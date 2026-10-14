BYBLOS, EASTERN CITY – 7.000 Jahre Geschichte im Libanon Byblos, eine der ältesten Städte der Welt. Von seinen Kreuzmauern des 12. Jahrhunderts bis zu seiner Kathedrale des Heiligen Johannes (1115), durch die..
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BYBLOS, EASTERN CITY – 7.000 Jahre Geschichte im Libanon
Byblos, eine der ältesten kontinuierlich bewohnten Städte der Welt. Von seinen kreuzwandigen Mauern aus dem 12. Jahrhundert bis zu seiner Johannes-Kathedrale (1115), durch die Sultan Abdul Majid Moschee und ihre restaurierten Fußgänger-Souks, sah die Stadt Phönizier, Ägypter, Perser, Griechen, Römer und Kreuzfahrer passieren. Hier ist das phönizische Alphabet, unser Vorfahre – und Byblos gibt der Bibel seinen Namen. UNESCO Weltkulturerbe.
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