazz-, Elektro- und Chill-Atmosphären ausleihen und gleichzeitig orientalische Klänge beibehalten. Details der interpretierten Titel wurden in der Pressemappe nicht offenbart.

Rim Murr, eine Musikgeschichte zwischen Paris und Beirut

Rim Murrs Ansatz baut auf seiner Reise zwischen Beirut und Paris auf. In der Präsentation der Show erscheint Beirut als die Stadt der Ursprünge und ersten musikalischen Emotionen. Paris steht für den Anfang, die Anpassung und eine neue Etappe in seinem Leben. Diese Doppelmitgliedschaft ist der treibende Faden des Konzerts.

« Wie wählt man, wenn zwei Kulturen in dir mitschwingen? » Sie sind beide Teil meiner DNA, sagt Rim Murr. Es verteidigt eine musikalische Identität, die nicht auf eine einzige Sprache oder ein Repertoire beschränkt ist.

Rim Murr schrieb seine ersten Songs im Alter von 16 Jahren. Seine Arbeit kombiniert arabische Melodien, französische Lieder und zeitgenössische Rhythmen. Seine persönlichen Kompositionen werden am Abend neben den neu arrangierten Covern einen Platz einnehmen. Die Datei gibt jedoch weder ihre Nummer noch die gewählten Titel an.

Rim Murr auf der Bühne.

Ein Trio, um Songs neu zu erfinden

Auf der Bühne wird Rim Murr von Michel Melcer am Klavier, Jean-Noël Jaspero an der Violine und Hadi Zaccour am Percussion begleitet. Diese engere Formation sollte es ermöglichen, intime Passagen und rhythmischere Sequenzen zu wechseln. Das Klavier unterstützt die melodischen Linien, die Violine bringt eine ausdrucksstarke Farbe und die Percussions geben den Arrangements Bewegung.

Das angekündigte Ziel ist es, die Art und Weise, wie vertraute Werke gehört werden, zu verändern. Ein französisches Lied kann orientalische Akzente annehmen; ein arabischer Klassiker kann eine abgestreiftere oder tanzendere Form annehmen. Dieser Ansatz stellt Interpretation und Arrangement in den Mittelpunkt der Performance und nicht nur eine Abfolge von Tributen an die großen Stimmen beider Repertoires.

Ein Künstler bereits auf der Pariser Szene bemerkt

Rim Murrs Reise war bereits Gegenstand von Porträts in der französischsprachigen Presse. Der Sänger wurde als Gewinner des französischsprachigen Visa-Wettbewerbs präsentiert, der von Francis Cabrel gesponsert wurde. Diese Schritte gehen seiner nächsten Pariser Ernennung voraus.

Am Abend des 12. November gibt es eine neue Gelegenheit, dieses französisch-libanesische Repertoire in einem Pariser Saal zu hören. Das Konzert wird im Théâtre de la Tour Eiffel, 4 Quadrat Rapp, 75007 Paris angekündigt. Reservierungen sind im Theater, Fnac Shows und den wichtigsten Ticketing-Plattformen angezeigt. Die Mietnummer lautet 01 40 67 77 77.

Rim Murr im Konzert.

Rim Murr auf der Bühne.

Praktische Informationen

Konzert: « Paris-Beirut im Lied » – Donnerstag, 12. November 2026, 20:30 Uhr.

Lage: Eiffelturm Theater, 4 Quadrat Rapp, 75007 Paris.

Vertrieb: Rim Murr (Chant), Michel Melcer (Klavier), Jean-Noël Jaspero (Violon), Hadi Zaccour (Percussions).

Tickets: 01 40 67 77 77.

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