Die 26 Schweizer Kantone wurden gezählt: Die Erhöhung der Mehrwertsteuer für AVS und die Initiative für Ehepaare wurden abgelehnt. Die Begrenzung von lärmintensiven Feuerwerkskörpern und die Überarbeitung des War Equipment Act werden akzeptiert.

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Die Schweiz lehnte die Erhöhung der Mehrwertsteuer zur Finanzierung der 13. Alters- und Hinterbliebenenversicherung (AVS) ab. Laut Umfrage des Statistischen Bundesamtes (OFS) am Sonntag, den 29. November um 15.13 Uhr. Schweizer Zeit wurden die 26 Kantone gezählt. Der Non erhielt 55,20 % der Stimmen und 21,5 von 23 kantonalen Stimmen. Die von OFS veröffentlichte vollständige Zählung bleibt in diesem Stadium vorläufig.

Die erste Zahlung der 13. Rente wird beibehalten

Die Abstimmung betraf die Finanzierung des Dienstes, nicht seine Existenz. Das Volk und die Kantone genehmigten die 13. Miete im März 2024. Nach Angaben des Bundesamtes für Sozialversicherung soll es erstmals im Dezember 2026 an rund 2,6 Millionen Menschen ausgezahlt werden.

Der am Sonntag vorgelegte Plan erhöhte den normalen Mehrwertsteuersatz von 8,1% auf 8,5% und deckte den Sonderpreis für Unterkünfte um 0,2 Prozentpunkte ab. Der ermäßigte Satz, der insbesondere für Lebensmittel gilt, blieb unverändert. Nach Angaben des Bundesrates hätten die zusätzlichen Einnahmen nur einen Teil der Kosten der 13. Miete, die auf 4 bis 5 Milliarden Franken pro Jahr geschätzt wird, gedeckt. Die Finanzierung muss noch festgelegt werden.

Besteuerung von Ehepaaren: Die Mehrheit der Kantone fehlt ebenfalls

Die Initiative zu Ehepaaren wird von 58,88 % der Wähler und 20,5 von 23 kantonalen Stimmen abgelehnt. Sie schlug vor, dass die Verfassung eine gemeinsame Besteuerung des Einkommens von Ehepartnern für direkte Bundessteuern enthalten sollte, ohne verheiratete Paare im Vergleich zu anderen Steuerzahlern zu benachteiligen.

Diese Abstimmung stellt nicht das Individual Taxation Act in Frage, das am 8. März von 54,23 Prozent der Wähler verabschiedet wurde. Das Gesetz sieht vor, dass jeder Ehepartner seine eigene Erklärung ausfüllen muss. Es macht jedoch die separate Erklärung am Tag nach der Wahl nicht obligatorisch.

Feuerwerk und Kriegsmaterial: Beide Texte werden akzeptiert

Die Feuerwerksinitiative erhielt 59,76 Prozent Ja und die Zustimmung der 26 Kantone. Der Text zielt darauf ab, Teile zu verkaufen und zu verwenden, die Lärm verursachen, mit möglichen Ausnahmen für bestimmte Ereignisse von überregionaler Bedeutung. Sie überlässt es dem Gesetzgeber, die Modalitäten festzulegen.

Die Revision des War Materiel Act erhielt 54,29% ja. Dieses Referendum erfordert nur die Mehrheit der auf nationaler Ebene abgegebenen Stimmen. Der Text ändert die Bedingungen für bestimmte Ausfuhren und Wiederausfuhren. Sie behält die Verpflichtung zur Einhaltung des Schweizer Neutralitätsrechts bei.

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