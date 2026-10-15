BEYROUTH NATIONAL MUSEUM – 6000 Jahre Geschichte unter einem Dach Das Beirut Nationalmuseum, Hüter der libanesischen Geschichte von phönizischer bis osmanischer Zeit. Monumentale Mosaike, geschnitzte Sarkophage, Bronzestatuetten der..
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BEYROUTH NATIONAL MUSEUM – 6000 Jahre Geschichte unter einem Dach
Beirut Nationalmuseum, Hüter der libanesischen Geschichte der phönizischen Ursprünge in der osmanischen Zeit. Monumentale Mosaike, geschnitzter Sarkophag, Bronzestatuetten des Tempels von Baalat Gebal, Begräbnismasken, römische Fresken des Grabes von Tyrus und die weltweit größte Sammlung von anthropoiden Sarkophag. Während des Bürgerkrieges riskierte der Konservative Maurice Chehab sein Leben, um diese Schätze zu retten, und ging so weit, ganze Stücke zu umhüllen und den Sarkophag von Ahiram zu zementieren.
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